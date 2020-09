Grünes Licht für Busa-Neubau in Herisau: Auch Nationalrat stimmt Armeebotschaft zu

Lange Zeit war unsicher, ob die Berufsunteroffiziersschule (Busa) in Herisau verbleiben wird. Nun ist klar: Die Busa zieht nicht weg. Nach dem Ständerat hat am Mittwoch auch der Nationalrat der Armeebotschaft 2020 zugestimmt – und hat damit die finanziellen Mittel für den Neubau gesprochen. Dieser soll nun zügig an die Hand genommen werden.