Die neue Herisauer Einwohnerratspräsidentin Karin Jung will den Austausch pflegen - notfalls auch mit harten Debatten Heute Mittwoch wird Karin Jung zur neuen Herisauer Einwohnerratspräsidentin gewählt. Sie bringt viel Erfahrung mit. Ein Porträt. Alessia Pagani 17.06.2020, 05.00 Uhr

Führungserfahren: Karin Jung ist Leiterin des Amts für Wirtschaft und Arbeit des Kantons St.Gallen. Urs Bucher

Nicht nervös, aber angespannt werde sie sein, sagt Karin Jung im Hinblick auf diesen Mittwoch. Dann wird sie voraussichtlich zur Einwohnerratspräsidentin gewählt. Es ist eine formelle Wahl. Im Herisauer Parlament steigt man als dritte Stimmenzählerin ins Büro des Einwohnerrates ein, nach zwei Jahren wird man zweite, dann erste Stimmenzählerin. Wiederum zwei Jahre später übernimmt man das Vizepräsidium, bevor man schliesslich als Präsidentin waltet. Die Ochsentour kommt Karin Jung wie auch ihren Vorgängern zugute. Die FDP-Politikerin dazu:

«Das Präsidium ist nie eine gänzlich neue Aufgabe. Ich habe bereits Routine und kenne Ratsbetrieb und Kollegen.»

Die 43-Jährige ist in der Gemeinde und im Kanton keine Unbekannte. 2014 schaffte sie die Wahl in den Einwohnerrat. Schnell fand sie den Weg ins Ratsbüro. Immer wieder hat sie sich mit starken und prägnanten Voten eine Stimme verschafft. Zuletzt hat die Fraktion in ihrem Namen das Postulat Gewerbe- und Industriebauland für Herisau eingereicht. Die Forderung: Der Gemeinderat soll aktiv mehr attraktives Bauland für die Entwicklung hiesiger und die Ansiedlung neuer Unternehmen schaffen.

Gewohnt, Verantwortung zu übernehmen

Karin Jung konnte politische Erfahrungen im Einwohnerrat sammeln und weiss, wie man Parlamentsgeschäfte abwickelt. Aber auch ihre berufliche Tätigkeit dürfte ihr bei der Ausführung ihres neuen Amtes hilfreich sein. Sie ist sich gewohnt, Verantwortung zu übernehmen und Entscheidungen zu treffen. Seit November 2018 leitet sie das Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons St.Gallen. Zuvor hatte sie dieselbe Stelle in Ausserrhoden inne. 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ihr heute unterstellt. Sitzungsführung ist kein Fremdwort für sie. Gerade jetzt während der Coronapandemie sind es herausfordernde Zeiten. Über 9200 Gesuche für Kurzarbeit mussten im Kanton St.Gallen bearbeitet und die Abläufe angepasst werden – die Zusammenarbeit musste stimmen. Das forderte alle Mitarbeiter, nicht zuletzt Karin Jung selbst:

«Wir waren von frühmorgens bis spätabends dran. Aber es ist schön, wenn man sieht, wie viel man gemeinsam schafft.»

Das gemeinsame Erarbeiten der Geschäfte und Sitzungen ist auch etwas, das sie während ihrer Zeit im Einwohnerratsbüro immer sehr geschätzt habe. «Es ist ein gutes Miteinander. Das ist wichtig.» Karin Jung ist überzeugt, dass sie die beiden Tätigkeiten gut unter einen Hut bringen kann. Zeitlich ergebe sich im Vergleich zum Vizepräsidium oder zur Arbeit als Einwohnerrätin kaum eine Änderung. Die Unterlagen und Geschäfte hatte sie immer schon studieren müssen. Jetzt komme eigentlich nur noch die Sitzungsvorbereitung und deren Leitung hinzu. Frei walten, wie ihr beliebt, kann sie allerdings nicht. «Bei Abstimmungen sind einem rein rechtlich bereits Grenzen gesetzt.» Wenn sie einmal nicht weiter wissen sollte, kann Jung auf das juristische Wissen von Ratsschreiber Thomas Baumgartner zurückgreifen. Sowieso sei die Unterstützung im ganzen Büro gross, sagt Jung.

