So wurde das Appenzeller Kantonalmusikfest in Heiden vorbereitet

Grossanlass Tausende Stunden Arbeit, 400 Helfer, Essen für 4500 Personen: So wurde das Appenzeller Kantonalmusikfest vorbereitet Am Freitag startet das diesjährige Appenzeller Kantonalmusikfest in Heiden. Eine 15-köpfige Gruppe hat die dreitägige Veranstaltung über Jahre hinweg organisiert. Drei OK-Mitglieder erzählen, welche Herausforderungen sie meistern mussten. Jesko Calderara Jetzt kommentieren 23.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das OK des diesjährigen Appenzeller Kantonalmusikfests. Bild: PD

Norbert Näf: OK-Chef und Motivator

OK-Chef Norbert Näf. Bild: Hanspeter Schiess

Die Fäden des Appenzeller Kantonalmusikfests 2022 laufen bei Norbert Näf zusammen. Der frühere Heidler Gemeindepräsident steht dem OK vor, das den Grossanlass seit Jahren plant. Nun sind die Vorbereitungen fast abgeschlossen. In dieser Woche ist die Infrastruktur, unter anderem die Zelte auf der Seeallee, aufgestellt worden. «Wir sind auf Kurs und freuen uns auf das Wochenende», sagt Näf. Als Höhepunkte des Festprogramms nennt er die musikalischen Wettbewerbe, das «coole» Abendprogramm, die Kinder- und Familienparcours und das Feuerwerk.

Die Organisation grösserer Anlässe ist für Norbert Näf kein Neuland. So war er bereits OK-Präsident des «Dunant-Jahr 2010». Einige Wechsel im OK nach der Verschiebung Das anstehende Kantonalmusikfest steht aber unter einem besonderen Stern – nicht zuletzt wegen der Coronakrise. Eigentlich hätte das Fest 2020 durchgeführt werden sollen, musste wegen der Pandemie aber um zwei Jahre verschoben werden.

Die Folge: Rund die Hälfte des OK zog sich zurück und wurde durch jüngere Kräfte ersetzt. «Wir mussten viel Arbeit doppelt machen», sagt Näf. Nicht zuletzt deshalb sei es eine seiner Hauptaufgaben gewesen, die Leute für Freiwilligenarbeit zu motivieren.Näf lobt in diesem Zusammenhang die breite Unterstützung, welche das OK in Heiden für das Musikfest erhalten hat. Unter anderem engagieren sich rund 150 Gewerbebetriebe.

Einsatz für die Jugend als Antrieb

Wie alle OK-Mitglieder hat Näf in den vergangenen Jahren unzählige Stunden für das Musikfest aufgewendet. Dies obschon er keinen Bezug zur Blasmusik hat. «Bereits als Gemeindepräsident hatte ich aber grosse Freude an der Jugendmusik Heiden», sagt Näf. Diese hat ihn schliesslich angefragt, ob er das Präsidium des OK übernehmen wolle. Näf sagte zu, auch weil er damit einen Beitrag zur «sinnvollen Freizeitgestaltung von Jugendlichen» leisten kann. Abgesehen davon sorge ein solcher Event kurzfristig für eine Wertschöpfung von über 250000 Franken und 1500 Übernachtungen. Zudem erhöhe sich die Bekanntheit der Marke Appenzellerland, sagt Näf.

Christian Böni: Verpflegung für 4500 Personen

Gastronom Christian Böni. Bild: Michel Canonica

Nach Schätzungen der Organisatoren werden am Wochen­ende bis zu 1750 Musikerinnen und Musiker sowie mehrere Tausend Besucherinnen und Besucher in Heiden erwartet. Das Appenzeller Kantonalmusikfest ist in vielerlei Hinsicht eine Herausforderung – speziell auch für die Festwirtschaft. Dafür verantwortlich, dass in diesem Bereich alles reibungslos läuft, ist Christian Böni.

