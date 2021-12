In Appenzell Ausserrhoden gibt es immer weniger Hausärzte

Hausärztemangel Es gibt immer weniger Hausärzte im Kanton Appenzell Ausserrhoden: Besonders akut ist die Situation im Mittelland Die Ausserrhoder Regierung will Teile des ehemaligen Spitals Heiden an Vorderländer Ärzte für die Erstellung eines Gesundheitszentrums vermieten. Damit könnte sich auch der Hausärztemangel etwas entschärfen. Im gesamten Kanton gibt es nämlich immer weniger. Besonders akut ist die Situation im Mittelland. Astrid Zysset Jetzt kommentieren 03.12.2021, 05.00 Uhr

Der Hausarztmangel spitzt sich zu. Entschärfung liefert der Entscheid der Ausserrhoder Regierung, die Räumlichkeiten des ehemaligen Spitals Heiden Vorderländer Ärzten für die Erstellung eines Gesundheitszentrums vermieten zu wollen. Bild: Manuela Jans-Koch

Es ist eine Problematik, die schon länger bekannt ist und die mit dem Gesundheitsbericht neue Fahrt aufgenommen hat: der Hausärztemangel. Dass es in Appenzell Ausserrhoden einen solchen gibt, bestätigt Fabian Fehr, Präsident der Hausärztevereinigung, auf Anfrage. Besonders akut sei die Situation im Mittelland. Dort führen aktuell noch fünf Hausärzte eine Praxis. Im Hinterland sind es elf und im Vorderland aktuell noch acht; zwei weitere finden sich jeweils in Eggersriet und in Oberegg. «Im Vorderland haben wir eine gute Abdeckung», so Fehr. Aber auch hier verschärft sich in den kommenden Jahren die Situation, da viele kurz vor der Pensionierung stehen.

Fabian Fehr, Präsident der Hausärztevereinigung. Bild: PD

Eine akute Situation. Und eine, die nicht auf den ersten Blick zu erkennen ist. Denn offiziell sind im Internet noch zahlreiche weitere Hausärzte in den einzelnen Regionen gelistet. Beispiel Wolfhalden: Dort ergibt die Onlineabfrage insgesamt drei Hausärzte. Für die 1700 Einwohner starke Gemeinde eine ausreichende Anzahl. Doch tatsächlich ist nur noch einer im Dienst. Die Praxis von Andreas Moser schloss vor zwei Jahren seine Tore. Er übergab den Betrieb an Jörg Rudnitzki Löwenberg, welcher in diesem Jahr aber seine Praxis wieder schloss. In Wolfhalden ist also aktuell nur noch eine Hausarztpraxis tatsächlich in Betrieb. Ein weiterer Faktor, der eine fälschliche Fülle an Hausärzten suggeriert, ist auch, dass einige Teilzeit arbeiten. Das sei zwar gut für den psychischen Ausgleich, so Fehr, macht aber eine verstärkte Zusammenarbeit unter den Ärzten nötig.

Der Ausweg: Die Notfallstation

Aufgrund des Hausärztemangels gehen die Patientinnen und Patienten in einzelnen Regionen ins Spital, wenn sie geringfügige gesundheitliche Probleme haben. Das aber führt auf der Notfallstation zu längeren Wartezeiten. Und zu einer Kostenexplosion im Gesundheitsbereich. Fehr nennt Zahlen, die belegen sollen, dass rund 90 Prozent der Fälle in einer Hausarztpraxis zehn Prozent der Gesundheitskosten im ambulanten Bereich ausmachen. Im Spital seien die Kosten sehr viel höher, weil verschiedene Fachärzte für dasselbe gesundheitliche Problem zu Rate gezogen werden. «Die Rechnung ist stark vereinfacht», relativiert Fehr. «Aber sie zeigt anschaulich die Problematik auf, die sich ergibt, wenn sich die ambulante Versorgung zu stark auf die Spitäler konzentriert.»

Der Hausarzt als Vertrauensperson

Doch warum können Patientinnen und Patienten aus dem Mittelland nicht beispielsweise einen Hausarzt im Vorderland aufsuchen? «Das könnten sie theoretisch», so Fehr. Jedoch seien die bestehenden Hausärzte dermassen ausgelastet, dass viele einen Aufnahmestopp verhängten. Auch Fehr selbst nimmt in seiner Praxis in Oberegg aktuell keine neuen Patientinnen und Patienten mehr auf. Er weiss von einigen Kolleginnen und Kollegen, die sich gezwungen sahen, zu dieser Massnahme zu greifen, um die Arbeitsbelastung nicht ausufern zu lassen. Alternativ bietet sich für Patientinnen und Patienten ohne eigenen Hausarzt ein Besuch in einem der Gesundheitszentren an, die es in einzelnen Gemeinden gibt und in welchen Spezialisten, Allgemeinmediziner, Therapeuten und Apotheker zusammenarbeiten. Für Fehr eine geeignete Option – sofern es sich um kurzzeitige Gesundheitsprobleme handelt. «Wenn man älter wird oder eine langwierige Krankheit hat, schätzt man die Bezugs- und Vertrauensperson, die ein Hausarzt darstellt. Genau das macht die Attraktivität unseres Berufes aus.»

Kantonale Massnahme gegen den Hausärzteschwund

Der Hausärztemangel ist ein gesamtschweizerisches Phänomen. Die hohe Arbeitsbelastung und die im Vergleich mit einem Facharzt geringere Bezahlung führen dazu, dass viele bestehende Hausarztpraxen keine geeigneten Nachfolgeregelungen finden. Gemäss Fehr könne ein neu ausgebildeter Hausarzt aus Dutzenden von Angeboten wählen, in welcher Region er nun arbeiten möchte. Entscheidungsfaktoren seien dann die Finanzierung, der Standort, das kollegiale Umfeld wie auch die Regelung des Notfalldienstes. Auch hier macht sich ein Hausärztemangel negativ bemerkbar. «Wenn ein Hausarzt jeden zweiten Tag den Notfalldienst übernehmen muss, weil es zu wenige Kolleginnen und Kollegen gibt, welche einspringen könnten, macht das eine Praxisübernahme unattraktiv.»

Die Politik hat auf den Hausärztemangel bereits reagiert: Seit einigen Jahren leistet der Kanton Appenzell Ausserrhoden pro Jahr einen finanziellen Beitrag für zwei Weiterbildungsstellen in der Hausarztmedizin (Praxisassistenz in einer Lehrpraxis in Appenzell Ausserrhoden, Curriculum). Gemäss Fehr ist das ein gelungenes Angebot. Er selbst hatte ebenfalls schon eine Assistenzärztin beschäftigt und ist selber über diesen Weg in die Praxis eingestiegen. Zudem erachtet Fehr den Entscheid der Regierung, Teile des ehemaligen Spitals Heiden Vorderländer Ärzten vermieten zu wollen, als wichtigen Standortentscheid. Weiterer Hoffnungsträger, um langfristig mehr Hausärzte in Appenzell Ausserrhoden zu haben: Der ehemalige Gruber Hausarzt Simon Graf ist am Kantonsspital St.Gallen tätig und gilt mittlerweile als wichtiges Bindeglied zwischen den Assistenz- und den Hausärzten. Fehr hofft, dass sich so vielleicht der eine oder andere doch noch vom Beruf des Hausarztes überzeugen lässt.

