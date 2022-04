Grub AR Er arbeitete als Polizist, lernte seine grosse Liebe im Sandkasten kennen und blickt auf ein erfülltes Leben zurück – Martin Eugster feiert den rundesten aller Geburtstage Martin Eugster feiert diesen Sonntag seinen 100. Geburtstag. Der pensionierte Gemeindepolizist gibt einen Einblick in sein langes Leben und erzählt, was ihn geprägt hat. Felicitas Markoff Jetzt kommentieren 23.04.2022, 05.00 Uhr

Martin Eugster sitzt im Aktivierungsraum im Alterswohn- und Pflegeheim Weiherwies in Grub AR und lächelt mit geschlossenen Augen in die Kamera. Bild: Felicitas Markoff

Am 24. April 1922 erblickte Martin Eugster in Reute das Licht der Welt. Diesen Sonntag feiert er stolz seinen hundertsten Geburtstag. Eine grosse Torte wurde bereits in Auftrag gegeben und auch seine Familie wird ihn an diesem aussergewöhnlichen Tag besuchen. Wie er seinen Geburtstag genau zelebrieren möchte, ist aber noch offen. Mit seinem stolzen Alter ist Martin Eugster schon an viele Orte gereist und hat bei vielen Arbeitgebern gearbeitet. Klar ist, wohin Martin Eugster auch geht, er hinterlässt immer einen positiven Eindruck.

Martin Eugster ist immer noch fit im Kopf

Für das Interview sitzt Martin Eugster im Rollstuhl des Aktivierungsraums im Alterswohn- und Pflegeheim Weiherwies in Grub AR und wartet geduldig, bis es beginnt. Obwohl er seit einigen Jahren erblindet ist und unter einer Hörbeeinträchtigung leidet, ist es ihm dennoch wichtig, dass er stets gepflegt aussieht. So hat er dem Pflegepersonal vorgängig mitgeteilt, dass er an diesem Tag rasiert werden möchte. Auch seine Kleidung scheint sorgfältig ausgewählt worden zu sein. Über sein Leben sagt Martin Eugster:

«Ich habe ein langes und glückliches Leben gelebt. Aber jetzt warte ich nur noch auf den Tod.»

Er klingt etwas frustriert, als er diesen Satz sagt. Das kann ihm aber auch niemand übel nehmen, denn der Alltag ist ohne Augenlicht und mit eingeschränktem Gehör alles andere als ein Zuckerschlecken. Die Aktivierungsfachfrau ermuntert ihn jedoch und sagt, er sei dafür topfit im Kopf, was in seinem Alter alles andere als selbstverständlich ist. So könne er zum Beispiel gut rechnen und auch beim Kartenspielen beweise er eine gute kognitive Gedächtnisleistung. Zudem nimmt er regelmässig an Singstunden teil und könne sogar einige Volkslieder auswendig singen. Für alltägliche Angelegenheiten wie Duschen oder Essen erhält er die Unterstützung von der Pflege.

Ehefrau beim Sändele kennen gelernt

Seit sechs Jahren wohnt und lebt der 99-Jährige im Alterswohn- und Pflegeheim Weiherwies. Auch seine Frau Ida Eugster lebte fünf Jahre lang dort, bis sie vor einem Jahr verstorben ist. Martin Eugster sagt traurig: «Mir kommt es vor, als wäre sie seit acht Jahren verstorben.» Die beiden haben sich bereits im Kindesalter beim Sändele kennen gelernt. Dass sie sich kennen und lieben gelernt haben, war kein Zufall, denn sie sind in benachbarten Dörfern aufgewachsen. Er erinnert sich gut, wie sie als junge Frau mit einem weissen Kleid auf einem Bänkli gesessen hat.

Bevor die beiden heirateten, wollten sie zuerst ein Jahr lang getrennte Erfahrungen sammeln. Martin Eugster reiste deshalb alleine nach Dänemark und sie ins Tessin. Als er wieder in die Schweiz zurückkehren wollte, lernte er eine andere Frau kennen, die von ihm offenbar sehr angetan war. Martin Eugster sagt schmunzelnd:

«Ich musste ihr sagen, dass ich schon eine Frau habe und nicht daran interessiert bin, sie zu heiraten.»

Sie sei zwar tüchtiger gewesen als seine Frau, aber ihm war es wichtiger sein Versprechen und seine Loyalität einzuhalten. Wie geplant, heirateten sie ein Jahr später. Das Ehepaar führte eine glückliche Ehe und sie bekamen zwei Töchter und einen Sohn.

Martin Eugster verteilte als Polizist nicht gerne Bussen

Martin Eugster ist in seinem Leben nicht nur viel gereist, er hat auch verschiedene Jobs im In- und Ausland angenommen. So arbeitete er unter anderem in Balgach in einer Erziehungsanstalt und in Dänemark war er auf einem Bauernhof. Eine besonders prägende Station sei für ihn die Strafanstalt Gmünden gewesen. Dort war er als Aufseher tätig. Martin Eugster sagt:

«Ich hatte nicht im Sinn, Polizist zu werden. Aber meine Vorgesetzten waren so begeistert von mir, dass ich doch noch zum Polizisten geworden bin.»

Etwa 20 Jahre ist er bei der Polizei geblieben und hat viel Schönes erlebt. Zu seinen Aufgaben gehörte es, den Verkehr zu regeln, was ihm besonders gut gefallen hat. Rapportieren oder Bussen verteilen, hat ihm hingegen weniger gut gefallen.

Ziegenmilch als Geheimtipp für ein langes Leben

Auch nach seiner Pensionierung war Martin Eugster voller Tatendrang und nahm Aushilfestellen als Polizist an. Er sagt:

«Ich bin stolz, dass ich als Arbeitskraft begehrt wurde.»

Auch mit seinen 99 Jahren scheint das Thema Arbeit immer noch allgegenwärtig zu sein. Wenn er könnte, würde er auch heute weiterarbeiten.

Gibt es ein Geheimrezept, um so ein hohes Alter erreichen zu können? Martin Eugster sagt: «Mein Vater hatte früher eine Ziege. Uns Kindern hat er Ziegenmilch verteilt und alle leben heute noch.» Er fügt aber hinzu, dass er viel draussen gearbeitet und nicht zu viel oder zu wenig gegessen hat. Ob es nun an der Ziegenmilch liegt oder nicht, Martin Eugster darf am Sonntag 100 schöne Jahre feiern.

