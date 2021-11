Handball Dem TV Appenzell entgeht ein Handballfest: Was der schnelle Mann am linken Flügel dazu meint und warum er sich dennoch auf das Cupspiel freut Im Sechzehntelfinal des Schweizer Handballcups treffen am Samstag in der Maihofhalle Luzern der TV Appenzell aus der 1. Liga und Schweizer Meister Pfadi Winterthur aufeinander. Dass die Begegnung nicht in der Heimhalle des Unterklassigen ausgetragen wird, hat nicht nur bei Yannick Inauen, dem linken Flügel der Innerrhoder, Bedauern ausgelöst. Martin Hüsler Jetzt kommentieren 19.11.2021, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Erfolgsquote bei Gegenstössen ist bei Yannick Inauen sehr hoch. Bild: PD

Was wäre das für eine Atmosphäre in der Wührehalle gewesen, wenn Pfadi Winterthur zum fälligen Cupmatch in Appenzell hätte antreten müssen – wie damals, im Dezember 2015. Gerne erinnert man sich an jene zwar 21:37 verloren gegangene Cuppartie gegen den gleichen Gegner, als in der vollbesetzten Halle ein regelrechtes Handballfest stieg. Aber sich verzehren in nostalgischem Bedauern hilft nichts. Ein neuer Modus will es nun anders.

Der Cupmodus Als Mobiliar Handballcup segelt die Knock-out-Konkurrenz des Schweizerischen Handball-Verbandes (SHV). Der Name lässt vermuten, dass der Sponsor einen gewissen Einfluss auf den Modus geltend machte. So ist denn eine Ausschreibung zur Vergabe der Sechzehntelfinals an acht Spielorten erfolgt. Die 32 Mannschaften wurden in acht Vierergruppen ausgelost. Den TV Appenzell «preichte» es in die Gruppe mit Pfadi Winterthur aus der neuerdings als Quickline Handball League bezeichneten NLA, den HSC Kreuzlingen aus der NLB und den Zweitligisten BSV Borba Luzern, der den Zuschlag als Ausrichter bekommen hat. Die Spiele dieser Gruppe finden am Samstag/Sonntag, 20./21. November, in der Luzerner Maihofhalle statt. Nach der Begegnung zwischen Borba und Kreuzlingen steigt am Samstag um 17 Uhr die Partie zwischen dem TV Appenzell und Pfadi Winterthur. Die Sieger aus den beiden Spielen bestreiten am Sonntag den Achtelfinal. (hü)

«Es ist schade, dass es uns verunmöglicht wird, vor heimischer Kulisse Werbung für unseren Sport machen zu können. Immerhin dürfen wir in Luzern auf die Unterstützung einiger Fans zählen, die mit einem Car anreisen», richtet Yannick Inauen den Blick auf den Supportfaktor.

«Wir machen uns keine Illusionen, Pfadi Winterthur aus dem Cup werfen zu können. Im Handball ist das Gefälle zwischen 1. Liga und Nationalliga A einfach zu gross. Für uns steht denn auch das Geniessen des Spiels gegen einen renommierten Gegner im Vordergrund.»

Flinker Gegenstösser und Flieger

Yannick Inauen stand schon bei der letzten Begegnung mit Pfadi Winterthur in der Mannschaft, wenige Tage vor seinem 17. Geburtstag. Eines der 21 Appenzeller Tore ging auf das Konto des damals jüngsten Innerrhoders. Unterdessen ist er zu einer Mannschaftsstütze herangereift. In der vereinsinternen Torschützenliste rangiert der pfeilschnelle Gegenstösser derzeit hinter Simon Manser auf dem zweiten Platz. Auffallend ist ausserdem Yannick Inauens Sicherheit im Verwerten der meist von René Rigas eingefädelten Flieger, also jenes spektakulären Spielzugs, bei dem es den in den Kreisbereich gespielten Ball in der Luft zu behändigen gilt.

Einer Handballerfamilie entstammend

Es hätte gut sein können, dass statt des TV Appenzell der FC Appenzell auf Yannick Inauens Dienste zählen würde. «Ich habe im frühen Juniorenalter Fussball gespielt, ehe ich zum Handball wechselte. Ein Jahr lang habe ich sogar beide Sportarten ausgeübt», blickt er zurück. In diesem Zusammenhang weist er auf das ausgesprochen gute Einvernehmen zwischen den Fussballern und den Handballern in Appenzell hin.

Dass es schliesslich Handball geworden ist, liegt gewiss auch im vererbt bekommenen Handballgen: Vater Urs Inauen spielte bereits im TV Appenzell. Mittlerweile frönen mit Rouven und Noah auch Yannicks jüngere Brüder dem Spiel mit dem kleinen Ball; Rouven gehört zu den Stammspielern des TV Appenzell, Noah steht im Kader der NLB-Mannschaft von Fortitudo Gossau.

Vom Spieltempo fasziniert

Worin besteht für Yannick Inauen der Reiz am Handball, zu dessen präsentabelsten Aushängeschildern er Mikkel Hansen von PSG Paris, Andy Schmid von den Rhein-Neckar Löwen und Niklas Ekberg vom THW Kiel zählt?

«Mir gefällt vor allem der temporeiche Verlauf, der einen hohen Grad an Spielintelligenz erfordert. Handball ist nie langweilig, kann doch ein Spiel selbst bei grossem Tore-Abstand schnell kippen.»

Das ausgesprochen körperbetonte Spiel bringe es mit sich, dass man einstecken können muss. «Aber nach dem Schlusspfiff ist beim obligaten Handschlag jeweils alles vergessen.»

Hat er je daran gedacht, in eine höhere Liga zu wechseln? «Im Moment ist das keine Option. Ich fühle mich sehr wohl im TV Appenzell. Würde allenfalls doch einmal ein Wechsel spruchreif, müsste wirklich alles zusammenpassen», wägt Yannick Inauen ab.

Die schulische und berufliche Situation präsentiert sich zudem so, dass er sie mit dem Trainingsaufwand in einer höheren Liga kaum in Einklang bringen könnte. Yannick Inauen, der eine KV-Lehre absolviert hat, steht im dritten Semester eines in Chur absolvierten Studiums in Sportmanagement. Zwei Tage pro Woche ist er vor Ort. Parallel zum Studium arbeitet er in der Buchhaltung eines Unternehmens, das Fitnessgeräte vertreibt. Sportmarketing wäre ein beruflicher Bereich, der für ihn dereinst in Frage kommen könnte.