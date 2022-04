Gesundheitsstrategie «Einschneidende Veränderungen unvermeidbar»: Stellenabbau im kantonalen Gesundheitszentrum Appenzell Das Gesundheitszentrum Appenzell begegnet den künftigen Herausforderungen mit strategischen Schwerpunkten in allen Bereichen. In der ambulanten Versorgung kommt es zum Stellenabbau. Selina Schmid 28.04.2022, 09.27 Uhr

Das war einmal: Die Notfallstation in Appenzell wurde per 1. Juli 2021 geschlossen. Bild: Claudio Weder

Das Gesundheitszentrum Appenzell bietet ein bedarfsgerechtes Angebot für verschiedene Lebensphasen. Mit der ambulanten Versorgung, der Kurzzeit- und Übergangspflege sowie den Institutionen im Bereich Alter und Pflege deckt es ein breites Spektrum ab. Um den gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen gerecht zu werden, haben Verwaltungsrat und Geschäftsleitung einen Strategieprozess initiiert. Das teilt das Gesundheitszentrum am Donnerstag mit.

Basierend auf vertieften Analysen sei eine Stossrichtung und strategische Schwerpunkte definiert worden, die auf allen Ebenen und in allen Institutionen des Gesundheitszentrums Appenzell greifen. Das Gesundheitszentrum schreibt, dass in der ambulanten Versorgung einschneidende Veränderungen unvermeidbar sind. Die Frequenzen seien tief, die Auslastung des Personals sei in diesem Bereich nicht gegeben. Eine Fortführung des Angebotes in der bisherigen Form bringe nur wenig Aussicht auf Erfolg mit sich.

Neuausrichtung der ambulanten Versorgung

Darum richtet das Gesundheitszentrum die ambulante Versorgung neu aus. Kern des Leistungsspektrums sind die Fachsprechstunden und die Gastroenterologie. Der Operationsbetrieb in der jetzigen Form wird nicht weitergeführt. Die Neuorganisation werde auch personelle Folgen haben. Der Stellenabbau liesse sich nicht vermeiden. Wie viele Mitarbeitende schlussendlich konkret betroffen sein werden, lasse sich aber heute noch nicht zuverlässig sagen. Das Gesundheitszentrum schreibt, dass für alle Mitarbeitenden eine individuelle Lösungen gesucht werde und Betroffene die nötige Unterstützung erhalten.

Im Bereich des neu geschaffenen Angebots der Kurzzeit- und Übergangspflege gelte es, die noch bis Juni 2024 laufende Projektphase zu nutzen, um die Entwicklungen genau zu analysieren und die Modalitäten einer Überführung in den Betrieb zu klären. Die derzeitige Nutzung der Kurzzeit- und Übergangspflege sei äusserst erfreulich. Die sechs angebotenen Betten sind mehrheitlich voll ausgelastet, schreibt das Gesundheitszentrum.

Neuausrichtung der Gemeinschaftspraxis per 2023

Auch im Bereich Alter und Pflege stehen die einzelnen Häuser vor unterschiedlichen Aufgaben. Im «Bürgerheim» werden nach dem Ja an der Landsgemeinde zum Kredit vor allem die Sanierung und die Erweiterung des traditionsreichen Gebäudes im Fokus stehen. Im «Alpsteeblick» gehe es vornehmlich darum, das Angebot punktuell zu stärken und die Belegung Schritt für Schritt wieder zu erhöhen. Und beim «Torfnest» in Oberegg soll eine detaillierte Analyse von Bedürfnissen die notwendigen Planungsgrundlagen bieten, um eine langfristig sinnvolle und bedarfsgerechte Lösung zu erarbeiten.

Die Neuausrichtung der Gemeinschaftspraxis per 2023 als Basis des Betriebs sei ebenfalls in Planung. Wo sinnvoll und möglich können weitere spezifische Angebote zusammen mit bestehenden Partnern aufgebaut werden. Der aktuelle Strategieprozess setze langfristige Fokuspunkte und die notwendigen Leitplanken, um das Gesundheitszentrum Appenzell optimal auf die Zukunft auszurichten. Ziel sei es, nachhaltige und bedürfnisgerechte Angebote auf einem hohen Qualitätsniveau sicherzustellen.