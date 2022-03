Anpassungen bei der Gidio-Pfarrwahl in Waldstatt

Gidio Fasnacht Waldstatt: Neue Regelung betreffend Pfarr-Wahl möglich Am Montagabend gab es eine Schaltung von der Herisauer Stuhlfabrik nach Waldstatt zu Gian Mattïa Gantenbein. Der 14-Jährige ist diesjähriger Gidio-Pfarrer und war Interview-Partner von Moderator Langenegger. Gantenbein beschäftigt sich aktuell intensiv mit der Frage, wer seine Nachfolge antreten soll und ob dies für einmal eine Mitschülerin oder -schüler oder wie bis anhin eine Person aus der ersten Sekundarklasse werden soll. 01.03.2022, 10.00 Uhr

Waldstätter Gidio vor bald zwei Jahrzehnten im Jahr 2004. (Archivbild: H9)

Philipp Langenegger stellte dem Zweitsek-Schüler verschiedene Fragen. Gleich zu Beginn gab es einen kleinen Schlagabtausch, bei dem der Gidio-Pfarrer auf die anstehenden Kantonsratswahlen ohne Frauenkandidatur verwies. Er bemerkte, dass dies nicht so schlimm sei. Im Gegensatz zu den Blochumzügen, wo Frauen noch immer ausgeschlossen sind, erhielt der Gidio Waldstatt bereits 1995 eine erste Pfarrerin. Bis die Urnäscher ein «Goofe-Blöchli» entwickelten und Mädchen zuliessen, musste es 2022 werden.

Auf die Frage, wie Gidio am Aschermittwoch sterbe, korrigierte Gantenbein den Moderator. Gidio sterbe nicht am Aschermittwoch, sondern dann finde der Trauerumzug mit der Abdankungsrede statt. Eines verriet der Gidio-Umzug-Organisator auf Nachfrage von Langenegger jedoch: Gidio Hosestoss starb am vergangenen Fasnachts-Samstag. Mehr sage er nicht, damit sei – wie in einem Gebet – das letzte Wort gesprochen, nämlich Amen.

Verkleidete Lehrkräfte

Schliesslich wollte Philipp Langenegger für sein Publikum in der ausverkauften Herisauer Stuhlfabrik noch wissen, welche drei Wünsche der Waldstätter Gidio-Pfarrer 2022 habe. Als erstes hofft der Gian Mattïa Gantenbein auf einen schönen Umzug und nach der Fasnacht einen tollen Anlass mit seinen mit Aufgaben betrauten Mitschülerinnen und Mitschülern. Er hofft, dass trotz der kurzen Zeit, die ihm nach der Aufhebung der bundesrätlichen Corona-Schutzmassnahmen für die Sammlung von Sponsorengeldern auf dem neu eingerichteten Konto (IBAN CH11 8080 8004 9443 2212 4) der «Gidio-Freunde Waldstatt» blieben, die Rechnung schlussendlich aufgeht.

Zweitens gab der Schüler bekannt, dass er darauf hoffe, dass nächstes Jahr am Aschermittwoch an der Schule Waldstatt wie früher «gfasnächtlet» werde und sich alle, gar alle, verkleiden. Es wäre doch «oo-siinnig» schön, wenn alle Lehrkräfte und auch die Schulleiterin für einmal im Jahr «loschtig täten». Schliesslich verwies Gantenbein noch darauf, dass es äusserst praktisch wäre, wenn am Aschermittwoch der vormittägliche Schulbetrieb eine Lektion früher als üblich beendet würde und dass wegen der abendlichen Disco alle Schülerinnen und Schüler am «Chlupperli-Donschtig» ausgeschlafen erst auf die Vormittagspause antraben müssten.

Nachfolge geheim

Wer die Nachfolge des amtierenden Waldstätter Gidio-Pfarrers antreten wird, bleibt so lange geheim, bis Gian Mattïa Gantenbein nach dem Trauerumzug durch das Dorf seine Abdankungsrede auf dem Schulhausplatz gehalten hat und er den Namen verkündet. Es gab schon Jahre, da entschied sich der Amtsinhaber erst am Aschermittwoch, wem er das symbolische Buch und nach Abschluss aller Aufgaben schliesslich sämtliche in einem Ordner abgelegten Unterlagen überreicht. Inzwischen führen die Waldstätter Gidio-Pfarrer geheime Sondierungsgespräche. So erfuhr Gantenbein kurz nach seinem 13. Geburtstag von seinem Vorgänger Julian Rüegg, dass dieser ihn zum Gidio-Pfarrer 2022 bestimmen möchte. Die Annahme fiel ihm nicht leicht, denn rund um den Brauch gibt es mehr Aufgaben und Fragen, als am Aschermittwoch die Begleitung von Witwe Eulalia Fadehäx am Trauerzug und das Verlesen der Abdankungsrede.

Überfällige Anpassung: Pfarrer erst mit 15 statt 14 Bekanntlich stehen Schülerinnen und Schüler im Zusammenhang mit der in der ersten Hälfte des dritten Schulzyklus’ anstehenden Berufswahl beziehungsweise den Vorbereitungen zur Aufnahmeprüfung an die Kantonsschule oder andere weiterführende Bildungsangebote unter besonderem Druck. Dies führte dazu, dass sich wiederholt Gidio-Pfarrer überlegten, das Amt ausnahmsweise einem Jugendlichen aus der gleichen Klasse anzuvertrauen. Doch aus Respekt vor möglichem Unverständnis unterliessen sie dies. Auch Gian Mattïa Gantenbein beschäftigte sich mit dieser Frage und er diskutierte sie mit dem Vorstand des neugegründeten Vereins «Gidio-Freunde Waldstatt» (Stefan Roth-Bosisio, Rebecca Holdener-Mettler und Silvio Kolb). Vor allem Kassier Kolb (Gidio-Pfarrer 2018) empfahl ihm, die überfällige Anpassung zu vollziehen. Ob Gantenbein dies auch tut, lässt der Neffe des Gemeindepräsidenten offen. Denn: Er bleibt wie seine Vorgängerinnen und Vorgänger frei in der Entscheidung, in wessen Händen er das Amt im kommenden Jahr sieht. Würde der inzwischen 14-Jährige den einmaligen Schritt durchführen, würde – bezüglich Alter des Gidio-Pfarrers – wieder jener Zustand eintreten, der vor der Verschiebung des Einschulungs-Stichtages und vor allem vor dem Langschuljahr 1988/89 während fast acht Jahrzehnten herrschte: Waldstätter Gidio-Pfarrer standen am Aschermittwoch stets kurz nach oder vor ihrem 15. Geburtstag und waren damit ihrer Aufgabe (meistens) gewachsen. (pd)