Wie CEO Urs Müller den Svar auf Vordermann möchte

Gesundheitsversorgung «Situation ist gravierender, als ich sie mir vorstellte»: Wie CEO Urs Müller den Spitalverbund Ausserrhoden auf Vordermann bringen möchte Urs Müller hat einen kriselnden Spitalverbund Appenzell Ausserhoden (Svar) übernommen. Der Interims-CEO setzt auf einen fundamental anderen Führungsstil als seine Vorgängerin. Mit mehr Transparenz und einem partizipativen Ansatz will er das Vertrauen des Personals und der Ärzte zurückgewinnen. Interview: David Scarano und Jesko Calderara 27.11.2021, 05.00 Uhr

Urs Müller über seine grosse Aufgabe: «Unter dem Strich ist die Situation gravierender als ich sie mir vorstellte.»

Sie sind seit drei Monaten Interims-CEO des Spitalverbunds Ausserrhoden. In welchem Zustand haben Sie das Unternehmen vorgefunden?

Urs Müller: Ich habe die Aufgabe ohne Urteil angetreten, von aussen ist ein solches gar nicht möglich. Wir kämpfen beim Svar mit einem Personalmangel und befinden uns mitten in einem Schliessungsprozess, der die Mitarbeitenden stark verunsichert hat. Gleichzeitig wird es nach den Spitalschliessungen in der Region eine Unterversorgung geben. Die Situation ist einerseits sehr herausfordernd, anderseits wird sich die ganze Systemlandschaft neu positionieren. Das ist für den Svar eine grosse Chance.

Was überwog beim Amtsantritt: die Befürchtung, dass die Restrukturierung des Svar eine schwierige Angelegenheit wird, oder die Zuversicht, dass Ihnen diese gelingt?

Zuerst dachte ich, dass es vor allem eine in den Medien geführte Debatte ist. Auch wegen der Hausärzte, die unzufrieden sind. Das waren aber letztlich nur Reaktionen auf den Zustand des Svar. Zudem wurde der Betrieb in der Vergangenheit stark von oben geführt. Das ist nicht aussergewöhnlich, entspricht aber nicht meinem Ansatz. Ich führe mehr partizipativ. Dieses Know-how ist jedoch nicht überall vorhanden, was sich bei der Zusammenarbeit der Teams zeigt. Dann ist tragischerweise Verwaltungsratspräsident Andreas Zollinger gestorben. Damit war auf einmal keine Führung mehr vorhanden, obschon der Spitalverbund an sich immer funktionierte. Unter dem Strich ist die Situation gravierender, als ich sie mir vorstellte.

Bereits in Bülach haben Sie das Ruder in einer herausfordernden Lage übernommen. Auch das Zürcher Landspital steckte in einer Krise. Wo gibt es Parallelen?

An beiden Orten gab es nebst der medialen Kritik ein grosses Misstrauen der Mitarbeitenden und der Hausärzte gegenüber der Geschäftsleitung. Das Spital Bülach finanziert sich aber selber und ist gut organisiert. Dadurch war es einfacher, den Turnaround zu schaffen. Der Svar dagegen muss sich komplett neu ausrichten. Dafür wird mehr Arbeit erforderlich sein. Es braucht unter anderem kulturelle Veränderungen, damit wir eine selbsttragende Organisation werden können.

Schreiner und Orthopäde Urs Müller ist seit Mitte August Interims-CEO des Spitalsverbunds Appenzell Ausserrhoden. In dieser Funktion ersetzt er Paola Giuliani. Müller hat ursprünglich eine Lehre als Schreiner absolviert. Später studierte er Medizin und liess sich zum Orthopäden ausbilden. 2006 übernahm Müller die medizinische Direktion der drei Hirslanden Kliniken in Bern. Zudem gründete er die hcri AG. Das Unternehmen, welches Müller noch immer führt, ist auf das Prozess- und Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen spezialisiert. Abgesehen davon leitete er zuletzt für zehn Monate das Spital Bülach. Der gebürtige Zürcher lebt in Bern, wird aber Anfang Jahr wieder in die Limmatstadt ziehen. (cal)

In Bülach waren Sie zehn Monate im Amt. Was kann man als CEO in dieser kurzen Zeit überhaupt bewirken?

