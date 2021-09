Reportage Finken, Verbandsmaterial und Blutdruckmessgerät: Drei Spitex-Mitarbeiterinnen aus dem Appenzellerland erzählen von ihrem Alltag Wer Spitex hört, denkt in erster Linie an Pflege in den eigenen vier Wänden. Doch auch Arbeiten im Haushalt werden von Spitexmitarbeitenden geleistet. Anlässlich des nationalen Spitextages sprechen drei gut ausgebildete Fachfrauen über ihren beruflichen Werdegang und geben einen Einblick in ihre Aufgaben. Mea McGhee Jetzt kommentieren 04.09.2021, 05.00 Uhr

Ein Blutdruckmessgerät haben die Mitarbeitenden der Spitex stets dabei. Bild: Ralph Ribi

«Auch für die vier Spitexorganisationen im Appenzellerland ist es eine grosse Herausforderung, diplomiertes Pflegepersonal zu finden», sagt Susanne Schäfer, Geschäftsleiterin Spitex Appenzellerland. Auf diesen Umstand weist der nationale Spitextag vom 4. September hin unter dem Motto «Fachkräfte gesucht: Kommen Sie zur Spitex!» Ziel des Spitextages ist auch, die Entwicklungsmöglichkeiten, berufliche Perspektiven – sei es für den Wieder- und Quereinstieg, Spezialisierung in einem Fachgebiet, Übernahme von Spezialfunktionen – aufzuzeigen. Drei Fachfrauen von Appenzeller Spitexorganisationen beschreiben in ihren beruflichen Werdegang und ihre Arbeit.

Akademische Laufbahn eingeschlagen

Michaela Leuzinger, Fachverantwortliche Pflege beim Spitex-Verein Appenzell Innerrhoden. Bild: Mea McGhee

«Ich arbeite gerne selbstständig und trage Verantwortung. Bei der Spitex kann ich den gesamten Pflegeprozess leben», sagt Michaela Leuzinger. Die Pflegefachfrau HF beginnt im Oktober berufsbegleitend das Masterstudium in Pflege. Beim Spitexverein Innerrhoden ist die 29-Jährige als Fachverantwortliche Pflege nebst ihrer Arbeit bei Klienten zuständig für die Überprüfung und Sicherstellung der Pflegequalität. Eine verantwortungsvolle Aufgabe.

Ihr Arbeitstag beginnt um 7 Uhr im Büro in Appenzell. Hier stellt sie das benötigte Material zusammen und liest sich in die Klientendokumentationen ein. Gut vorbereitet, macht sie sich auf den Weg. Stets dabei das Blutdruckmessgerät, Verbandsmaterial, Desinfektionsmittel und Hausschuhe. Nach einem Besuch notiert sie den Verlaufsbericht ins Tablet. Als Pflegefachfrau übernimmt Michaela Leuzinger komplexe Behandlungen wie die Stomaversorgung (künstliche Ausgänge), setzen von Infusionen, oder die Pflege von Patienten im terminalen Stadium. Auch Schmerzberatung oder Prophylaxe jeglicher Art gehören zur ihren Aufgaben. Die Breite der Pflegeleistungen empfindet sie als spannend und herausfordernd zugleich. 15 Minuten bis zu 2 Stunden dauern ihre Einsätze bei einem Klienten. Manchmal sind es sechs pro Arbeitstag, manchmal zwölf.

Zeitliche Ressourcen seien ein Thema und von der Philosophie des jeweiligen Betriebes abhängig. Für jede Intervention gibt es eine Zeitvorgabe. Danach berechnen die Planerinnen die Zeit bei den einzelnen Klienten. Michaela Leuzinger sagt:

«Gewisse Pflegeleistungen zu vollbringen, ist je nach räumlichen Verhältnissen schwieriger als in einem Spital oder Pflegeheim.»

Vor dem Verbandswechsel den Stubentisch desinfizieren und an Rückenschonendes Arbeiten denken, ist für sie aber Routine.

«Die Arbeit im Privatbereich der Klienten kann auch belastend sein, etwa wenn man innerfamiliäre Konflikte miterlebt», sagt Michaela Leuzinger. Umso wichtiger sei der Austausch im Team. Für alleinstehende Klienten sind die Mitarbeitenden der Spitex wichtige Bezugspersonen und oft die einzigen Gesprächspartner. Sie erlebt die Klienten als überwiegend wertschätzend und findet es schön, dass mit der Zeit eine gewisse Vertrautheit entsteht. Dennoch müsse man eine gesunde Distanz wahren.

