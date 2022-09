Nachfrage nach Brennholz erinnert an Hamsterkäufe von WC-Papier

Hamsterkäufe Das neue WC-Papier: Im Appenzellerland wird Brennholz gehamstert – so reagieren die Produzenten Die Nachfrage nach Brennholz ist vielerorts doppelt so hoch wie in den letzten Jahren. Teilweise musste der Energieträger schon von Onlineshops entfernt werden, um Hamsterkäufe zu verhindern. Die Preise steigen. Tobias Hug Jetzt kommentieren 29.09.2022, 05.00 Uhr

Den Ladenverkauf von Brennholz einzuschränken, ist schwierig. Bild: Tobias Hug

Aufgrund der Energiekrise ist die Nachfrage nach Brennholz im Appenzellerland signifikant gestiegen. Um im Winter hohe Kosten für die Ölheizung zu vermeiden, greifen viele Privathaushalte wieder auf den CO 2 -neutralen Brennstoff aus den heimischen Wäldern zurück. Die Brennholzproduzenten sowie -verkaufsstellen reagieren verschieden auf die hohe Nachfrage.

«Noch nie wurde so früh im Jahr so viel Brennholz gekauft und bestellt. Die steigende Nachfrage begann bereits im Juli. Sie ist zurzeit doppelt so hoch wie in den letzten Jahren», sagt Ivo Koller, Geschäftsführer der Landi Säntis AG in Schönengrund. Dies wirkt sich auf die Brennholzpreise aus. Laut Koller ist die aktuelle Preisentwicklung steigend, aber noch vertretbar.

Onlineverkauf eingestellt

Da über die Website der Landi zu viel Brennholz bestellt wurde, wurden die entsprechenden Produkte mittlerweile aus dem Onlineshop entfernt. Der physische Verkauf von Holz sei schwerer zu kontrollieren, sagt Koller. «Bisher gibt es bei uns noch keine Limitierungen oder Holzkontingente.»

Koller meint, dass es grundsätzlich genug Brennholz für den Verkauf hat. Das Problem seien jedoch Hamsterkäufe. Er sagt:

«Wenn Hamsterkäufe zunehmen, kann sich die Lage schnell ändern – und es kann zu einem Versorgungsengpass kommen.

Die aktuelle Nachfrage nach Brennholz erinnere ihn an die Hamsterkäufe von WC-Papier während der ersten Pandemiewelle, so Koller. Der Nachschub lässt derzeit trotz vorhandener Holzressourcen auf sich warten. Koller sagt: «Das liegt einerseits daran, dass teilweise wegen der hohen Nachfrage auf höhere Verkaufspreise spekuliert wird. Andererseits sind die Produktionskapazitäten für die benötigte Menge nicht überall vorhanden.»

Brennholz – meistens Buche oder Tanne – muss rund zwei Jahre gelagert und getrocknet werden, bevor es gut brennt. Bild: Tobias Hug

Aussage von Werner Luginbühl als Auslöser

Alexander Plaschy, Betriebsleiter des Forstbetrieb am Säntis in Urnäsch, bestätigt die doppelte Verkaufsmenge. Er sagt: «Auch bei uns stieg die Nachfrage bereits im Hochsommer an.» Aus seiner Sicht war die Aussage des Chefs der Eidgenössischen Elektrizitätskommission (Elcom), Werner Luginbühl, von Anfang August in der «NZZ am Sonntag» ausschlaggebend. Dieser kritisierte den «völlig gedankenlosen» Umgang mit Strom und riet der Bevölkerung zum Kauf von Kerzen und Brennholz.

Auch Plaschy zieht den Vergleich mit den Corona-Hamsterkäufen von WC-Papier herbei und ergänzt: «Ich bin gespannt, ob das eine nachhaltige Entwicklung ist.» Aus seiner Sicht ist genug Brennholz vorhanden. Er sagt:

«Im Falle eines Blackouts im Winter wird der trockene Vorrat jedoch bald verbraucht sein. Ich gehe davon aus, dass die Ungewissheit vor diesem Szenario zu mehr solchen Einkäufen führt.»

Plaschy ergänzt aus Sicht des Försters: «In unseren Wäldern gibt es genug Holzrohstoff. Es darf jedoch nicht vergessen werden, dass Brennholz rund zwei Jahre lang gelagert werden muss, bevor man es als trockenes Brennholz verwenden kann.»

Bezüglich der Preisentwicklung beim Brennholzverkauf in seinem Betrieb bestätigt er einen moderaten Anstieg. Plaschy sagt: «Brennholz war in den letzten Jahren zu günstig. Es muss ausserdem berücksichtigt werden, dass es nebst Stückholz auch Holzschnitzel- oder Pelletheizungen gibt. Diese werden eher industriell bei Grossanlagen oder Wärmeverbunden eingesetzt. Hier ist Holz als Energieträger mit den Preisen von Öl und Gas gekoppelt und steigt entsprechend an, wenn auch nicht so drastisch wie Öl und Gas.»

Im Webshop des Forstbetriebs am Säntis ist Brennholz derzeit normal bestellbar. Auch das Versprechen der schnellen Verfügbarkeit sei gewährleistet, sagt Alexander Plaschy und ergänzt: «Allerdings frage ich die Kunden ab einer grösseren Bestellmenge nach dem Zweck des Grosseinkaufs. Ich möchte vor allem die Stamm- und Neukundschaft beliefern können und keine grossen Mengen an Grosshändler verkaufen.»

Erhöhte Produktion in Strafanstalt

In der Strafanstalt Gmünden in Niederteufen ist die Brennholzproduktion Teil des Arbeitsprogrammes der Gefangenen. Daniel Meuri, Leiter Arbeit und Agogik der Strafanstalt Gmünden, bemerkt ebenfalls einen starken Anstieg in der Nachfrage nach Brennholzprodukten. Er sagt: «Wir könnten die grosse Nachfrage durchaus bewältigen, da wir jedoch keinen eigenen Wald haben, kaufen wir das Holz von regionalen Händlern und Landwirten ein.»

Da die Nachfrage gross sei, habe es laut Meuri im Moment zu wenig Holz auf dem Markt. «Das verfügbare Holz wird entsprechend teuer gehandelt. Bisher konnten wir unsere Preise stabil halten, was leider aufgrund der momentanen Preisentwicklung immer schwieriger wird», so Meuri. Normalerweise arbeiten fünf bis sechs Personen in der Brennholzproduktion der Strafanstalt mit. «Aufgrund der hohen Nachfrage sind derzeit zusätzliche Personen sowie zusätzliche Maschinen im Einsatz», sagt Meuri und ergänzt:

«Das Bereitstellen und Liefern von Stückholz ist trotz maschineller Unterstützung personalintensiv.»

Trocknungsanlage gewährleistet lokalen Nachschub

Auch bei privaten Brennholzhändlern wie Maurus Mazenauer aus dem Bezirk Schlatt-Haslen ist die Nachfrage deutlich gestiegen. «Der Bedarf steigt normalerweise erst jetzt im Herbst an», so Mazenauer. «Wir verkaufen seit dem Hochsommer Brennholz und haben bereits jetzt den üblichen Verkaufsstand vom November erreicht. Unsere Stammkundschaft ist bereits beliefert, doch die Nachfrage reisst nicht ab. Hamsterkäufe hatten wir bisher keine.»

Als Reaktion auf die grosse Nachfrage hat der Betrieb von Maurus Mazenauer zwei grosse Trocknungsmulden für Brennholz beschafft. In diesen können grosse Mengen an grünem Holz eingefüllt und innerhalb von zwei Wochen maschinell getrocknet werden. Seine Brennholzpreise will er wenn möglich nicht erhöhen, bestätigt aber einen deutlichen Anstieg im Ankaufspreis von Holz bei regionalen Landwirten und Förstern. Er sagt: «Unsere Verkaufspreise sind trotz Anstieg immer noch tiefer als jene der Grosshändler.»





