Grossratssession Grosser Rat diskutiert und beschliesst schulergänzende Betreuung An der Session des Grossen Rats sorgte die geplante Revision der Schulverordnung für Diskussionen. Die Mehrheit sah die Vorteile für berufstätige Eltern. Andere störten sich an der Finanzierung. Selina Schmid 28.03.2022, 16.20 Uhr

Den Schulgemeinden steht nun frei, ob sie beispielsweise Betreuung über den Mittag anbieten wollen. Bild: Keystone

Die vermutlich letzte Session des Grossen Rats in der Aula Gringel am Montag in Appenzell schien mit sieben Traktanden überschaubar. Das Traktandum 4, der Grossratsbeschluss zur Revision der Schulverordnung, löste aber ausführliche Diskussionen aus. Grossrat Hannes Bruderer stellte gar einen Antrag zur Rückweisung des Geschäfts, welcher jedoch deutlich abgewiesen wurde.

Mit der Revision soll die Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch verbesserte, schulergänzende Betreuungsangebote erleichtert werden. Gemäss der Botschaft der Standeskommission besteht im Vergleich zu den Nachbarkantonen Nachholbedarf.

«Chinderhort» betreut doppelt so viele Kinder wie vor zehn Jahren

Luzia Inauen-Dörig stellte das Geschäft als Präsidentin der Kommission für Soziales, Gesundheit, Erziehung und Bildung vor. In den kommenden fünf Jahren, ab dem 1. August bis Ende Juli 2027, sollen die Schulen versuchsweise mehr schulergänzende Betreuungsangebote für Schülerinnen und Schüler am Morgen, über Mittag, am Nachmittag und während der Schulferien anbieten. Die Schulgemeinden können eines oder mehrere dieser Module bereitstellen.

Die Revision regelt, wer sich wie finanziell beteiligt. Insgesamt soll eine Finanzierung angestrebt werden, wie es bei anerkannten Kindertagesstätten gilt: In erster Linie kommen die Schulgemeinden dafür auf, können aber Beiträge von den Eltern einfordern. Die Schulverordnung legt Höchstbeiträge fest. Wer die Angebote bis zum 31. Januar 2023 lanciert, darf mit einer dreijährigen Anschubfinanzierung durch den Bund rechnen. Wer sich nicht dafür qualifiziert, kann auf eine ähnliche Unterstützung durch den Kanton zählen.

In der Diskussion befürworteten mehrere Grossrätinnen und Grossräte die Revision. Kathrin Birrer (Appenzell) sagte, der «Chinderhort Appenzell» sei der Fels in der Brandung gewesen, als sie selbst berufstätige Mutter junger Kinder war. In manchen Branchen sei es nicht möglich, lange zu pausieren. «Es wäre verheerend, wenn sich eine Frau zwischen Beruf und Kindern entscheiden müsste.»

Andere Mitglieder schienen ihre Meinung zu teilen. Hans Dörig (Rüte) sagte etwa, man solle allen Eltern die Chance geben, das Wunschpensum zu erreichen. Grossrat Romeo Premerlani (Schwende) und seine Frau sahen sich gezwungen, Betreuungsangebote in ihren Arbeitskantonen wahrzunehmen. Silvia Frey (Appenzell) wies darauf hin, dass 2012 der «Chinderhort Appenzell» 60 Kinder betreute. Inzwischen seien es 130.

Umstrittene Betreuung während Ferien

Im Rahmen der Vernehmlassung waren kritische Stimmen eingegangen, welche Luzia Inauen-Dörig in ihrer Präsentation aufgriff. Etwa wurde hinterfragt, warum es Aufgabe der Schulen sei, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu unterstützen. Inauen-Dörig sagte, die Schulen würden über das nötige Know-how und die Infrastruktur verfügen. Schule und Betreuung sollen aus einer Hand kommen. Wer das Angebot bereitstelle, soll auch dessen Finanzierung übernehmen.

Auch Grossrat Daniel Brülisauer befürwortete die Revision, doch solle die Standeskommission nach der Versuchsphase alternative Finanzierungsmodelle prüfen. Roland Inauen, Vorsteher des Erziehungsdepartements, sagte, dies werde Teil der Auswertung sein.

Auch wurde bemängelt, dass die Anforderungen an die Leitung der Betreuungsangebote zu hoch seien. Die Verordnung sieht vor, dass die leitende Person mindestens über einen Abschluss auf der Sekundarstufe II im pädagogischen oder sozialen Bereich verfügt. Urban Fässler (Gonten) wollte dies offener formulieren, damit auch Personen mit anderen Ausbildungen in Frage kämen. Das wies der Grosse Rat zurück.

Hannes Bruderer schliesslich wollte die Revision an die vorberatende Kommission zurückweisen. Er störte sich besonders an den Betreuungsangeboten während der Ferien und unterrichtsfreien Tagen. Die Aufwände seien erheblich, die Vorgaben anspruchsvoll. Roland Inauen antwortete, dass, obwohl solche Versuche kosten, es bedauerlich wäre, diese nicht in Angriff zu nehmen.

Die Mehrheit schien die Ansicht von Inauen zu teilen. Der Grosse Rat entschied sich gegen den Antrag von Bruderer und nahm die Revision der Schulverordnung mit 41 zu 4 Stimmen bei 2 Enthaltungen an. Auf eine zweite Lesung wurde verzichtet. Damit tritt der Beschluss am 1. August in Kraft.

Grosser Rat genehmigt Staatsrechnung Der Grosse Rat beriet am Montag auch über die Staatsrechnung 2021. Mit dem Gewinn von 3,5 Millionen Franken schloss der Kanton deutlich besser ab als budgetiert. Die Staatswirtschaftliche Kommission beantragte die Genehmigung der Staatsrechnung, nahm aber etwa das Ergebnis des Gesundheitszentrums mit Besorgnis zur Kenntnis. Gelobt wurde Frau Statthalter Monika Rüegg Bless angesichts der anhaltend anspruchsvollen Aufgaben ihrer Amtszeit. Angesichts der finanziellen Lage des Kantons sollen Steuererleichterungen für Private und ergänzende Massnahmen wie Prämienvergünstigungen geprüft werden. Gemäss Säckelmeister Ruedi Eberle werden diese auf das Budget 2023 geprüft. Er warnte: «Wir tun gut daran, das gute finanzielle Fundament nicht zu untergraben.» Der Grosse Rat genehmigte die Staatsrechnung 2021 einstimmig.