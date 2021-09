Handball Starke Gegner, ungewohnter Modus: TV Appenzell steht vor keiner leichten Saison Mit der Auswärtspartie gegen den HC Arbon (Spielbeginn um 19.00 Uhr) beginnt für die Mannschaft von Trainer Christian Hamm die Jagd nach Punkten. Nach zwei coronabedingt abgebrochenen Saisons gilt eine der ersten Sorgen einer endlich wieder einmal reibungslosen Abwicklung des Spielbetriebs. Martin Hüsler Jetzt kommentieren 11.09.2021, 05.00 Uhr

Das Kader des TV Appenzell. Hinten von links: René Rigas, Sven Sutter, Lukas Manser, Arie Thür, Rouven Inauen, Fabrice Oberle. – Mitte: Trainer Christian Hamm, Laurin Manser, Ramon Inauen, Rouven Bischof, Tim Thür, Luca Eugster, Pascal Hilfiker. – Vorne: Yannick Inauen, Elias Valaulta, Jan Bischof, Flavio De Carli, Vince Fritsche, Simon Manser. Bild: PD

Manches ist anders in der bevorstehenden Handballsaison. Die acht Mannschaften umfassende 1.-Liga-Gruppe 1 weist ein verändertes Gesicht auf. Mit dem SC Frauenfeld, Pfader Neuhausen, dem HC Arbon und Fortitudo Gossau 2 sind nur noch vier Teams dabei, gegen die der TVA bereits in den vorangegangenen Saisons die Klingen kreuzte. Neu mischen die Red Dragons Uster und die SG Seen Tigers/Pfadi Winterthur mit. Und der SV Fides tritt neuerdings in einer Spielgemeinschaft mit dem TSV St.Otmar an.