Ausbildungsplätze in verschiedenen Berufen Bei der Spitex arbeiten gut ausgebildete Berufsleute aus der Pflege, der Hauswirtschaft und dem kaufmännischen Bereich. Die vier Nonprofit-Spitexorganisationen im Appenzellerland bieten rund 120 Vollzeitstellen. Diese werden durch 270 Mitarbeitende besetzt, darunter zehn Männer. Die Spitex bietet für Studierende (Ausbildung zur diplomierten Pflegefachperson HF) sowie für Fachangestellte Gesundheit (FaGe) und für Assistentin/Assistenten Gesundheit und Soziales EBA Ausbildungsplätze. Zudem werden Praktikumsplätze für Bachelor-Studierende in Pflege angeboten. «Diese Entwicklung ist wichtig, um aufzuzeigen, dass die Non-Profit-Spitex eine innovative und moderne Arbeitgeberin ist», sagt Susanne Tidbury, Geschäftsleiterin des Spitex-Vereins AI. Alle Appenzeller Spitexorganisationen bieten Ausbildungsplätze an. (mc)

Von der Hauswirtschaft zur Pflege

Lydia Broger, Fachfrau Hauswirtschaft bei der Spitex Rotbachtal. Bild: Mea McGhee

Lydia Broger arbeitet seit zwei Jahren bei der Spitex Rotbachtal. Die Ausbildung zur Fachfrau Hauswirtschaft EFZ hat sie in einem Spital absolviert, aktuell bildet sie sich zur Fachfrau Gesundheit EFZ (FaGe) weiter. Als empathischer Mensch ist ihr wichtig, dass sich die Kunden wohlfühlen. In ihrem Zuhause seien sie lockerer als in einer Institution, findet Lydia Broger. Sie sagt:

«Über Fotos in den Wohnungen, Haustiere oder persönliche Gegenstände ergeben sich immer wieder Gesprächsthemen.»

Sie habe während ihrer Besuche genügend Zeit für den Austausch mit den Kunden, sei dies bei der Pflege oder der Hausarbeit. Schön findet sie, dass sie sich voll auf die Person einlassen kann. In einer Institution werde man eher von einem Patienten an ein anderes Bett weggerufen, hat sie die Erfahrung gemacht. «Dank der Spitex können die Kunden länger in ihrem gewohnten Umfeld leben. Deshalb wird unsere Arbeit geschätzt», sagt Lydia Broger.

Die angehende FaGe trifft manchmal schwierige Wohnverhältnisse an. Sie sagt:

«Wir greifen so gut es geht und so einfühlsam wie möglich in die Privatsphäre der Kundinnen und Kunden ein.»

Eine Grundhygiene müsse sichergestellt sein. Dank der Zusatzausbildung zur FaGe könne sie körperliche Arbeit mit kopflastigeren Aufgaben verbinden.



Guter Ausbildungsplatz nach der Realschule

Rahel Brülisauer, Praxisausbildnerin bei der Spitex Appenzellerland. Bild: Mea McGhee

Rahel Brülisauer ist gelernte Fachangestellte Gesundheit. Als Absolventin der Realschule musste sie für ihren Ausbildungsplatz kämpfen. Beim Spitex-Verein Appenzell Innerrhoden konnte sie ihre Lehre absolvieren. Heute arbeitet die 26-Jährige in der Filiale Waldstatt der Spitex Appenzellerland und bildet selbst Lernende aus. Diesen Herbst schliesst sie die Weiterbildung zur Praxisausbildnerin mit den entsprechenden Prüfungen ab. Regelmässig erarbeitet sie Lernwerkstätten für die acht Lernenden der Spitex Appenzellerland. Nähe und Distanz in der Pflege, Notfallsituationen oder Hepatitis und Stichverletzungen können Lerninhalte dieser Nachmittage sein. Sie sagt:

«Ich will die Lernenden begleiten und fördern. Sie sollen den Zusammenhang zwischen Theorie und Praxis verstehen.»

Als FaGe erledigt sie nebst Pflegeleistungen wie Wechsel von Kompressionsstrümpfen, Körperpflege oder Medikamente richten Hausarbeiten wie Staubsaugen, Böden aufnehmen, Betten machen oder Bäder putzen. Sicherheit gibt ihr die Gewissheit, dass die Tagesverantwortliche ihres Teams stets erreichbar ist und man sich über die Pflegeplanung austauschen kann.

Rahel Brülisauer hat einige Zeit in einem Altersheim gearbeitet. An ihrer jetzigen Aufgabe schätzt sie die regelmässigeren Arbeitszeiten und das Unterwegssein. Sie sagt: «Auf den Fahrten zwischen zwei Klienten, kann ich durchatmen und mich auf die nächste Situation einstellen.» Sie spüre die Freude der Leute und schätze das Vertrauen, das ihr entgegengebracht wird.

Fast 76'000 Pflegestunden im Appenzellerland geleistet Im Appenzellerland decken die vier Spitex-Non-Profit-Organisationen Spitex Appenzellerland, Spitex Rotbachtal, Spitex Vorderland und Spitex-Verein Innerrhoden die häusliche Pflege und Haushaltshilfe ab. Im Jahr 2019 rechnete der Ausserrhoder Verband 55 990 Stunden für 908 Klientinnen und Klienten der Langzeitpflege ab. Bei der Akut- und Übergangspflege waren es knapp 1500 Stunden für 109 Klienten. Dienstleistungen in Hauswirtschaft und Sozialbetreuung nahmen 967 Personen in Anspruch. 7,5 Prozent der über 65-Jährigen in Ausserrhoden nahmen 2019 Spitexleistungen in Anspruch. Das ist die fünfttiefste Rate der Schweiz. In Appenzell Innerrhoden wurden im Jahr 2019 knapp 300 Klientinnen und Klienten gepflegt, ebensoviele bezogen Leistungen der Hauswirtschaft und Sozialbetreuung. (mc)