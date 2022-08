Handball Spieler mit NLA-Erfahrung verstärken den TV Appenzell: Der Erstligist startet optimistisch in die Saison Mit der Cupbegegnung gegen die HSG Leimental beginnt am Samstag für das Fanionteam des TV Appenzell die 1.-Liga-Saison. Namhafte Zuzüge zum ansonsten kaum veränderten Kader lassen die Innerrhoder in eine Position aufrücken, in der von ihnen einiges erwartet werden darf.

Das Kader des TV Appenzell hat sich im Hinblick auf die Saison 2022/23 nur wenig verändert. Bild: PD

Am Samstag, 3. September, um 19 Uhr erfolgt in der Sporthalle Wühre in Appenzell mit dem Anpfiff zum Cupspiel der erste Vorrunde gegen die Erstligisten der HSG Leimental für den TV Appenzell der Auftakt zur Saison. Zum ersten Meisterschaftsspiel haben die Innerrhoder dann am 10. September in Arbon anzutreten.

Intensive Vorbereitung

Die Mannschaft von Trainer Christian Hamm und Co-Trainer Andreas Wild nimmt den Spielbetrieb gut vorbereitet in Angriff. Trainingseinheiten in der heimischen Halle, ein mehrtägiges Trainingslager im bernischen Sumiswald, siegreich gestaltete Vorbereitungsspiele gegen den HcB Lauterach, die U19-Junioren des BSV Bern und den HV Herzogenbuchsee liessen erkennen, dass man auf dem richtigen Weg ist. Und die Niederlage gegen das Winterthurer NLB-Team SG Yellow/Pfadi Espoirs zeigte auf, woran noch gearbeitet werden muss.

Ramon Hörler kehrt zurück

Das Kader aus der letzten Meisterschaft blieb, was die bisherigen Spieler betrifft, praktisch unverändert. Aus dem Stamm ist lediglich der Vorarlberger René Rigas nicht mehr dabei.

Lucius Graf. Bild: PD

Ein wesentlicher Zugewinn an Erfahrung und spielerischer Potenz ergab sich indessen mit den Neuzugängen von Lucius Graf und Ramon Hörler. Graf stösst vom SC Frauenfeld zu den Appenzellern. Hörler kehrt vom TSV St.Otmar zu seinem Stammverein zurück. Zusammen haben die beiden in ihren Nationalliga-Zeiten 1014 Tore erzielt. Bei Graf waren es im Dress von Fortitudo Gossau 645 in der NLA und 129 in der NLB. In der Saison 2017/18 war er gar Topskorer der NLA.

Ramon Hörler. Bild: PD

Ramon Hörler kam in seinen NLA-Jahren beim TSV St.Otmar St.Gallen auf 240 Tore. Mit Lucius und Ramon habe die Mannschaft wesentlich an Stärke zugelegt, sagt Christian Hamm. Zudem steht auch Arie Thür, der die letzte Saison verletzungshalber verpasste, wieder zur Verfügung. «Mit diesem Team muss es unser Ziel sein, die Finalrunde zu erreichen», steckt der Trainer den Erwartungsrahmen ab. Ihm ist natürlich bewusst, dass die zusätzlichen Varianten in Sachen Aufstellung die Konkurrenz in der Mannschaft beleben wird. Hamm sagt:

«Jeder muss um seinen Platz kämpfen.»

Neu im 22-köpfigen Kader stehen im Weiteren Daniel Inauen, Fabrizio Holenstein und Marco Streule. Die beiden Letzteren sind mit einer Talentförderungslizenz ausgestattet und sollen schwergewichtig bei Forti Gossau zum Einsatz kommen.

Zwei neue Gegner

Die bis Mitte Dezember zu spielende Vorrunde sieht die acht Mannschaften in der 1.-Liga-Gruppe 1 in einem Hin- und einem Rückspiel gegeneinander antreten. Die beiden Gruppenersten bestreiten danach die Finalrunde, die Teams auf den Rängen drei bis acht müssen in die Abstiegsrunde.

Erste Mannschaften aus dem Appenzellerland Für die Appenzeller Teams der unteren Ligen beginnt die Meisterschaft am 10. September. Der TV Herisau hat den Aufstieg geschafft und tritt in der Gruppe 1 an. Die Mannschaft startet beim HC Kaltenbach in die Meisterschaft. Trainer Pius Burtscher sagt: «Wir sind auf der Goalieposition stark besetzt und verfügen über ein ausgeglichenes Kader.» In der 3.-Liga-Gruppe 1 tritt der TV Teufen an. Einer der Gegner ist der TV Appenzell 2. Die BSG Vorderland, Tabellendritter der Saison 2021/22, hat sich vom Spielbetrieb zurückgezogen. Das erste Meisterschaftsspiel bestreiten die Teufner in der heimischen Sporthalle Landhaus gegen den TSV Fortitudo Gossau 3. Bei den Frauen spielt der TV Appenzell weiterhin in der 2. Liga. Die Innerrhoderinnen empfangen im Startspiel den HC Rheintal. (mc)

Der TV Appenzell bekommt es, wie in der vergangenen Saison, mit Pfader Neuhausen, dem SC Frauenfeld, dem HC Arbon, Fortitudo Gossau 2 und der SG Fides/St.Otmar zu tun. Dazu kommen die beiden Aufsteiger HC Flawil und HC Rheintal. «Bei den Mannschaften, die wir kennen, dürfte sich vom Stärkegrad her nicht viel verändert haben. Allerdings sind beim SC Frauenfeld viele Mutationen zu registrieren. Flawil und Rheintal nehmen die Aufstiegseuphorie mit und sind schwieriger zu beurteilen», stuft der TVA-Trainer die Aussichten ab.

Christian Hamms Aufmerksamkeit gilt zunächst aber der Vorbereitung auf das Cupspiel gegen die HSG Leimental. Die Spielgemeinschaft auf dem Baselbiet ist aus einem Zusammenschluss der drei Vereine HC Oberwil, HC Therwil und HB Blau Boys Binningen heraus entstanden und spielt ebenfalls in der 1. Liga. Vergangene Saison kam sie in der Abstiegsrunde auf den vierten Platz.