Grosse Vorfreude «Wir haben uns diesen Tag herbeigesehnt»: So bereiten sich die Museen im Appenzellerland auf die Wiedereröffnung vor Ab heute Montag sind Museumsbesuche wieder möglich. Bei den Museen im Appenzellerland ist die Vorfreude gross, die Vorbereitungen auf die Wiederöffnung laufen auf Hochtouren. Doch eine Frage bleibt: Werden die Leute auch kommen? Claudio Weder und Lilli Schreiber 01.03.2021, 05.00 Uhr

Die Museen haben wieder offen – es gelten jedoch Schutzmassnahmen.



Bild: Benjamin Manser

Aufatmen bei den Museen: Der Lockdown ist vorbei, ab heute Montag dürfen sie wieder öffnen. Im Appenzellerland werden die meisten Museen ab Dienstag oder Mittwoch ihren Betrieb wieder aufnehmen. Die Vorfreude auf die Wiedereröffnung ist gross, die Vorbereitungen laufen derzeit auf Hochtouren. Roland Scotti, Kurator und Geschäftsführer des Kunstmuseums Appenzell und der Kunsthalle Ziegelhütte, spricht für sämtliche Museumsleiterinnen und -leiter im Appenzellerland: «Wir alle haben uns diesen Tag herbeigesehnt.»

Die vergangenen Monate seien frustrierend gewesen, sagt Scotti. Die ständige Unsicherheit habe das Planen und Organisieren von Ausstellungen erschwert. Über die Wiedereröffnung ist Scotti «absolut glücklich». Was ihn besonders freut: «Dass die Ausstellungen wieder vor Ort erlebt und gesehen werden können.» Denn: Scotti hält nicht viel vom Konzept der Virtualisierung.

Roland Scotti, Kurator Kunstmuseum Appenzell und Kunsthalle Ziegelhütte.

«Die Gefühle, welche im direkten Gegenübersein mit Kunst entstehen, können nicht digital transportiert werden.»

Führungen, Konzerte und andere Veranstaltungen kann Roland Scotti aber vorerst noch keine durchführen. Auch das Kunstcafé muss geschlossen bleiben. Davon abgesehen geht es ab dem 2. März aber wie gehabt weiter mit der Ausstellung von Markus Weggenmann im Kunstmuseum und «App'n'cell Now» in der Kunsthalle Ziegelhütte. Auf eine neue Ausstellung hat Scotti bewusst verzichtet, denn beide Ausstellungen hätten es verdient, noch weiter gezeigt zu werden, meint er und lacht. «Da bin ich vollkommen stur.»

«Wir bleiben schön, bis ihr wiederkommt»

Den 1. März herbeigesehnt hat sich auch Ueli Vogt, Kurator des Zeughauses Teufen. «Wir haben vorerst alle Ausstellungen verlängert und nehmen nun die Planung wieder zur Hand», sagt er.

«Es war in diesen Zeiten sehr schwierig zu planen.»

Trotzdem habe man sich im Zeughaus Teufen ganz nach dem Motto «Wir bleiben schön, bis ihr wieder kommen könnt» bemüht, das Museum für eine jederzeitige Wiedereröffnung in Stand zu halten.

Ueli Vogt, Kurator Zeughaus Teufen.



Bild: Arthur Gamsa

So entwickelte das Zeughaus Teufen während des Lockdowns intensive Vermittlungsangebote in Schulen. «Wir haben baukulturelle Vermittlung in zwei Thurgauer Schulhäusern durchgeführt», berichtet Ueli Vogt stolz. Ebenso startete die erste Phase des Projekts «Stimmenbild» der Künstlerin Katrin Keller, die anlässlich des 50-jährigen Frauenstimmrechts besondere Lebensereignisse von Ausserrhoderinnen sammeln will. «Dieses Projekt lässt sich gut während der Pandemie umsetzen, denn es funktioniert mit einer Umfrage, bei der die Leute ein Formular zu Hause ausfüllen und einreichen können», sagt Vogt.



Volkskundemuseum Stein startet mit einer Putzaktion

Sandra Nater-Schönenberger, Geschäftsführerin Volkskundemuseum Stein.

Das Appenzeller Volkskundemuseum in Stein startet diese Woche mit einer Putzaktion, bevor es seine Türen am 3. März wieder öffnet. «Nach zweieinhalb Monaten geschlossenem Betrieb wollen wir unser Museum wieder zum Leuchten bringen», sagt Geschäftsführerin Sandra Nater-Schönenberger.



Vorerst gelten im Volkskundemuseum jedoch reduzierte Öffnungszeiten. «Je nach Bedarf könnten diese aber angepasst werden», sagt Nater. In puncto Schutzkonzept schliesse man im Volkskundemuseum mehrheitlich an den Dezember an. Anlässe oder Führungen seien nicht erlaubt und die Maskenpflicht gelte weiterhin im ganzen Haus.