Hart, aber mit Herz

Wenn man Karin Jung politisieren sieht, bekommt man schnell den Eindruck von einer harten und kämpferischen Politikerin. Teilweise mag das stimmen, gerecht wird man ihr mit dieser Einschätzung aber nur bedingt. Jung ist eine Politikerin, die für ihre Anliegen einsteht, und dennoch die nötige Sensibilität für andere Meinungen aufbringt. So will sie auch als Einwohnerratspräsidentin wirken.

«Ich finde, man darf durchaus auch mal harte Debatten führen, gerade, wenn die Ansichten unterschiedlich sind.»

Der Austausch sei wichtig. «Alle sollen ihre Positionen vertreten und sich Gehör verschaffen dürfen. Dass Meinungen pointiert vertreten und intensiv diskutiert werden, gehört zur politischen Debatte. Ansonsten ist ein Parlament überflüssig», so Jung. Ein unanständiges Ins-Wort-fallen oder nicht zuhören seien einer guten Debatte nicht zuträglich und dulde sie nicht. Es sei wichtig, dass politische Debatten nicht abgeklemmt würden. Jung will die Geschäfte ins Zentrum stellen:

«Was ich nicht mag, sind unsachliche, auf Personen gerichtete Kritiken und Wortmeldungen. Diese bringen niemanden weiter.»

Sie wolle zielgerichtete und ergebnisorientierte Debatten im Rat, sagt Jung und fügt nach einer kurzen Pause hinzu. «Im politischen Rat braucht’s viel Fingerspitzengefühl.»

Engagement im Frauenhaus St. Gallen

Als Einwohnerratspräsidentin darf sie sich zu den Geschäften nicht mehr äussern. Das bereitet ihr keine Schwierigkeiten, trotzdem sagt sie: «Vielleicht werde ich nachher wieder ‹normale› Einwohnerrätin und werde mich wieder einbringen.» Abwarten und schauen, was die Zeit bringt, das scheint sowieso das Credo der gebürtigen Uzwilerin. Angesprochen auf ein mögliches Engagement im Kantonsrat, sagt sie: «Momentan bin ich zufrieden mit meinem politischen Amt. Die Frage ist doch immer auch, braucht es neue Kräfte?» Einsetzen könne sie sich auch in anderen Positionen, etwa als Stiftungsrätin bei der Stiftung Dorfbild Herisau oder des Frauenhauses St.Gallen. Dieses Amt hat sie seit sechs Jahren inne.

Ihre Engagements haben einen bestimmten Grund: «Mir geht es gut. Ich habe ein gutes Umfeld und einen schönen Beruf. Das können nicht alle von sich behaupten. Ich weiss, dass ich privilegiert bin, und möchte durch meine Tätigkeiten und mein politisches Engagement etwas zurückgeben und etwas für andere machen.»

Karin Jung hat in St.Gallen die Wirtschaftsmittelschule besucht und als Sekretärin im Volkswirtschaftsdepartement St.Gallen erste Berufserfahrungen gesammelt. Später absolvierte sie berufsbegleitend das Studium in Betriebswirtschaft. Nach Stationen beim KMU-Institut der HSG und beim Textilverband Schweiz sowie einem berufsbegleitenden Masterstudium übernahm sie 2009 die Leitung des Amtes für Wirtschaft AR. Mit ihrem Mann wohnt sie in einem Bauernhaus im Schluch in Herisau.

Für Frauen – gegen eine Quote

Obwohl sich Jung für Frauen einsetzt, eine Quote lehnt sie ab. «Die Fähigkeiten sind wichtiger als das Geschlecht. Die Frauen sollten dann und wann ein wenig mehr Mut aufbringen, oft sind wir ein wenig zu selbstkritisch und wollen von allen gemocht werden», sagt sie. Das seien durchaus gute Eigenschaften, aber:

«Dadurch traut man sich oft politische Ämter oder Aufstiege im Job nicht zu.»

Ein Umstand, den Jung bedauert. «Was helfen kann, sind ein gutes Umfeld und Gespräche.»

Mut, etwas zu bewegen, das wünscht sich Jung auch für ihren Wohnort. «Herisau steht vor einigen Herausforderungen.» Sie spricht die sinkenden Steuereinnahmen und anstehende grosse Investitionen an sowie den neuen Richtplan. «Die Rolle der Gemeinde muss sich ändern, sie muss aktiver auftreten.» Nur so könne Herisau ein attraktiver Wohn- und Arbeitsort bleiben. «Es ist wichtig, die grossen Projekte, wie etwa den Bahnhof, mutig voranzutreiben. Ich bin zuversichtlich, dass Herisau die Chancen packt.»