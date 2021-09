Handball TV Appenzell schlägt Gossau, muss am Schluss aber zittern Der TV Appenzell gewinnt gegen die zweite Mannschaft von Fortitudo Gossau 28:25 (12:11). In einer rassigen Partie können die Innerrhoder 1.-Liga-Handballer des TV Appenzell im Lauf der zweiten Halbzeit die Fürstenländer deutlich distanzieren, geben aber den Vorsprung in den letzten fünf Minuten fast noch preis. Insgesamt ist der Sieg jedoch verdient. Martin Hüsler 27.09.2021, 11.59 Uhr

Der TV Appenzell

Ohne Fingerharz ist Handball, wie er heute gespielt wird, praktisch undenkbar. In der Wührehalle obliegt es den Spielern, nach einem Match die Harzspuren auf dem Hallenboden zu entfernen. Je nach Resultat stufen sie diese Aufgabe als lästige Pflicht oder aber als lustvolles Ausklingenlassen eines Erfolges ein.

Am vergangenen Samstag war letzteres der Fall. Sichtlich erleichtert nahm das Team von Trainer Christian Hamm die Putzutensilien in Gebrauch, in der freudigen Gewissheit, eben zwei wertvolle Punkte ergattert zu haben.

Heikle fünf Minuten

Eigentlich sah es nach der Pause bald schon nach einem ungefährdeten Sieg der Innerrhoder aus – und dies erst noch trotz insgesamt drei vergebener Siebenmeter. Vom 14:13 in der 34. Minute zogen sie auf 18:13 in der 37. Minute davon. Und als in der 49. Minute Lukas Manser das Skore auf 25:19 stellte, schien der Erfolg mehr oder weniger festzustehen.

Die Matchuhr zeigte 55 Minuten und 44 Sekunden an, als der TVA das 26:21 erzielte. Was sollte bei diesem Spielstand noch schiefgehen? Aber Handball ist eben Handball. Nur zwei Minuten später – der TVA musste wegen einer Zweiminutenstrafe in Unterzahl agieren – hatten die Gossauer zum 26:25 aufgeholt. Für das, was nun folgte, kennt die deutsche Sprache das Adjektiv «hektisch». Fortitudo ging zu einer offenen Manndeckung über, konnte aber letztlich doch nicht verhindern, dass Simon Manser und Sven Sutter in der Schlussminute zwei erlösende Treffer erzielten. «Wir haben uns zu früh zu sicher gefühlt und sind etwas nachlässig geworden», hatte Routinier René Rigas eine plausible Erklärung für die Zitterpartie kurz vor dem Abpfiff.

Gegner stärker erwartet

Der TVA-Erfolg basierte, wie schon im letzten Spiel gegen Pfader Neuhausen, auf einer nahezu untadeligen Abwehrleistung. Sehr engagiert und hellwach gingen die Innerrhoder die angreifenden Gossauer jeweils an. Dabei hatte man die Fürstenländer wohl etwas stärker erwartet, standen auf der Mannschaftsliste mit Misteli, Geiger, Würth, Züger, Mauchle und Mächler doch eine ganze Reihe von Akteuren, die teils über reichlich NLA- und NLB-Erfahrung verfügen. Dass sich dies nicht auswirkte, stellt den Innerrhodern erst recht ein gutes Zeugnis aus. Mit Yannick Inauen und Simon Manser hatten sie zwei Schützen in ihren Reihen, die auch unter Bedrängnis ans Ziel gelangten. Und Jan Bischof im Tor erreichte mit 29 Prozent eine ansehnliche Abwehrquote.

Mit diesem Sieg liegt der TVA in der allerdings noch wenig aussagekräftigen Tabelle nun auf Rang 5, einen Punkt hinter Leader Arbon. Das nächste Spiel tragen die Innerrhoder erneut in der heimischen Halle aus. Am Samstag, 9. Oktober, empfangen sie um 20.15 Uhr die SG Seen Tigers/Pfadi Winterthur.