Monika Steingruber, Leiterin Brauchtumsmuseum Urnäsch.

Auch das Brauchtumsmuseum Urnäsch sieht seiner Wiedereröffnung am 1. März freudig entgegen. Gemäss Leiterin Monika Steingruber ist das Museumsteam zurzeit mit dem Aufbau der neuen Sonderausstellung «Urnäscher Striichmusig» beschäftigt, welche ab dem 27. März zu sehen sein wird. Anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums des Frauenstimmrechts plant das Museum zudem die Sonderausstellung «Intensive Zeiten – Frauen und Brauchtum», die ab dem 19. Juni in Urnäsch besucht werden kann.

Während des Lockdowns machte sich das Brauchtumsmuseum die Digitalisierung zunutze: «Um präsent in den Köpfen der Menschen zu bleiben, posteten wir während des Lockdowns regelmässig Content aus dem Museum auf Social Media», sagt Steingruber. Auf eine digitale Ausstellung habe man allerdings verzichtet.



Das läuft in den Appenzeller Museen ab dieser Woche Brauchtumsmuseum Urnäsch (öffnet am 1. März): Dauerausstellung; Sonderausstellung «Urnäscher Striichmusig» (ab 27. März) Figurentheater-Museum Herisau (öffnet am 3. März): «Wunderwelten des Figurenspiels» Henry-Dunant-Museum Heiden (öffnet am 10. März): Kabinettausstellung «Der Preis für den Frieden. Alfred Nobels Auszeichnung – von Henry Dunant bis Abiy Ahmed Ali» Kunstmuseum Appenzell (öffnet am 2. März): «Markus Weggenmann – Ein Bild schreit nach dem nächsten!» (bis 11. April) Kunsthalle Ziegelhütte Appenzell (öffnet am 2. März): «App’n’Cell Now - Künstler*innen aus dem Appenzellerland» (bis 24. Mai) Museum Appenzell (öffnet am 2. März): Sonderausstellung «Amalie, Josefa, Ottilia – Frauenportraits aus Appenzell Innerrhoden» (bis 31. Dezember); Sonderausstellung «Chraanzrock und Bechue – Adaptionen in Kunst, Mode und Kunsthandwerk», (bis 16. Mai); Dauerausstellung Museum Heiden: Ferne Welten – Fremde Schätze (bis 18. April) Volkskundemuseum Stein (öffnet am 3. März): Sonderausstellung «Himmel und Erde – 300 Jahre Appenzeller Kalender» (verlängert bis Ende Oktober) Zeughaus Teufen (öffnet am 3. März): «Zwischen Farben. Harlekin und andere»; «Stimmenbild» (in Entwicklung); «Gret Zellweger 75» (bis 11. April); Stirnwand Hella Sturzenegger; «Durchblick und Einsicht»; «Homework»

Hoffen, dass die Gäste kommen

Trotz aller Vorfreude auf die Wiedereröffnung bleibt eine Frage: Werden die Leute auch kommen? Monika Steingruber sagt: «Wir hoffen, dass sich die Museumsbesuchenden nach der langen Schliessungsperiode darauf freuen, grundsätzlich wieder Kultur erleben zu dürfen, und sich getrauen, sich wieder in Innenräumen aufzuhalten.» Auch Sandra Nater vom Volkskundemuseum Stein hofft, «dass viele Leute die gewünschte Abwechslung zu ihrem Alltag während der Pandemie in einem Museumsbesuch finden».

Ueli Vogt ist etwas skeptischer und rechnet vorerst mit keinem allzu grossen Ansturm auf das Zeughaus Teufen: «Auch wenn sich vielleicht während des Lockdowns eine Lust auf Museumsbesuche angestaut hat, könnte es sein, dass viele Leute noch vorsichtig sind und daher erst nach und nach wieder ins Museum gehen.»



Und Roland Scotti meint:

«Ich glaube, das Bedürfnis nach Kunst und Kultur ist gross. Die Leute wollen wieder etwas anderes erleben als nur die eigenen vier Wände.»

Scotti wünscht sich, dass von nun an wieder möglichst viele Leute ins Museum kommen. Die Sicherheit – für das Publikum wie für die Mitarbeitenden – müsse jedoch oberste Priorität haben. «Wir halten uns strikt an die vorgegebenen Sicherheitsvorschriften.» Eine besondere Herausforderung werde es sein, dafür zu sorgen, dass sich keine grossen Gruppenansammlungen in den Räumen bilden. Doch diesbezüglich ist Scotti zuversichtlich. Zum einen sei in den Museen genügend Platz vorhanden. Zum anderen sei es unwahrscheinlich, dass Tausende von Leuten auf einmal kommen werden. «Wir leben ja schliesslich nicht in einer Metropole.»