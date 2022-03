Herisauer Frühlingserwachen mit Autoshow und Parade als Premiere

Frühlingserwachen Gewerbeverein Herisau begrüsst zum Frühlingserwachen mit Autoshow und Parade Am Wochenende vom 2. und 3. April findet in Herisau nicht nur die traditionelle Autoshow, sondern auch die erste Ausgabe des Frühlingserwachens des Herisauer Gewerbevereins statt. 15.03.2022, 12.00 Uhr

Am Sonntag bringt eine Bimmelbahn die Kundinnen und Kunden von Garage zu Garage. Zuvor gibt es für Kinder die Möglichkeit, in der Bimmelbahn die 1. Frühlingsparade zu geniessen. Bild: Max Tinner Luechingen

«Selten haben wir uns so auf den Frühling gefreut wie in diesem Jahr», schreibt der Gewerbeverein Herisau in einer Medienmitteilung. Nach zweijähriger Zwangspause können nicht nur die Herisauer Autoshow, sondern auch Events wie die Frühlingsausstellung bei Näf Service und Maschinen AG und andere Anlässe wieder stattfinden. Der Herisauer Gewerbeverein organisiert am Wochenende vom 2. und 3. April deshalb das erste Herisauer Frühlingserwachen. Detaillisten werden Kundinnen und Kunden aus dem Winterschlaf wecken und sie mit offenen Türen und Armen begrüssen, bedienen und beraten, wie der Gewerbeverein schreibt.

Zum ersten Mal Frühlingserwachen – zum 20. Mal Autoshow

Aktivitäten wie kleine Festwirtschaften, Aktionen und Wettbewerbe mit grosszügigen Preisen sollen den Shoppingausflug ins Dorf und den Besuch im Fachgeschäft attraktiv und lohnenswert machen. Das erste Herisauer Frühlingserwachen vereint die Autoshow der fünf Herisauer Markenvertreter, die in diesem Jahr zum 20. Mal stattfindet. Ein Shuttleservice bringt Kundinnen und Kunden gratis ins Dorf und von Garage zu Garage, um einen schnellen, objektiven und einfachen Überblick der Modellvielfalt des heutigen Automobils zu erhalten.

Das Miteinander im Gewerbe sei ein Mehrwert für Herisau, so der Gewerbeverein. Synergien würden genutzt und Ideen gemeinsam umgesetzt – das Gewerbe zeige, was es alles zu bieten hat, und trumpfe mit persönlicher Beratung, Kundennähe, Flexibilität und Freundlichkeit auf.

Erste Herisauer Frühlingsparade

Als Neuheit findet am Sonntag von 10 bis 11 Uhr zwischen Obstmarkt und Migros-Kreisel die erste Herisauer Frühlingsparade des Herisauer Gewerbes statt. Die Parade gilt als Startschuss für das Frühlingserwachen am Sonntag und soll bei jedem Wetter stattfinden. Die Kundinnen und Kunden dürfen sich laut dem Gewerbeverein unter anderem auf eine Bimmelbahn, Blumen, Autos und Velos, Rasenmäher, Mode, Musik und Gastronomie freuen. Am Anfang stand die Idee, einen Auto-Catwalk zu organisieren. Diese wurde in einer kleinen Gruppe verfeinert und überzeugte dann die Garagisten der Vereinigung Herisauer Markenvertreter und damit auch den Gewerbeverein von der später geborenen ersten Herisauer Frühlingsparade.

Mit der Bimmelbahn durch das Dorf

Für die Parade am Sonntagmorgen wird die Strasse zwischen Obstmarkt und Migros-Kreisel gesperrt. Die Parade und deren Teilnehmer werden durch einen professionellen und ortsbekannten Speaker kommentiert und interviewt. Kinder können in der Bimmelbahn mitfahren und auch an Giveaways für Jung und Alt soll es nicht fehlen. Die Attraktionen und Aktionen bei diversen Firmen im Dorf, die Parade vom Obstmarkt zum Migros-Kreisel und die Autoshow locken gemeinsam und sollen begeistern. Mit Hüpfburg, Spielen, Ballons und festlicher Dekoration werden auch künftige Kundinnen und Kunden freundlich begrüsst, verwöhnt und willkommen geheissen. Die Bimmelbahn bringt die Besucher am Sonntag bequem durch das Dorf als Shuttle von Garage zu Garage.

«Appenzeller Zeitung» am ersten Herisauer Frühlingserwachen Das Frühlingserwachen findet am Samstag und Sonntag, 2. und 3. April, jeweils von 11 bis 16 Uhr statt. Am Sonntag beginnt bereits um 10 Uhr die Frühlingsparade. Die Autoshow öffnet ihre Türen jeweils von 9 bis 17 Uhr.

Zu den Teilnehmern gehört auch die «Appenzeller Zeitung» mit ihrem Büro im Treffpunkt an der Bahnhofstrasse 2. Alle Teilnehmenden: Allemann Ambiente

Alptel GmbH

Am Obstmarkt

Amadeus Bar

Amica first & second hand Boutique

Appenzeller Zeitung

Auto Baier AG

Auto Lanter AG

Bikecenter Herisau

Buchpunkt

Bürodesign

Chicorée

Drogerie Walhalla AG

Engel Optik Herisau AG

Garage D. Simone

Garage Meier Herisau AG

Graf Nähcenter

Hucar Automobile AG

Keller Spiele

Kuhn Back & Gastro AG

McOptik (Schweiz) AG

Mode Huber

Näf Service und Maschinen AG

Rana Kosmetik und Nails

Scheiwiller Metzgerei

Schuhe Grob

Tom Tailer

UBS Switzerland AG

weleweg.ch

Wine Store - Enoteca - Grapperia Campanile

Wolle Peter