Wichtig ist sicher, die Mitarbeitenden durch eine partizipative Führung abzuholen. Aufgrund der erwähnten Veränderungen durch die Schliessung des Spitals Heiden mussten wir die Strategie anpassen. Für diesen Prozess haben wir 30 Leute aus dem ganzen Svar zusammengezogen. Zentral ist auch, Transparenz herzustellen. Eine meiner ersten Handlungen war es, die Sitzungen der Geschäftsleitung intern öffentlich zu machen. Um die Nähe zur Basis zu verbessern, bekommt jeder Mitarbeiter die Beschlüsse und Protokolle zu Gesicht.

Sowohl in Bülach wie auch im Appenzellerland sind Sie eine Art Troubleshooter. Was reizt Sie an solchen Aufgaben?

Troubleshooter ist der falsche Name. Das ist jemand, der Stellen kürzt und das Budget in Ordnung bringt. Ich denke anders und schaue zuerst, wo eine Region und ein Spital Stärken haben. Wichtig ist zudem die Kulturfrage. Es ist mehr wie bei einer Fussballmannschaft, die keine Tore mehr schiesst. Dann braucht es einen Trainerwechsel, damit das Team wieder motiviert ist und die Tore wieder macht. Darum geht es eigentlich, denn ihr Handwerk beherrschen alle Mitarbeitenden des Svar.

An diesen Fragen scheiterte Ihre Vorgängerin. Der Führungsstil von Paola Giuliani war sehr umstritten.

So würde ich es nicht nennen. Paola Giuliani musste unter der früheren Verwaltungsratspräsidentin einen gewissen Führungsstil vorleben, dies wurde von ihr so gefordert. Dann gab es mit Andreas Zollinger, der eine andere Kultur kannte, einen markanten Wechsel. Diesen unter ständiger Kritik nachzuvollziehen, war für Frau Giuliani nicht einfach. Irgendwann ist sie damit angestanden und trat von sich aus zurück.

Die Kritik aus Kreisen der Hausärzte und der Mitarbeitenden war aber heftig.

Das stimmt. Jedoch wollte der frühere Verwaltungsrat diese Art von Führungsstil. Der neue VR hat aber bemerkt, dass dieser nicht mehr funktioniert. Daher gab es den CEO-Wechsel. Der VR hat auch meinen partizipativen Führungsstil abgesegnet. Dieser soll unter dem neuen CEO weitergeführt werden.

Der Svar kämpfte in den vergangenen Jahren mit einer hohen Fluktuation. Wie wollen Sie hier Gegensteuer geben?

Wir setzen auf einen Kulturwandel. Die Teams sollen wieder mehr selber entscheiden können, dafür geben wir ihnen die notwendigen Werkzeuge. Wer beispielsweise eine Kostenstelle führt, ist für diese auch verantwortlich. Das war zuletzt nicht so. Diese grössere Verantwortung stärkt die Identifikation mit dem Betrieb, so bleiben die Leute eher. Zudem führen wir erneut eine Mitarbeiterbefragung durch, um mit anschliessenden Massnahmen das Klima zu verbessern.

Wie wollen Sie das Vertrauen der Mitarbeitenden zurückgewinnen?

Ich mache einmal in der Woche einen Rundgang und führe Gespräche, um zu erfahren, wo der Schuh drückt. Diese Nähe zwischen der Geschäftsleitung und den Mitarbeitenden vor Ort ist sehr wichtig. Dann trifft man auch die richtigen Entscheidungen.

Eine bedeutende Anspruchsgruppe sind die Zuweiser, die Ihre Vorgängerin wie erwähnt scharf kritisiert haben. Was haben Sie unternommen, um die Hausärzte wieder besser abzuholen?

Ich gehe zur Ärztegesellschaft und direkt zu Hausärzten, um zu erfahren, was ihre Bedenken sind und was sie wollen. Dann bringe ich das in der Geschäftsleitung ein, damit wir Massnahmen treffen können.