Der Inhaber des Cateringunternehmens Geschmacksträger verfügt über Erfahrungen mit grösseren Veranstaltungen, so ist er jeweils am Open Air St. Gallen tätig. «Ein so grosser Anlass wie das Kantonalmusikfest ist aber auch für mich Neuland», sagt Böni.

Verpflegung gibt es an zwei Orten

Das gastronomische Konzept sieht zwei Orte zur Verpflegung vor: im Festzelt auf der Seeallee und bei der Rosentalstrasse. Dort, wo der Parademusikwettbewerb stattfinden wird, werden verschiedene Anbieter Köstlichkeiten vom Grill und Risotto verkaufen. Im Festzelt wiederum wird es unter anderem drei Menus geben. Bei der Planung war Böni mit einigen Herausforderungen konfrontiert. Als Beispiel nennt er die Koordination mit den Ressorts. Darüber hinaus lässt sich gemäss Böni nur abschätzen, wie viel Publikum das Musikfest besuchen wird.

Klar ist, dass über 1750 Musikantinnen und Musikanten verpflegt werden müssen. Böni rechnet insgesamt mit 4500 Personen, die jeweils im Festzelt essen werden. Dafür musste er eine entsprechende Menge an Lebensmitteln und Getränken bestellen. «Falls wir zu wenig haben, müssen wir Nachschub beschaffen.» Wenn aber am Sonntagnachmittag etwas ausgeht, sei dies nicht so tragisch, sagt Böni.

Gastroprofis unterstützen das Helferteam

Während des Kantonalmusikfests wird er auf zahlreiche Helferinnen und Helfer zurückgreifen können. Zudem werden drei Gastroprofis seiner Firma im Einsatz stehen. «Damit stellen wir sicher, dass die Qualität stimmt.» Die Produktion der Speisen erfolgt am Wochenende in der Küche der Zivilschutzanlage im Heidler Feuerwehrdepot. Anschliessend werden die Menus vor Ort gekocht.

Reto Bischofberger: Über 400 Helfer rekrutiert

Reto Bischofberger ist Präsident der Jugendmusik Heiden. Bild: PD

Die Suche dauert bis zum Schluss. In letzter Zeit haben die Organisatoren des Appenzeller Kantonalmusikfests mittels Aufrufen mehrmals Helferinnen und Helfer für den Grossanlass in Heiden und der ganzen Umgebung gesucht. Reto Bischofberger ist im OK für das Ressort Personal verantwortlich. Er sagt: «Es ist eine Zitterpartie.» Nun sehe es aber so aus, als ob genügend Freiwillige vorhanden seien, sagt Bischofberger.

Wegen der Pandemie und der damit verbundenen Verschiebung des Kantonalmusikfests mussten die Verantwort­lichen zwei Mal Helfer rekru­tieren. Immerhin konnte Bischofberger dieses Jahr jene anschreiben, die sich bereits 2020 gemeldet hatten. Für den Aufbau im Vorfeld des Anlasses und die drei Festtage werden insgesamt über 400 Freiwillige benötigt. Gemäss Bischofberger werden in Heiden vor allem Mitglieder von Vereinen aus der Region im Einsatz stehen. Dadurch können sie ihre Vereinskassen aufbessern.

Grosser Helferbedarf in der Festwirtschaft

Die grösste Schwierigkeit für Bischofberger ist die Koordination der Einsatzpläne. Dabei gilt es, Wünsche nach bestimmten Einsatzzeiten bestmöglich zu berücksichtigen. «Wir müssen zudem abwarten, ob alle, die sich gemeldet haben, auch tatsächlich erscheinen», sagt Bischofberger.

Ein Grossteil der Helferinnen und Helfer am Appenzeller Kantonalmusikfest wird in der Festwirtschaft und in der Küche benötigt. Weitere Aufgaben sind die verschiedenen Einsätze in den Wettspiellokalitäten und die Betreuung der teilnehmenden Musikvereine. Dass Reto Bischofberger im OK mitarbeitet, ist kein Zufall. Bischofberger ist Präsident der Jugendmusik Heiden, die das Kantonalmusikfest als Veranstalterin austrägt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen