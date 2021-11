Heiden: Erste Interessenten für die Spitalimmobilie

Gesundheitswesen Gesundheitszentrum, Langzeittherapien oder Wohnbauprojekte: Erste Interessenten äussern ihre Pläne Eine Gruppe von Vorderländer Ärzten möchte im Spital Heiden ein Gesundheitszentrum realisieren. Es gibt jedoch noch andere Optionen, wie nun bekannt wurde. So haben zwei Unternehmen aus dem Pflegebereich ihr Interesse am Gebäude deponiert. Jesko Calderara Jetzt kommentieren 10.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wie das Spital Heiden ab dem 1. Januar 2022 genutz wird, entscheidet der Kanton als Eigentümer der Immobilie. Bild: KEYSTONE/Gian Ehrenzeller)

Ende Jahr schliesst das Spital Heiden bekannterweise definitiv. Für die frei werdende Liegenschaft gibt es nun diverse Interessenten, wie Gemeindepräsident Gallus Pfister am Montagabend an der öffentlichen Versammlung bestätigte. Ein Unternehmen ist im Bereich Therapie und spezialisierte Langzeitpflege für Hirnverletzte tätig.

Gallus Pfister ist Gemeindepräsident in Heiden. Bild: APZ

Dieser Anbieter würde die Spitalimmobilie abbrechen und durch einen Neubau ersetzen. Der zweite Interessent bietet Langzeittherapien für psychisch- und suchtkranke Straftäterinnen an. Er möchte das Objekt sanieren. Gemäss Pfister gab es noch Anfragen für Wohnbauprojekte. Dafür müsste das Areal umgezont werden.

Die Gemeinde Heiden hat jedoch andere Absichten. Sie unterstützt das Gesundheitszentrum, welches eine Gruppe Ärzte aus dem Vorderland plant. Pfister sieht für dieses Angebot einen Bedarf, zumal in den nächsten sechs Jahren die Hälfte der zwölf Hausärzte im Vorderland pensioniert wird. Für das Ärztehaus wären rund 1000 Quadratmeter im Erdgeschoss des Spitals notwendig. Das Zentrum soll Hausärzte, Spezialisten, Therapeuten und eine Walk-in Clinic umfassen. Der Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden habe Interesse an einer Zusammenarbeit signalisiert, sagte Pfister. Die Initianten wollen bereits am 1. Januar 2022 starten. Sie fordern vom Kanton einen Mietvertrag über mindestens fünf Jahre.

Der Kanton als Eigentümer entscheidet über die Nutzung

Für eine Teilnutzung des Gebäudes gibt es in Heiden weitere Ideen. Als Beispiele nannte der Gemeindepräsident Alterswohnungen, ein Biomedizinisches Kompetenzzentrum oder eine Demenzabteilung, welche das benachbarte Betreuungszentrum realisieren und betreiben könnte.

Noch sind zur künftigen Nutzung der Spitalliegenschaft keine Entscheidungen gefällt worden. Die regierungsrätliche Kommission «Zukunft Spital Heiden», ist unter der Leitung von Finanzdirektor Paul Signer zurzeit dabei, Vorschläge auszuarbeiten. Das letzte Wort wird der Kanton haben.