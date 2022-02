Peter Preisig aus Herisau ist Herr der Schellen und Rollen

Handwerk Herr der klingenden Schellen: Peter Preisig pflegt das traditionelle Schmiedehandwerk Peter Preisig hat vor bald 25 Jahren angefangen, nach traditioneller Art Schellen herzustellen. Nachdem der Herisauer vor einigen Jahren sein Hobby zu Beruf gemacht hat, ist er heute einer der wenigen Schellenschmiede, der die Handwerkskunst noch versteht. Jolande Riedener Jetzt kommentieren 28.02.2022, 05.00 Uhr

Im Feuer wird das Blech aufs Schmieden vorbereitet. Bild: Jolanda Riedener

Die glühende Kohle schlägt wilde Funken und das Spiel des Feuers im Ofen sorgt für eine faszinierende Spannung, als der Schmied das zugeschnittene Stahlblech an einer langen Zange dem Grundelement überlässt. Bald ist das grausilberne Metall glühend rot und für kurze Zeit auf dem Amboss den formgebenden Hammerschlägen des Handwerkers ausgeliefert. Unzählige Male wiederholt dieser den Vorgang, bis das Stück die gewünschte Rohform hat. Dann beginnt die spezielle Handwerkskunst, das Feuervermessingen der geschmiedeten Schellen, Rollen oder Klangschalen, auf das sich der Herisauer spezialisiert hat.

Als Appenzeller war Peter Preisig schon als Kind stark mit dem Brauchtum verbunden. Die gelebten Traditionen, wie Silvesterchlausen oder Sennentum hatten stets einen hohen Stellenwert. Der mittlere von drei Geschwistern machte seine Grundausbildungen im Fahrzeugbau, wechselte später in den Maschinenbau, wo er dann die Weiterbildung zum Berufsbildner absolvierte und als Lehrlingsausbildner tätig war. Bis heute singt der vielseitig interessierte Mann in einem Jodelchor und ist in einer Chlausengruppe dabei.

Durch seine Freizeitaktivitäten erfuhr er, dass das Schmiedehandwerk, die überlieferte Art, Schellen und Rollen herzustellen, vom Aussterben bedroht war. Es gab nur noch wenige traditionelle Schmiede im österreichischen Tirol, die das uralte Handwerk beherrschten. Allerdings hatten es diese Zeitgenossen mit ihrem Berufsgeheimnis wie die Appenzeller mit ihrem Käse: «Das Rezept bleibt geheim …»

Tüfteln, bis das Handwerk gelingt

Das glühende Blech wird unzählige Male bearbeitet, bis es seine Rohform hat. Bild: Jolanda Riedener

Peter Preisig wollte aber nicht, dass eine Tradition einfach verloren geht. Deshalb begann er 1998, sich intensiv mit dem Handwerk zu beschäftigen. Dem heute 48-jährigen Vater von drei Kindern war es ein grosses Anliegen, dass die Schmiedekunst nicht ausstirbt und die traditionelle Art, Schellen und Rollen herzustellen, wie sie beim Brauchtum zu Einsatz kommen, nicht verloren geht. Er sagt:

«Deshalb habe ich mich entschlossen, das Handwerk von der Pike auf zu lernen.»

Es begann eine Zeit, wo er neben der Berufsarbeit viele Stunden in seiner Werkstatt mit tüfteln verbrachte. Er musste ja sozusagen das Rad neu erfinden. Beim eigentlichen Schmieden bestehe die Kunst darin, das Blech in die gewünschte Form zu bringen. Dabei seien nicht zuletzt die Wahl des richtigen Materials und der Holzkohle wichtig, so Preisig.

Was aus der Lehmschicht hervor kommt, ist stets ein spannender Moment für Peter Preisig. Bild: Jolanda Riedener

Eine spezielle Herausforderung sei die Herstellung der Lehmmischung, die für das Gelingen der Oberflächenbehandlung, dem traditionellen Vermessingen, eine entscheidende Rolle spiele. «Die Lehmmischung wird ausgewallt und mit Messingteilen bestückt. Dann wird die Schelle darin verpackt und draussen im Ofen einige Stunden gebrannt. Das Messing schmilzt und verbindet sich mit dem Stahl. Durch diesen Prozess verbinden sich die zwei Hälften, die Schelle erhält ihren charakteristischen Klang und ist später resistent gegen Rost», erklärt Preisig. Nach dem Brennen wird die erhärtete Lehmschicht vorsichtig mit dem Hammer aufgeschlagen. Was hervorkommt unter der Schale, ist für den Preisig heute noch eine Überraschung. Wie viele Objekte buchstäblich dem Feuer zum Opfer gefallen sind, bis der Schmied sein Kunsthandwerk im Griff hatte, bleibt ungezählt.

Das Hobby zum Beruf gemacht

Nachdem die Leidenschaft zum Schmiedekunsthandwerk immer zeitintensiver wurde und trotz reduziertem Arbeitspensum die zahlreichen Aufträge nicht mehr zu bewältigen waren, wagt Peter Preisig Anfang Januar 2016 den Schritt in die Selbstständigkeit. In der Werkstatt im Marstal, zwischen seinem Wohnort Herisau und Gossau, widmet er sich seither ganz der traditionellen Kunst des Schmiedehandwerks. Unter seinen geschickten Händen entstehen handgefertigte und feuervermessingte Schellen und Rollen für das Silvesterchlausen.

Für Peter Preisig ist das Herstellen der Senntumsschellen die Königsdisziplin. Bild: Jolanda Riedener

Zur Königsdisziplin der Schmiedekunst zählt das Herstellen der Senntumsschellen. Das «Gspiel» von drei Schellen, wie es zum Beispiel die Leitkühe bei der Alpfahrten tragen oder es bei Viehschauen zum Einsatz kommt, ist im Klang harmonisch aufeinander abgestimmt. Das Stimmen dieser Klangkörper ist nochmals eine besondere Herausforderung für den Schmied:

«Jede Schelle hat einen anderen Klang. Wenn das ‹Gspiel› im typischen Dreiklang verschmilzt, entsteht ein klangvoller und einzigartiger Harmoniestrauss.»

Nachdem der letzte Zweig der Tiroler Schellenschmiede sein Geheimnis mit ins Grab genommen hat, bleibt es am Ostschweizer, die uralte, überlieferte Tradition des Schmiedehandwerks am Leben zu erhalten.