Dieser Dialog findet schon statt?

Ja, das ist so. Seit ich hier bin, habe ich schon 30 Hausärzte getroffen. Um den Dialog zu fördern, nahm ich zudem an der Ärzteversammlung teil. Das Gesundheitssystem muss viel enger zusammenarbeiten, vom Hausarzt über das Spital bis zur Spitex und dem Pflegeheim. Dafür braucht es den Austausch. Diese lokale Vernetzung ist für den Svar ein Vorteil.

Dem verstorbenen VR-Präsidenten wurde oft vorgeworfen, dass er als Zürcher zu weit weg war vom Geschehen im Appenzellerland. Was unternehmen Sie, dass Ihnen dies nicht passiert?

Der Verwaltungsrat gibt die Strategie vor und ist ein Aufsichtsorgan. Um diese Aufgabe zu übernehmen, muss man nicht unbedingt aus der Region sein. Das ist vielleicht ein Vorteil, kann aber auch ein Nachteil sein, weil man zu eng verbandelt ist. Ganz anders sieht es beim CEO und den Ärzten aus. Die müssen vor Ort integriert und vernetzt sein. Ich habe deshalb eine Wohnung in Ausserrhoden und bin Wochenaufenthalter.

Blicken wir in die Zukunft. Hat das Spital Herisau in der momentanen Grösse eine Überlebenschance?

Herisau kann in seiner heutigen Form überleben, davon bin ich überzeugt. Es ist aber eine Herausforderung. Die Chancen vom Svar, sein Volumen zu steigern, waren aber noch nie so gut wie heute. Durch die Schliessung mehrerer Spitäler in der Ostschweiz fallen 15 000 Austritte und 25 000 Notfälle weg, die nun anderweitig verteilt werden.

Von dieser Entwicklung wird doch in erster Linie St.Gallen mit seinem Zentrumsspital profitieren.

Das Kantonsspital St.Gallen wird nicht alles auffangen können. Dort gibt es heute schon lange Wartezeiten. Teilweise werden Patienten aus Kapazitätsgründen wieder an uns überwiesen. Dieser Trend wird sich akzentuieren, weil noch ein bis zwei Spitäler geschlossen werden. Wenn der Svar seine Hausaufgaben macht, wird er seine Patientenzahlen stark steigern können. Das sehen wir jetzt schon, seit September haben wir immer voll. Das ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass wir kostendeckend wirtschaften können.

Kommen wir zu einem anderen Sorgenkind, dem Psychiatrischen Zentrum. Wie wollen Sie dieses wieder auf Vordermann bringen?

Das PZA hat uns in der Tat grosse Sorgen bereitet. Aufgrund der hohen Fluktuation mussten wir sogar Betten auf Stationen reduzieren, um unsere Mitarbeitenden zu schützen. Die Sicherheit der Patientinnen und Patienten muss gewährleistet sein. Nun konnten wir die Teamleitungen gut besetzen. Ich bin zuversichtlich, dass aus dem PZA im ersten Halbjahr 2022 wieder eine gut funktionierende Psychiatrie wird.

Wegen der personellen Unruhen im PZA wurde eine Anwaltskanzlei mit einer Untersuchung beauftragt. Ist diese mittlerweile abgeschlossen?

Wir haben in den letzten Tagen die Ergebnisse der Untersuchung erhalten. Zum Inhalt kann ich nichts sagen. Der Verwaltungsrat wird den Bericht nun analysieren. Wir müssen schauen, ob wir daraus Massnahmen ableiten können.

Der Svar sucht zurzeit einen neuen CEO. Haben Sie Ihre Kandidatur schon eingereicht?

Nein, ich werde mich nicht bewerben. Ich habe andere Pläne, werde aber so lange bleiben, bis ein CEO gefunden wurde. Mit dem Tod von Andreas Zollinger hat sich die Ausgangslage verändert. Wir müssen nun gleichzeitig einen VR-Präsidenten und einen CEO suchen.

