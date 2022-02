Jürgen Fleischmann fährt mit U16 und U18 an EM und WM im Handball

Handball Speicherer in Schweizer Diensten: Welt- und Europameisterschaften mit den Nachwuchsspielerinnen stehen an Handballtrainer Jürgen Fleischmann wurde 2019 als «Handballtrainer des Jahres» ausgezeichnet. Mit der weiblichen U16- und U18-Auswahl stehen für den Speicherer dieses Jahr internationale Aufgaben an. Lukas Pfiffner 19.02.2022, 12.00 Uhr

EM 2021 in Montenegro: Jürgen Fleischmann am Spielfeldrand der Schweizer U18. Bild: PD

«Ich habe gemerkt, höher hinauf geht es nicht mehr», erzählt er von seinen handballerischen Anfängen: Jürgen Fleischmann ist in der Stadt St.Gallen grossgeworden, spielte bei Fides in der 1. Liga. Er begann früh, bei St.Otmar Knaben und bei Brühl Mädchen zu trainieren, war später sechs Jahre lang Assistenztrainer im Brühler NLA-Frauenteam. «Als ich Vater wurde, blieb mir zu wenig Zeit für die Kinder, deshalb habe ich bei Brühl aufgehört.» Er wohnt mit seiner Frau, dem Sohn und der Tochter in Speicher.

Phasenweise intensive Einsätze

Vor zehn Jahren erhielt er das Angebot des Schweizer Verbandes, für die Nachwuchs-Auswahlen zu arbeiten. Das sei mit dem Familienleben besser vereinbar, sagt der 47-Jährige.

«Es gibt blockweise intensive Phasen, da bin ich für den Handballsport weg, auch einmal länger als eine Woche. Aber dann habe ich vielleicht einen Monat kaum einen Einsatz.»

Er ist beim Handballverband mit einem 20-Prozent-Pensum angestellt, für die weibliche U16 und die U18 verantwortlich. Für beide Auswahlen machen die Zusammenzüge pro Jahr je 25 bis 30 Tage aus, hinzu kommen Stützpunkttrainings in Zug oder Schaffhausen, Spielbesuche, Absprachen mit Vereinstrainern und Verantwortlichen von Sportschulen.

Trainingslager und Testspiele

Fleischmann unterrichtet als Sekundarlehrer in St.Gallen (Mathematik, Natur und Technik, Sport). Auch wenn manche Termine in die Ferien fallen: Dieses Pensum lässt sich nur dank flexiblem Arbeitgeber bewältigen. «Ich durfte immer auf verständnisvolle Schulleiter zählen, die mit Stellvertretungslösungen einverstanden sind. Mein erster Schulleiter war Triathlet, für den ich einst wegen seines Sports selber Stellvertretungen gemacht habe», erzählt Fleischmann.

Die nächsten wichtigen Termine stehen im März an: Es finden Trainingslager statt als Vorbereitung auf die Test-Länderspiele vom April. Die Schweiz hat sich mit der U18 für die Weltmeisterschaft vom Sommer qualifiziert, die U16 hat weniger offiziellen Charakter. «Wir nehmen aber an der Europameisterschaft teil. Da kann man sich anmelden, es gibt keine Qualifikationen.» Wo steht die Schweiz im Nachwuchs der Frauen? Man habe den Sprung in die Top Ten Europas und somit der Welt geschafft, sagt Fleischmann.

«Immer ein wenig komisch»

Er erhielt 2019 in der Kategorie «Nachwuchstrainer Mannschaftsspielsportart» den Swiss Olympic Coach Award. Natürlich sei diese Auszeichnung schön gewesen. «Aber eigentlich habe ich nichts anderes gemacht, als die Jahre vorher. Wir hatten in jener Zeit schon einige sehr talentierte Spielerinnen. Als Mannschaftssportler ist es ein wenig komisch, wenn du allein oben stehst und geehrt wirst: Zum Erfolg tragen ja mehrere Leute bei.»

Vor gut zwei Jahren erhielt Jürgen Fleischmann den «Swiss Olympic Coach Award». Bild: PD

Im gleichen Jahr wurde Fleischmann auch als «Handballtrainer des Jahres» geehrt. Das habe ihn selbstverständlich ebenfalls gefreut, obwohl das Echo da weniger gross war – auf die Sportart begrenzt.

Stetes Übernehmen und Abgeben

Als Vereinstrainer könnte er ein Team über eine längere Zeit begleiten und formen. Bedauert er es, in den Auswahlen Spielerinnen stets zu übernehmen und wieder abzugeben – oder ist dies sogar reizvoll? Wohl beides:

«Mit 14 Jahren kommen die Spielerinnen aus dem Kinderhandball zu mir. Bis 18 sind sie sehr entwicklungsfähig, bald einmal nahe am Erwachsenenhandball. Das ist eine spannende Phase mit Schule und Ausbildung.»

Die Zusammenarbeit mit dem Trainer der Nationalmannschaft, Martin Albertsen, sei sehr gut, er setze auf Junge. Käme auch einmal ein Amt bei der A-Auswahl in Frage? Das sei völlig offen, er sei glücklich mit der Aufgabe, erzählt Fleischmann. «Ich gehe davon aus, sicher in den nächsten zwei, drei Jahren weiter so tätig zu sein.»