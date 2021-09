Gesundheitswesen «Die Wertschätzung ist enorm wichtig»: Wie Gesundheitseinrichtungen im Appenzellerland auf den Personalengpass in der Pflege reagieren Coronapandemie, höhere Lebenserwartung, mehr Hochbetagte: Der Bedarf an Pflegepersonal nimmt zu. Bis 2030 fehlen gemäss Prognosen schweizweit 20'000 Fachkräfte. Eine Umfrage bei Gesundheitseinrichtungen im Appenzellerland zeigt Unterschiede zwischen privaten und staatlichen Betrieben. Mea McGhee Jetzt kommentieren 18.09.2021, 05.00 Uhr

In Zukunft steigt der Bedarf an Pflegefachpersonal. Entsprechend wichtig ist die Aus- und Weiterbildung.

Bild: Pius Amrein

2019 arbeiteten in Schweizer Gesundheitsinstitutionen 185'600 Pflege- und Betreuungspersonen. Aufgrund der demografischen Entwicklung und des Bevölkerungswachstums steigt der Personalbedarf im Pflegebereich kontinuierlich. Der kürzlich publizierte nationale Versorgungsbericht 2021 des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums (Obsan) geht davon aus, dass im Jahr 2030 222'000 Pflege- und Betreuungspersonen benötigt werden.

Der grösste Bedarf liegt gemäss Bericht beim Personal mit einem Abschluss auf Tertiärstufe, also einer Fachhochschule oder einer höheren Fachschule. In der Schweiz werden auf Tertiärstufe nicht genügend Pflegefachleute ausgebildet. Hinzu kommt, viele Pflegepersonen verlassen den Beruf, sei es wegen hoher Belastung, unregelmässiger Arbeitszeiten oder ungenügender Bezahlung. Gemäss Prognosen von Obsan fehlen den Schweizer Gesundheitsinstitutionen bis 2030 rund 20'000 ausgebildete Pflegekräfte.

In Appenzell Ausserrhoden ist Dichte an Kliniken und Pflegeeinrichtungen besonders hoch. Im Kanton nahmen im Jahr 2019 7,3 Prozent der über 65-Jährigen Leistungen von Pflegeheimen in Anspruch. Dies ist schweizweit die höchste Rate. Um die Pflege durch ausgebildetes Fachpersonal gewährleisten zu können, sind Anstrengungen nötig. Wie sehen die Gesundheitsdepartemente und -institutionen im Appenzellerland die Entwicklung? Was tun sie, um einem allfälligen Personalengpass entgegenzuwirken?

Betriebe der Spitalliste müssen Nachwuchs ausbilden

Der Kanton Appenzell Ausserrhoden sorgt mittels Ausbildungsverpflichtungen dafür, dass sich die Betriebe auf der Spitalliste an der Nachwuchssicherung beteiligen. Sie müssen gemäss kantonalem Gesundheitsgesetz eine im Verhältnis zur Betriebsgrösse und zum kantonalen Bedarf angemessene Zahl an Ausbildungsplätzen oder Weiterbildungsmöglichkeiten auf verschiedenen Bildungsstufen in für Spitäler und Pflegeheimen wichtigen Berufen anbieten. Diese Verpflichtung ist Bestandteil der Leistungsaufträge zwischen dem Kanton und den stationären Leistungserbringern.

Franz Bach, Leiter Amt für Gesundheit AR. Bild: PD

Neben einer weiteren Steigerung der Ausbildungsabschlüsse braucht es gemäss Franz Bach, Leiter Amt für Gesundheit, vor allem Massnahmen zum Erhalt des Gesundheitspersonals im Beruf und in den Betrieben, weil zu viele Personen aussteigen.

«Dazu gehören unter anderem Verbesserungen im Bereich Vereinbarkeit von Beruf und Familie, aber auch bei den Weiterbildungen, der Laufbahnplanung, den beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten und bei der Talentförderung.»

