Herisauer Guggenmusik Sauknapp ist auf Gugge3000 zu hören

Gugge 3000 «Wir fühlten uns geehrt»: Herisauer Guggenmusik Sauknapp auf Débutalbum von «Gugge3000» zu hören Die Guggenmusik Sauknapp aus Herisau ist auf dem Album «Gugge3000» zu hören, welches am 11.11., genau zum Fasnachtsstart, veröffentlicht wird. In 13 Songs präsentieren sich populäre Schweizer Guggen. Ramona Koller 11.11.2022, 11.11 Uhr

Ein Video der Aufnahmen mit der Guggenmusik Sauknapp Herisau. Youtube-Kanal Gugge3000

Passend zum traditionellen Fasnachtsstart am 11.11. veröffentlicht die Schweizer Musikproduktionsfirma das Débutalbum «Gugge3000» der «verrücktesten Gugge im Land». Auf der CD zu hören sind 13 Songs, bei denen verschiedene Schweizer Guggen die Musik zum Gesang von Effe und Mäge liefern. Eine der Guggen, die zu hören sind, ist die Sauknapp aus Herisau.

Die Verantwortlichen werben damit, dass «Gugge3000» bereits jetzt als Mundartsensation des Jahres gelte. «Eingespielt mit 13 der besten Guggen des Landes und über 250 Musikern aus der ganzen Schweiz», so die Verantwortlichen weiter. Eine der besten Guggen des Landes ist demnach die Guggenmusik Sauknapp aus Herisau. Ihre Musik ist im Lied «Flicke» zu hören.

«Eine grosse Ehre»

Die Gugge ist vor allem für ihre Sauknapp-Party, die nächstes Jahr am 4. Februar wieder stattfindet, bekannt. Zudem ist sie in den sozialen Medien sehr präsent und verfügt über einen eigenen Spotify-Kanal mit 407 monatlichen Hörerinnen und Hörern. «Wir sind uns deshalb schon gewohnt, dass unsere Musik aufgenommen wird», meint Ramona Bischof von der Guggenmusik Sauknapp.

Auf die Anfrage von «Gugge3000» hätten die Mitglieder mit Begeisterung reagiert. «Wir fühlten uns geehrt», so Bischof. Die Anfrage habe sie während des Schminkens am ersten Fasnachtstag erreicht. «Wir reagierten sofort mit einem Video, auf dem wir jubelnd zusagten», erinnert sich Bischof.

Aufnahmen im Probelokal

Die Aufnahmen fanden im Probelokal der Guggenmusik in Herisau statt. Vorne in Orange sind Effe und Mäge zu sehen. Bild: PD/Sauknapp

Danach konnten die Mitglieder auswählen, welches Lied sie einspielen wollten. Sie entschieden sich aus einer Auswahl von zweien für das Lied «Flicke». «Wir konnten uns mit dem Sound besser identifizieren», so Bischof. Die Noten trafen nach der eigentlichen Saison ein. «Roman Bruderer, unser musikalischer Leiter, hat dann kurzerhand zusätzliche Proben eingebaut, welche nur für dieses Projekt genutzt wurden», erklärt Bischof. In elf Register- und Gesamtproben im März und April wurde der Song einstudiert. Am 26. April schliesslich fanden die Aufnahmen durch ein professionelles Team im Probelokal der Sauknapp in Herisau statt.

«Die Aufnahmen waren für uns sehr speziell, da alles registerweise aufgenommen wurde», erinnert sich Bischof. Bis alle Aufnahmen im Kasten waren, dauerte es etwa sechs Stunden. Mit dem Ergebnis ist die Guggenmusik zufrieden. Dennoch sei aktuell kein weiteres Projekt zwischen der Sauknapp und einer Band geplant. «Wir freuen uns jetzt einfach riesig auf die Fasnacht und besonders auf unsere Party im Februar», so Bischof.

«Gugge3000» Die CD, die neben «Flicke» zwölf weitere Songs mit Guggenmusik und Mundartgesang enthält, ist über die Website www.gugge3000.ch erhältlich. Auf der Website können auch Ausschnitte der Lieder kostenlos angehört werden. Weitere Informationen zur Sauknapp finden sich unter www.sauknapp.ch.