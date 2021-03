Gonten Restaurant, Lieferservice und Catering: Das «Golf Gonten» diversifiziert und heisst jetzt «Swiss Mountain» Ab 1. März darf in Gonten wieder Golf gespielt werden. An diesem Tag öffnet auch das dortige Restaurant und Hotel unter neuer Leitung und mit neuem Namen. Karin Erni 02.03.2021, 12.00 Uhr

Michael und Sabrina Batt führen den Gastrobetrieb gemeinsam mit Saskia Kobler und Vincent Risse. Bild: Karin Erni

Nach dem Weggang von Karin und Ruedi Ulmann per Ende letzten Jahres haben Sabrina und Michael Batt das Restaurant Golf Gonten übernommen und in Swiss Mountain Restaurant umbenannt. Die gelernte Servicefachangestellte und der ausgebildete Koch betreiben bereits erfolgreich die Firma Rheintal Catering in Altstätten, die auch Restaurants betreibt.

Von Altstätten nach Gonten

Als Gastgeber vor Ort wirken mit Saskia Kobler und Vincent Risse ebenfalls zwei Vollblutgastronomen. Sie haben fünf Jahre den Frauhof in Altstätten geführt. Aber auch die beiden Pächter wollen regelmässig in Gonten mitanpacken. «Bei einem so grossen Betrieb mit durchgehend warmer Küche und langen Öffnungszeiten von 6 bis 24 Uhr braucht es uns alle», sagt Michael Batt. «Zusätzlich steht uns ein erfahrenes und aufgestelltes Serviceteam zur Verfügung.» Es sei ein guter Mix aus lokalem Personal und langjährigen Mitarbeitern aus anderen Betrieben.

Vorerst gelten aber noch die Beschränkungen des BAG und es ist nur Take-away möglich. Für die umliegenden Gemeinden wird zudem ein Lieferservice angeboten. Sabrina Batt betont:

«Wie auch bei unserem Betrieb im Rheintal werden die Lieferungen umweltfreundlich mit Elektroautos ausgeführt.»

Auch Caterings planen sie von hier aus anbieten zu können. Im Gegensatz zu ihren Vorgängern wollen sie den Betrieb auf diese Weise ganzjährig offen halten. Das Hotel bietet drei Doppelzimmer mit Drei-Stern-Komfort sowie drei Bed-&-Breakfast-Zimmer mit Etagendusche. Neu können auch Wohnmobilbesitzer auf dem Gelände übernachten.

Vielseitiges Angebot

Die Speisekarte ist modern-gutbürgerlich gestaltet. Vom Vesperplättli oder Clubsandwich bis zum Zürigeschnetzelten oder Rindsfilet findet jeder etwas Passendes für den kleinen oder grossen Hunger. Täglich werden Mittagsmenus angeboten. Die Produkte beziehen die Gastronomen von lokalen Produzenten. Dazu passend gibt es eine schöne Weinkarte mit europäischen Gewächsen in Flaschen- und Offenqualität.

Das Angebot des «Swiss Mountain» richtet sich nicht nur an Golfer. Auch Wanderer, Ausflügler und Langläufer sind herzlich willkommen. Das schön ausgestattete Lokal ist auch für Anlässe aller Art bestens geeignet. Das Restaurant verfügt über 120 Plätze und eine Terrasse mit 80 Plätzen. Diese wurde gerade neu gestaltet und es locken nun auch zwei Strandkörbe zum entspannten Geniessen. Im Aussenbereich soll permanent eine Self-Service-Station betrieben werden, um in Spitzenzeiten den Gästeansturm effizient bewältigen zu können.