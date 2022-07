Gesundheitsversorgung «Ein regionales Projekt mit Strahlkraft»: Medizinisches Ambulatorium in Heiden eingeweiht Mit viel Politprominenz wurde am Freitagabend das medizinische Ambulatorium in Heiden, kurz MAiH genannt, in den Räumlichkeiten des ehemaligen Spitals eröffnet. Regierungsrat Paul Signer lobte den Unternehmergeist. Am Samstag folgte der gut besuchte Tag der offenen Tür. Isabelle Kürsteiner 03.07.2022, 14.00 Uhr

Die Rednerinnen und Redner: Geschäftsleiter MAiH Thomas Langer, Regierungsrat Paul Signer, Geschäftsleiterin MAiH Pascale Brei, Gemeindepräsident von Heiden Gallus Pfister und Verwaltungsratspräsident MAiH Othmar Kehl. Bild: iks

Verwaltungsratspräsident und ehemaliger Chefarzt Medizin am Spital Heiden, Othmar Kehl, Grub, brachte es auf den Punkt: dass mit dem medizinischen Ambulatorium (MAiH), welches am 4. April seinen Betrieb aufnahm, der Erhalt einer wohnortnahen, erweiterten Gesundheitsversorgung mit Haus- und Spezialärzten im Vorderland erreicht worden sei und damit eine persönliche, konstante Betreuung von Patientinnen und Patienten.

Das Konzept MAiH sei zukunftsweisend, weil es für Ärztinnen und Ärzte, aber auch für das gesamte medizinische Personal ein zeitgemässes Arbeitsmodell biete, mit der Mitausbildung von Hausärztinnen und -ärzten dem regionalen Ärztemangel vorbeuge und das Potenzial für einen weiteren Ausbau und Kooperationen beinhalte. Mit dem Betreuungszentrum Heiden bestehe bereits eine wichtige Zusammenarbeit.

Dessen Team hatte am Freitagabend denn auch ein reichhaltiges Apéro-Buffet hingezaubert. Zum Schluss ging der Dank von Othmar Kehl an das aktuelle Team und an alle, die das Projekt MAiH unterstützt und ermöglicht hätten, wie die Gemeinde Heiden, der Kanton Appenzell Ausserrhoden, der Svar und die grosse Fangemeinde im Appenzeller Vorderland. Er endete mit den Worten:

«Hoch soll es leben!»

In den ersten 90 Tagen über 2500 Konsultationen

Die Geschäftsleitenden Ärztin Pascale Brei und Arzt Thomas Langer interpretierten das MAiH für einmal wie folgt: M wie Mitarbeiter – ohne deren unglaublichen Einsatz das Gesundheitszentrum nicht in weniger als einem Jahr hier hätte stehen können. Stellvertretend dankten sie Irene Bruderer, ehemals Leiterin des Labors am Spital Heiden. Der Dank von Pascale Brei ging ebenso an Regierungsrat Paul Signer für sein stets offenes Ohr.

Der Verwaltungsrat Im Verwaltungsrat sitzen ein: Othmar Kehl, Präsident, Felix Ameseder, Irène Bruderer, Thomas Langer und Simon Peter Wespi. (iks)

Thomas Langer erläuterte das A mittels Ambitionen und nannte Ausbildung von Lernenden oder Förderung von Frauen. Es arbeiten am MAiH alle nichtärztlichen Mitarbeiterinnen in Teilzeit. Dies ermögliche eine gute Verbindung von Familie und Beruf. Wie Kehl betonte Langer die Wichtigkeit einer ausreichenden, regionalen Grundversorgung. Dies gelinge, denn in den ersten 90 Tagen seien schon über 2500 Konsultationen verbucht worden. Weiter würden ab Herbst 2022 angehende Hausärztinnen und -ärzte ausgebildet.

Regionales Projekt

Das I stehe für Initiative, erklärte Pascale Brei, denn es sei wunderschön zu sehen, was entstehen könne, wenn so viele Leute an etwas glaubten. Das H, so Thomas Langer, stünde für Heiden. Er dankte der Gemeinde Heiden und dem Verein Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) für die grosszügige und engagierte Unterstützung des Projekts.

«Heiden haben wir als Standort gewählt. Wir sehen uns aber als regionales Projekt mit Strahlkraft im gesamten Vorderland und angrenzende Gebiete.»

Regierungsrat zieht Hut vor Unternehmergeist

Paul Signer betonte, dass es sich der Regierungsrat nicht leicht gemacht habe mit dem Entscheid, kein Spital in Heiden mehr zu führen, als sicher war, dass der Spitalverbund Heiden verlassen würde, da viele Verquickungen bestanden hätten. Dann lobte er das Unternehmertum von Pascal Brei. Dank ihr und dem MAiH Team sei hier Neues entstanden.

Gallus Pfister, Gemeindepräsident von Heiden, freute sich über das grosse Interesse, auf welches das geschaffene Angebot stosse. Damit sei die Gesundheitsversorgung sichergestellt, auch unterstützt vom Regierungsrat als Eigentümer des Gebäudes. Ausserdem hätten Arbeitsplätze geschaffen werden können. Derzeit seien tausend Quadratmeter belegt, weitere 2500 Quadratmeter könnten für Gesundheitsthemen noch genutzt werden. Daran gelte es weiterhin zu arbeiten.

Verschiedene Fachrichtungen unter einem Dach Folgende medizinische Fachgebiete sind am MAiH vertreten: Allgemeine Chirurgie, Gynäkologie und Geburtshilfe, Handchirurgie, Hausarzt und Facharzt für Innere Medizin, Innere Medizin und Gastroenterologie, Innere Medizin und Pneumologie, Nephrologie, Psychiatrie und Psychotherapie sowie Urologie. Weiter bestehen eine Physiotherapie, ein Operationssaal für kleinere chirurgische Eingriffe, ein Labor und die Spitex Appenzeller Vorderland hält im MAiH Sprechstunden ab. (iks)

Hohe Besuchszahl am Samstag

Der Tag der offenen Tür am Samstag stiess auf reges Interesse. Zu hören war: «Wenigstens haben wir wieder etwas Regionales» oder «Man muss nicht immer in die Stadt». Immer wieder tauchte auch die Frage nach Notfallbehandlungen ausserhalb der Hausarztpraxis auf. Noch ist das MAiH kein «Walk-in-Projekt», viele Besuchenden hoffen aber darauf, für den Notfall dort baldmöglichst eine Anlaufstelle dafür zu bekommen.