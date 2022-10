Vermisste 80-Jährige wohlbehalten in einem Waldstück aufgefunden

Glückliches Ende einer Suchaktion in Appenzell: Eine 80-jährige, gesundheitlich angeschlagene Frau wurde am Sonntag als vermisst gemeldet. Mit Hilfe eines umfangreichen Aufgebots an Rettungskräften konnte sie in der Nacht aufgefunden werden.

17.10.2022, 10.46 Uhr