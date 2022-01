Grub: FDP-Initiative wurde eingereicht

Gemeindepolitik Grub: FDP-Initiative zur Verkleinerung des Gemeinderats wurde eingereicht Für die vier frei werdenden Gemeinderatssitze gibt es noch keine Kandidierenden. Unterdessen ist das Volksbegehren der Freisinnigen zur Reduktion des Gremiums von sieben auf fünf Sitze zu Stande gekommen, wie am Dienstag an der Versammlung bekannt wurde. Jesko Calderara 26.01.2022, 17.20 Uhr

Das Gemeindehaus in Grub muss nicht behindertengerecht saniert werden. Dadurch fallen 2022 Investitionen von 290 000 Franken weg. Bild: Urs Bucher

Der Appell war eindringlich. «Ohne genehmigtes Budget ist die Gemeinde Grub handlungsunfähig», betonte Gemeinderat Tobias Brülisauer. Er rief am Dienstagabend an der öffentlichen Versammlung in der Turnhalle die 30 Anwesenden dazu auf, am 13. Februar ein Ja in die Urne zu werfen. Nach der Ablehnung des Voranschlags 2022 Ende November müssen die Stimmberechtigten erneut darüber befinden. Brülisauer befürchtet, dass ein zweites Nein auch Auswirkungen auf die Suche nach Kandidierenden für den Gemeinderat haben könnte.

Rückblick: Die Gemeinderäte Mathias Züst, Raouf Selmi und Bruno Tanner hören per Ende Amtsjahr auf. Sie wollten nach Unstimmigkeiten mit dem Gemeindepräsident Andreas Pargätzi dies bereits Ende Jahr tun, erklärten sich nach einer Aussprache aber bereit, bis zum 31. Mai zu bleiben. Ein Rücktritt vom Rücktritt kommt für die drei Gemeinderäte aber nicht in Frage, wie sie an der Versammlung sagten. Ihr Entscheid sei endgültig, Selmi wird Grub sogar verlassen.

Lösung mit dem Gemeindeschreiber wird gesucht

Andreas Pargätzi ist Gemeindepräsident in Grub. Bild: PD

Kandierende für die Ergänzungswahlen vom 3. April sind noch keine in Sicht. Stand heute wäre der Gemeinderat ab 1. Juni beschlussunfähig. Dies mache ihm Angst, betonte Brülisauer, der nebst Pargätzi und Vizegemeindepräsidentin Regula Delvai seine politische Arbeit fortführen wird. «Wir drei können nicht alles alleine machen», gab er zu bedenken. Brülisauer zeigte sich überzeugt, dass sich bei einer zweiten Ablehnung des Voranschlags erst recht keine Interessenten für den Gemeinderat finden lassen. In diesem Zusammenhang könnte ein Vorschlag der FDP Grub ins Spiel kommen. Wie Pargätzi bestätigte, ist die Initiative der Freisinnigen eingereicht worden und zu Stande gekommen. Das Volksbegehren verlangt eine Verkleinerung des Gemeinderats von sieben auf fünf Sitze. Wie es mit der Initiative weitergeht und wann sie zur Abstimmung kommt, steht noch nicht fest.

Personelle Sorgen gibt es nicht nur im Gruber Gemeinderat, sondern auch in der Verwaltung. So ist Gemeindeschreiber Willi Solenthaler weiterhin krankgeschrieben. Solenthaler gehe es aber wieder besser, sagte Pargätzi. «Wir sind dabei, mit ihm, seinem Rechtsvertreter und dem Case-Manager eine einvernehmliche Lösung zu finden.» Aufgrund des Persönlichkeitsschutzes konnte Pargätzi keine Details zum Fall Solenthaler machen. Anfang April wird es für die Verwaltung Verstärkung geben, wie bereits im Dezember kommuniziert wurde. So werden eine stellvertretende Gemeindeschreiberin und ein Sachbearbeiter Bausekretariat ihre Stellen antreten.

Gemeindehaus muss nicht saniert werden

Der Gemeinderat ging derweil nach der gescheiterten Abstimmung über die Bücher. Nun liege ein realistisches, ehrliches und transparentes Budget vor, wie Pargätzi sagte. Dieses sieht bei Ausgaben von 7,4 Millionen Franken einen Aufwandüberschuss vor. Dieser beläuft sich auf rund

327’500 Franken. Der Steuerfuss soll bei 4,1 Einheiten bleiben. Gegenüber dem der Version sind 60'000 Franken eingespart worden. Zudem konnten durch die Anwendung der Rechnungslegungsvorschriften HRM2 Kosten der allgemeinen Verwaltung um 71’290 Franken verringert und auf andere Ressorts umgelegt werden. Mehrkosten gibt es dagegen unter anderem bei der Bildung, weil die Schulgelder gestiegen sind. So sieht der seit Anfang Jahr gültige Schulvertrag für die Oberstufe in Wolfhalden keinen Rabatt mehr vor. Zu Buche schlägt zudem eine weitere Sonderbeschulung.

Die Nettoinvestitionen wiederum belaufen sich auf rund 1,7 Millionen Franken. Gegenüber dem Entwurf hat es hier kurzfristig eine Änderung gegeben. So muss Grub nach Gesprächen mit dem Kanton die Sanierung des Gemeindehauses mit einem behindertengerechten Zugang aufgrund der gesetzlichen Vorgaben nicht vornehmen. Dieses Projekt hätte die Investitionsrechnung 2022 mit 290'000 Franken belastet. Grösster Brocken im laufenden Jahr sind Investitionen in die Wasserversorgung und diverse Erneuerungsarbeiten der Elektrizitätsversorgung Grub.