Gesundheitspolitik Wie gross der Stellenabbau am Spital Appenzell sein wird, ist derzeit noch unklar – erste Mitarbeitende haben bereits von sich aus gekündigt Die Schliessung der stationären Abteilung am Spital Appenzell wird Folgen für das Personal haben. Wie viele Kündigungen tatsächlich ausgesprochen werden müssen, können die Verantwortlichen noch nicht abschätzen. Erste Mitarbeitende haben aber bereits von sich aus gekündigt. Claudio Weder 04.02.2021, 17.00 Uhr

Ende Juni schliesst die stationäre Abteilung am Spital Appenzell. Bild: Ralph Ribi

In Innerrhoden stehen in diesem Jahr einschneidende Veränderungen im Gesundheitswesen an. Nachdem der Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden (Svar) die Zusammenarbeit mit dem Spital Appenzell im Bereich der Inneren Medizin gekündigt hat, stellt sich nun die Frage nach dem zukünftigen Angebot am Gesundheitszentrum Appenzell.

Definitiv ist diese Frage noch nicht geklärt. Erste Ideen, wie es weitergehen könnte, liegen aber bereits vor. Am Montag kommt ein entsprechender Bericht in den Grossen Rat. Klar ist hingegen, dass es aufgrund der Schliessung der stationären Abteilung Ende Juni zu einem Stellenabbau kommen wird. Die Standeskommission hat für betroffene Spitalangestellte nun einen Sozialplan erarbeitet.

Sozialplan kommt nur in Einzelfällen zum Einsatz

Ruedi Eberle, Säckelmeister und VR-Mitglied Spital Appenzell. Bild: PD

Die Innerrhoder Regierung geht davon aus, dass die meisten Betroffenen zeitgerecht eine neue Stelle finden können. «Gewisse medizinische Fachpersonen sind auf dem Arbeitsmarkt sehr gesucht», sagt Ruedi Eberle, Säckelmeister und Verwaltungsratsmitglied des Spitals Appenzell. Dennoch könne es in Einzelfällen zu Kündigungen durch das Gesundheitszentrum kommen, womit es zu vorübergehender Arbeitslosigkeit kommen könnte.

Mit dem Sozialplan will die Standeskommission in Härtefällen Erleichterungen und Hilfe bieten: «Konkret werden wir Mitarbeitende des Spitals Appenzell, denen wir eine Kündigung aussprechen müssen, dabei unterstützen, eine neue Stelle zu finden», sagt Eberle. Ebenfalls sollen Leute über 50 Jahre eine Entschädigung erhalten, falls sie Schwierigkeiten hätten, eine neue Stelle zu finden. Auch Erziehungsberechtigte sollen von Leistungen aus dem Sozialplan profitieren können.

Zudem wird gemäss Eberle eine paritätische Kommission eingesetzt, welche bei Härtefällen zusätzliche Entscheidungen zu Gunsten der betroffenen Spitalangestellten treffen könnte. «Der Standeskommission ist es ein Anliegen, die Spitalangestellten in dieser schwierigen Zeit zu begleiten und die nötige Unterstützung zu bieten», sagt Eberle. Er geht jedoch davon aus, dass die Betroffenen nur in Einzelfällen vom Sozialplan Gebrauch machen müssen.

Vor allem das Pflegepersonal ist betroffen

Über 60 Mitarbeitende beschäftigt das Spital Appenzell. Betroffen von der Schliessung der stationären Abteilung sind laut Ruedi Eberle vor allem Pflegefachpersonen und OP-Mitarbeitende. Zudem könnte die Schliessung der Bettenstation auch Auswirkungen auf den administrativen Bereich, die Reinigung oder das Küchenpersonal haben.

Wie viele Kündigungen tatsächlich ausgesprochen werden müssen, ist im Moment aber noch unklar: «Dies hängt davon ab, wie viele Mitarbeitende von sich aus eine neue Stelle finden und wie viele wir intern umplatzieren können», sagt Eberle. «Bereits jetzt haben einzelne Mitarbeitende von sich aus gekündigt. Anderen wiederum konnte eine Stelle im Pflegeheim oder im Bürgerheim vermittelt werden.»

Nicht zuletzt sei das Ausmass des Stellenabbaus auch vom zukünftigen Angebot am Spital Appenzell abhängig, sagt Eberle. Zurzeit arbeiten der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung ein Konzept aus. Denkbar wären Angebote im Bereich der Übergangspflege. «Zurzeit laufen Abklärungen, wie viel und welches Personal wir für das zukünftige Angebot am Gesundheitszentrum Appenzell brauchen. Wir arbeiten mit Hochdruck an der Planung und hoffen, dass wir bis Ende März genauer abschätzen können, zu wie vielen Kündigungen es kommen wird.»

Gedrückte Stimmung bei den Angestellten

Auch Geschäftsleiter Markus Bittmann kann noch keine genauen Angaben zu möglichen Kündigungen machen.

«Wenn wir schlussendlich Kündigungen aussprechen müssen, tun wir das mit grösstem Bedauern.»

Die Stimmung bei den Mitarbeitenden der betroffenen Abteilungen sei aktuell verständlicherweise gedrückt. «Sie alle erbringen seit Beginn der Coronavirus-Pandemie ausserordentlich engagiert und mit grossem Durchhaltewillen Höchstleistungen», sagt Bittmann. Das Engagement zu Gunsten der Patienten und auch für Bewohnende von Altersinstitutionen sei ungebrochen – trotz der aktuellen Situation mit den bevorstehenden Veränderungen. «Dafür ist allen ein grosses Dankeschön auszusprechen.»