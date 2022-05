Ausserrhoden prüft Educase-Ausstieg

Appenzell Ausserrhoden Kritisierte Schulsofteware Educase: Kanton prüft Ausstiegsszenario An der Sitzung am Montag haben die Ausserrhoder Kantonsräte den Tätigkeitsbericht der Geschäftsprüfungskommission unter die Lupe genommen. Die Schulverwaltungssoftware Educase und die Staatsanwaltschaft geben zu reden. Astrid Zysset 09.05.2022, 21.07 Uhr

Die Schuladministrationssoftware Educase steht in der Kritik. Der Kanton Appenzell Ausserrhoden prüft ein Ausstiegsszenario. Bild: Manuela Jans-Koch (sursee, 28. Juni 2021)

An der Kantonsratssession am Montag in Speicher wurde der Tätigkeitsbericht der Geschäftsprüfungskommission (GPK) durchleuchtet. Was sich durch alle Rückmeldungen der Fraktionen zog, war die Würdigung des grossen Aufwands, der für die Erstellung des Berichts aufgewendet wurde. FDP-Kantonsrat Hans Koller (Teufen) erwähnte denn auch, dass über eine Entlastung diskutiert werden müsse. SP-Kantonsrat Beat Landolt (Gais) sagte: «Die Miliztauglichkeit ist hier in Frage zu stellen.» Eine Entlastung ist geplant. GPK-Präsidentin Annegret Wigger führte aus, dass eine im vergangenen Jahr eingesetzte Arbeitsgruppe mögliche Szenarien für die Arbeit der GPK in Zukunft erarbeitet. Im übernächsten Jahr sollen Resultate vorliegen.