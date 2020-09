Kommentar Hallenbad Speicher: Warum ein Ja eine mutige Investition in die Zukunft ist Am 27. September wird in Speicher über die Sanierung des Hallenbades Buchen abgestimmt. Würde diese abgelehnt, wären die Folgen weitreichend. Ein Ja hingegen wäre ein Bekenntnis für mehr Lebensqualität. Astrid Zysset 17.09.2020, 05.00 Uhr

Mit einem Ja zur Sanierung des Hallenbades, könnte Speicher nachhaltig in die Lebensqualität investieren.

Bild: Pius Amrein (lz),pius Amrein, Fotograf / Luzerner Zeitung

Kopfentscheid versus Bauchentscheid: In Speicher wird am 27. September über die Frage abgestimmt, ob am Betrieb des Hallenbades Buchen festgehalten werden soll. Das Bad ist in die Jahre gekommen: Eine grundlegende Renovation wurde seit der Inbetriebnahme im Jahr 1978 nie durchgeführt. Eine Sanierung würde nun mit rund sechs bis sieben Millionen Franken zu Buche schlagen. Es ist ein Abwägen, das nun vorgenommen werden muss: Die Investitionssumme wie auch das jährliche Defizit bei den Betriebskosten von rund 740'000 Franken, die dazu führen, dass eine Steuererhöhung um 0,2 Einheiten nicht ausgeschlossen werden kann, gegen den Standortvorteil und das Vergnügen, innerhalb der eigenen Gemeindestrukturen ein Hallenbad nutzen zu können.

Astrid Zysset Redaktorin bei der «Appenzeller Zeitung» Bild: Hanspeter Schiess

Es ist eine Grundsatzfrage, welche die Gemeinde stellt: Ja oder Nein zum Hallenbad. Genau genommen möchte sie vor allem wissen, ob sie ein Vorprojekt zur grundlegenden Sanierung ausarbeiten soll oder nicht. Verstanden haben dies jedoch nicht alle Bürgerinnen und Bürger. Bemängelt wurde an öffentlichen Informationsveranstaltungen des Öfteren, dass nicht klar sei, wie die Sanierung im Detail aussehen und wie teuer genau sie werden wird. Eine missverständliche Ausgangslage, die dazu führen könnte, dass einige die Vorlage als «ungenau» erachten und sie deshalb ablehnen – obwohl sie eigentlich Befürworter des Hallenbades wären.

Der Betrieb eines Hallenbades gehört nicht zu den zwingenden Aufgaben einer Gemeinde. Es ist ein Luxus, den sie sich leisten kann, wenn sie es möchte. Und Speicher könnte es sich leisten. Der derzeitige Steuerfuss ist mit 3,6 Einheiten vergleichsweise tief. Bei einer Erhöhung würde Speicher im Steuerfussranking vom 4. auf den 8. Platz abrutschen. Ein Abstieg, der zu verschmerzen sein dürfte – sollte es zu einer Steuererhöhung überhaupt kommen.

Sicher ist: Ein Hallenbad bietet für viele Bürgerinnen und Bürger einen Mehrwert an Lebensqualität. Spontan ein paar Längen schwimmen, mit den Kindern erste Schwimmversuche unternehmen oder sich nach einem heissen Tag bei der Arbeit eine Abkühlung gönnen – das ist bislang in Speicher möglich. Das Angebot nutzen neben Einzelpersonen auch die gemeindeeigenen sowie fünf auswärtige Schulen, vier Behindertenwohnheime, eine Tauchschule, ein Schwimmklub und zahlreiche Freizeitvereine. Sie alle müssten sich bei einem Nein an der Grundsatzabstimmung nach einer Alternative umsehen. Doch wo gibt es die?

Sollte das Blumenwies in St.Gallen tatsächlich für 36 Millionen Franken erweitert werden, könnte jenes Bad durchaus als Alternativlösung in Betracht gezogen werden. Denn mit der jetzigen Kapazität und dem aktuellen Besucherandrang scheint es unwahrscheinlich, dass das Bad zusätzliche Badegäste aus dem Appenzellerland aufzunehmen vermag. Aber selbst wenn das Blumenwies vergrössert wird, Eröffnung feiert es frühestens 2025. Das Hallenbad Buchen – sollte es nicht saniert werden – muss Ende 2021 endgültig seine Tore schliessen. Vier Jahre lang gäbe es somit keine vernünftige Alternative. Was dies für all die Kursveranstalter wie auch das Schulschwimmen bedeutet, müsste erst abgeklärt werden.

Die Folgen einer Ablehnung der Sanierung sind weitreichend: Lebensqualität wie auch Standortattraktivität nehmen ab. Zudem ergibt sich eine äusserst ungünstige Situation für Schulen, Kurse und Vereine. Ein Nein wäre auch nicht billig: Allein der Rückbau des Hallenbades kostet mindestens eine Million Franken. Sagt die Speicherer Stimmbevölkerung Nein zur Sanierung, wird das Hallenbadgebäude umgenutzt. Was genau dort entstünde, ist noch offen. Wahrscheinlich wäre ein Ausbau mit Tagesstrukturen, da die Liegenschaft sich in der Nähe der Schulanlagen befindet. Dies würde aber wiederum ein Loch im Gemeindeportemonnaie verursachen.

Mit einem Ja an der Urne müsste die Mittelländer Gemeinde zwar ein paar Steuerplätze einbüssen. Doch würde sie selbstbewusst und mutig in die Lebensqualität investieren.