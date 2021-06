Neue Kantonsverfassung: Wird Herisau zum Hauptort des Kantons?

Hauptort Herisau «Kommt das Verkehrsamt nun nach Herisau?»: Mit der neuen Kantonsverfassung soll Herisau zum offiziellen Hauptort werden Durch den Vorstoss des Gemeinderats von Herisau kommt nun die Diskussion über den Hauptort wieder auf. Max Eugster gibt Auskunft darüber, wie sich dieser Entscheid auf den Kanton auswirken könnte. Zudem wurden die Bewohner Herisaus nach ihrer Meinung zum Thema befragt. Elia Fagetti 16.06.2021, 17.00 Uhr

Max Eugster kommt als erster SP-Politiker in den Gemeinderat von Herisau. Bild: Archiv

Liridon Gerxhalin, der gerade seine Tochter abholt, findet, dass Herisau indirekt schon lange der Hauptort es Kantons sei und es mache Sinn, dies nun in der Verfassung zu verankern. Grundsätzlich komme es darauf an, was sich für den Rest ändere. Eine wichtige Frage stellt sich ihm aber:

«Was passiert mit den Institutionen? Kommt das Verkehrsamt nun von Trogen nach Herisau?»

Um diese Frage zu beantworten, lohnt sich ein Blick in die Mitteilung vom 9. Juni des Gemeinderats. Darin teilt der Rat mit, wie er zur Frage Herisau als Hauptort des Kantons steht. Der Gemeinderat fordert die Kantonsregierung dazu auf mit der neuen Verfassung Herisau im Artikel 1 als Hauptort festzulegen.

Die Begründungen sind klar formuliert. Herisau nehme eine zentrale Rolle in der Organisation des Kantons ein. «Herisaus Grösse sowie seine wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung und seine Funktion als Sitz von Regierung, Kantonsrat und grosser Teile der Verwaltung sprechen für den Schritt», heisst es in der Mitteilung.

Im Zuge der Revision der Kantonsverfassung tauchte das Thema Herisau als Hauptort im Gemeinderat auf. Es sei, so Gemeinderat Max Eugster, die Klärung eines faktischen Zustandes. Eugster führt aus:

«De Facto ist Herisau schon Hauptort des Kantons.»

Er wolle diesen Umstand schlicht und einfach klären und mit der Revision der Kantonsverfassung bot sich eine Gelegenheit. Es solle für die Bevölkerung nachvollziehbar sein. Die Verfassungskommission hingegen widerspricht Eugster und lehnt die Festlegung von Herisau als Hauptort ab.

Die historisch gewachsene Frage nach dem Hauptort steht schon lange im Raum. «Soweit ich weiss, standen drei Orte zur Auswahl. Hundwil, Trogen, und eben Herisau. Doch abschliessend wurde die Frage nie geklärt», erklärt Eugster den historischen Kontext.

Nun könnte sich Trogen benachteiligt fühlen, wenn Herisau als Hauptort festgelegt wird. Doch Eugster wehrt ab. Es gehe nicht darum Massnahmen gegen Trogen zu machen. Es würde auch Herisau in keiner Weise bevorteilen. Eugster meint:

«Es ist mehr eine symbolische Festlegung, welche heute den Fakten entspricht.»

Doch was denken die Bewohner der Gemeinde Herisau? Die «Appenzeller Zeitung» hat nachgefragt:

Bilder: Elia Fagetti

Peter Lamminger findet es eine gute Sache, dass Herisau nun offiziell zum Hauptort wird: «Es ist eigentlich alles hier in Herisau, also Regierungssitz und so weiter, deswegen macht es für mich Sinn, dass auch so festzuhalten.» Trogen als Hauptort könne er sich nicht vorstellen.

Roman Dombrowsky begrüsst den Vorstoss des Gemeinderats, auch wenn es eine Neuigkeit für ihn sei. «Es müssen fast alle durch Herisau durchfahren, wenn sie in Ausserrhoden unterwegs sind. Die Gemeinde ist sehr zentral. Es macht also Sinn.»

Für Mario Sablic macht es auch nur Sinn. «Wo sind denn die meisten Institutionen? In Herisau. Es konnte ja nur Herisau oder Trogen sein. Ich finde es nicht schlecht, wenn es Herisau wird.»

Für die pensionierte Gärtnerin Helene Trüb ist es etwas Neues. «Ich habe es nie anders gewusst. Für mich war Herisau schon immer der Hauptort des Kantons. Und das soll auch so bleiben.»

Dave, der an der Bahnhofstrasse in Herisau arbeitet, ist die Sache etwas komplexer: «Wenn man durch das Appenzellerland fährt, dann kommt man unweigerlich irgendwann durch Herisau. Es ist ein wichtiger Ort. Herisau hat viel zu bieten.» Doch ein endgültiges Urteil erlaube er sich nicht. Schliesslich arbeite er nur hier.