Neben der Bereitstellung von Ausbildungsplätzen in den Betrieben für die Tertiärstufe seien insbesondere Bemühungen im Bereich Berufsmarketing und Förderung des Interesses für den Pflegeberuf wichtig. Eine verstärkte Zusammenarbeit bei Berufsmessen, das Mitwirken in Kommissionen sowie gemeinsame Kommunikationskonzepte, Schnuppernachmittage, Info-Tage für den Einblick in den Beruf in den Betrieben seien zu prüfen.

Andreas Tinner, Leiter Amt für Soziales AR. Bild: PD

Im Bereich der Pflegeheime hat der Kanton gemäss Andreas Tinner, Leiter Amt für Soziales, die Schaffung und den Aufbau des Ausbildungsverbundes Pflege AR/AI finanziell unterstützt. Im Ausbildungsverbund haben sich acht Alters- und Pflegeheime zusammengeschlossen. Sie bieten in Kooperation mit weiteren Betrieben (Svar und Spitexorganisationen) interessierten Personen die Möglichkeit zur Ausbildung zur dipl. Pflegefachfrau HF/zum dipl. Pflegefachmann HF.

In der Pflegeheimplanung 2017 empfiehlt der Ausserrhoder Regierungsrat den Gemeinden, in der Ausgestaltung ihres Versorgungsauftrags ein besonderes Augenmerk auf intermediäre Angebote zu richten, da sie die aktive und selbstständige Lebensgestaltung der älteren Menschen im vertrauten Umfeld fördern und die Leistungen der Spitex-Organisationen und Pflegeheime sinnvoll ergänzen. Im Kanton sei dieses Angebot etwa durch Tages- und Nachtstrukturen und Alterswohnungen mit Dienstleistungen in den letzten Jahren gewachsen, so Andreas Tinner.

Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden: Offene Stellen in der Pflege

Alain Kohler, Leiter Marketing und Kommunikation Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden. Bild: PD

Eine Umfrage bei Gesundheitseinrichtungen im Appenzellerland zeigt Unterschiede zwischen privaten und staatlichen Betrieben. In den beiden stationären Angeboten des Spitalverbundes Appenzell Ausserrhoden (Svar) sind momentan nicht alle Stellen in der Pflege besetzt. Entsprechend gefordert sei man bei der Personalrekrutierung, so Alain Kohler, Leiter Marketing und Kommunikation.

«Wir investieren gezielt in unsere Attraktivität als Arbeitgeber. Ausbildung ist ein wichtiger Grundstein in unserer Personalentwicklung. Entsprechend leisten wir den Ausbildungsauftrag gerne und mit Überzeugung.»

Der konkrete künftige Personalbedarf im Svar hänge mit der Entwicklung des Spitalverbundes zusammen. Der Svar habe den Anspruch, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Er unterliegt dem kantonalen Lohn- und Personalreglement. Im Rahmen der Möglichkeiten würden unterschiedliche Möglichkeiten für Teilzeitarbeit angeboten. Man versuche individuelle Lösungen für Mitarbeitende zu finden, um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu gewährleisten, so Alain Kohler.

Aktuell haben circa 18 Prozent der diplomierten Pflegefachpersonen im Svar ein ausländisches Diplom, das in der Regel schweizerisch anerkannt sei. Welche Schwierigkeiten ergeben sich dadurch? Alain Kohler sagt: «Wir konzentrieren uns bei der Rekrutierung einerseits auf den fachlichen Rucksack, den die Kandidaten mitbringen und andererseits auf die Persönlichkeit, die zum Svar passen sollte.» So gebe es keine besonderen Schwierigkeiten mit Fachkräften aus dem Ausland.

Entscheidend sei nach einer Anstellung der Einarbeitungsprozess. Mit der andauernden Coronakrise gestalte sich die Personalrekrutierung schwieriger. Dies auch, weil zum Teil Hospitationen nicht möglich waren. Diese seien bei der Rekrutierung von Pflegefachkräften äusserst wichtig.

