Handball Erste zwei Punkte im Trockenen: TV Appenzell schlägt Pfader Neuhausen In der Begegnung zweier Verlierer aus der Startrunde der Meisterschaft behielten die 1.-Liga-Handballer des TV Appenzell am Samstagabend das bessere Ende für sich. Ein nie nachlassender Kampfgeist war der massgebliche Grund für den doppelten Punktegewinn beim 26:24 gegen Pfader Neuhausen. Martin Hüsler 19.09.2021, 15.52 Uhr

Legende: Rouven Inauen bei einem kraftvollen Durchbruch aufs Neuhauser Tor. Bild: PD

Das Kreisritual der Innerrhoder vor dem Anpfiff liess erahnen, dass die Mannschaft unbedingt gewillt war, ihre Kampfstärke abzurufen – was sie denn auch von Anfang an tat. Sie reagierte damit auf die vor Wochenfrist gegen den HC Arbon von Trainer Christian Hamm monierte Zurückhaltung gegenüber den Angreifern. So sahen sich denn die von Markus Klemencic, dem einstigen TVA-Trainer, gecoachten Pfader aus Neuhausen sofort mit einer konsequent zupackenden Deckung konfrontiert.

Umgekehrt blieb der Gast aber ebenfalls nichts schuldig, so dass auch die TVA-Angriffe oftmals ins Stocken kamen. Bei der beiderseitigen Spielweise musste es zwangsläufig zu einer hartumkämpften Partie kommen, die aber jederzeit in fairem Rahmen blieb, was auch ein Verdienst der beiden Schiedsrichter war.

Zu Umstellungen genötigt

Die Absenzen von Sven Sutter und Laurin Manser, mithin der beiden nominellen Kreisläufer, nötigten Trainer Hamm zu Änderungen. Er beorderte Rouven Bischof und zeitweise Pascal Hilfiker an den Kreis. Dank perfektem Einlaufen vom linken Flügel erzielte auch Yannick Inauen mehrere Tore aus der klassischen Kreisposition. In die Aufgaben im rechten Rückraum, wo Arie Thür verletzungsbedingt fehlte, teilten sich René Rigas und Lukas Manser. Das Tor hütete in Halbzeit eins Jan Bischof, der sich achtbar aus der Affäre zog und einen Penalty entschärfte.

Nach der Pause deutete der junge Flavio De Carli sein Potential auf der Torhüterposition an. Seine Abwehrquote von 43 Prozent stellt einen formidablen Wert dar. Er parierte auch zwei Siebenmeter und kompensierte so die zwei seitens des TVA vergebenen Strafstösse. Und wenn man so will, gab es noch eine Umstellung: Raffi Graf, bis Ende letzter Saison ein sicherer Wert im Tor, sorgt jetzt auf der Speakerposition für Stimmung…

Den längeren Schnauf gehabt

Keiner Mannschaft gelang es, auf mehr als zwei Längen davonzuziehen. So resultierte auf der Anzeigetafel ein ständiges Hin und Her. Den Pausenvorsprung (14:13) konnte der TVA bis zum 17:15 in der 35. Minute halten. Danach folgte eine zehnminütige Innerrhoder Torflaute, wobei auch drei sogenannt Hundertprozentige vergeben wurden. Das erlaubte es den Pfadern, auf 17:19 zu stellen. Die Appenzeller fingen sich aber wieder auf und gerieten ab dem 20:20 nicht mehr in Rückstand und zwangen in der hektischen Schlussphase das Glück auf ihre Seite.

Am kommenden Samstag folgt für den TVA das nächste Heimspiel. Um 19.30 Uhr tritt mit dem TSV Fortitudo Gossau 2 ein zum Favoritenkreis in der Gruppe 1 zählender Gegner in der Wührehalle an.