Gesundheitszentrum Appenzell: In der Langzeitpflege kleinere Personalnot

Markus Bittmann, Vorsitzender Geschäftsleiter des Kantonalen Gesundheitszentrums Appenzell, stellt fest:

Markus Bittmann, Geschäftsleiter Kantonales Gesundheitszentrum Appenzell. Bild: PD

«Die Personalsituation im Pflegebereich ist generell angespannt.»

Bei Institutionen der Langzeitpflege sei die Lage aber wohl weniger schwierig als im Akutbereich, wo Corona die Arbeitsbedingungen zusätzlich erschwert. Um dem Mangel an Fachpersonen zu begegnen, sei es wichtig, junge Leute für die Ausbildung zur Fachfrau Gesundheit (FaGe) zu motivieren. Hier seien Anstrengungen nötig, etwa mit Präsenz an Berufsinformationstagen.

Das Gesundheitszentrum Appenzell bietet an seinen vier Standorten mehrere Lehrstellen. Die meisten FaGe absolvieren zudem eine Weiterbildung an der Höheren Fachschule. Um die Pflegenden im Beruf halten zu können, brauche es gute Rahmenbedingungen. Bittmann nennt gut gestaltete Dienstpläne, attraktive Arbeitszeiten, die Übernahme von Ausbildungskosten oder die Möglichkeit, Weiterbildungen berufsbegleitend absolvieren zu können. Er ist überzeugt:

«Ganz wichtig ist auch die Wertschätzung für die physisch und psychisch anspruchsvolle Arbeit. Als Vorgesetzter muss man sich täglich darum bemühen.»

Das Gesundheitszentrum Appenzell biete ein heimeliges und familiäres Arbeitsumfeld, das werde von den Mitarbeitenden geschätzt. Von der Politik erwartet der Geschäftsleiter, dass mehr unternommen wird, um Pflegenden nach einer Pause den Wiedereinstieg zu vereinfachen.

Berit Klinik hat eine Warteliste

Peder Koch, CEO Berit Klinik. Bild: Ralph Ribi

Komfortabel präsentiert sich die Situation bei den privaten Anbietern in Ausserrhoden. In der Berit Klinik arbeiten gemäss CEO Peder Koch rund 300 Pflegekräfte, davon habe der überwiegende Teil ein Schweizer Diplom. Personen mit ausländischem Diplom würden in der Berit Klinik speziell eingearbeitet. Dies führe nicht zu Problemen. Die Berit Klinik sieht sich in einer guten Position:

«Wir kennen keine Schwierigkeiten in der Personalrekrutierung. Wir haben in den letzten Jahren in der Pflege über 200 Arbeitsplätze geschaffen. Es tönt vielleicht komisch, aber in der Berit Klinik haben wir sogar eine Warteliste.»

Die Berit Klinik sei ein verlässlicher Arbeitgeber und habe sich einen ausgezeichneten Ruf erschaffen. Zudem so Koch: «Das gute Arbeitsklima ist bestimmt auch entscheidend.»

Klinik Am Rosenberg: Gute Planung, attraktive Bedingungen

Auch an der Klinik Am Rosenberg in Heiden sind alle Stellen in der Pflege besetzt. Um für die Mitarbeitenden eine attraktive Arbeitgeberin zu sein, wurden eine Reihe von Massnahmen umgesetzt, sagt Christina Fenyödi, Leiterin Marketing und Kommunikation.

«Mitarbeitende, die bei uns arbeiten, erhalten bezahlte Umkleidezeit (sofern sie eine Uniform tragen müssen), Teilzeitarbeit ist längst etabliert, regelmässige Arbeitszeiten sind zum Beispiel in der Nachtwache realisiert. Zudem machen wir die Einsatzplanung bis zu zwei Monate im Voraus, sodass Privates besser geplant werden kann.»

Im Januar 2021 wurde das betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) eingeführt. Die Klinik Am Rosenberg differenziere nicht zwischen inländischen und EU-Diplomen. Gemäss Fenyödi ist für Pflegende mit EU-Diplomen die Sprache die grösste Herausforderung, wenn sie nicht aus dem deutschsprachigen Raum stammen.