Gesellschaft So war das Jahr 2020 im Appenzellerland, Teil 5: Corona, Lockdown, Klimademo Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, Sport: Das Appenzellerland hat ein bewegtes und herausforderndes 2020 hinter sich. Die wichtigsten gesellschaftlichen Ereignisse. Mea McGhee 31.12.2020, 15.30 Uhr

Auf der Intensivstation des Spitals Herisau werden im Frühling nur wenige Coronapatienten betreut. Während der zweiten Welle steigt die Zahl der Patienten deutlich. Bild: Urs Bucher

Die Coronapandemie ist das prägende Thema des Jahres. Während das Appenzellerland im Frühling nur wenige Erkrankte zählt, steigt die Zahl der Covid-19-Patienten in der zweiten Welle markant. Alle Lebensbereiche sind von Schutzmassnahmen und Einschränkungen betroffen. Vom 16.März an gibt es für die Schulkinder schweizweit und acht Wochen lang Fernunterricht. Gastrobetriebe, Läden, die keine Lebensmittel verkaufen, Coiffeur- und Kosmetikgeschäfte sowie Freizeitanlagen müssen am 17. März für zehn Wochen schliessen, in ­Spitälern sowie Alters- und ­Pflegeheimen gilt zeitweilig ein Besuchsverbot.

Während des Lockdowns wird im Rahmen von Nachbarschaftshilfe für Angehörige der Risikogruppen eingekauft, die Kirchen zeichnen Gottesdienste auf, Restaurants lancieren Take-away-Angebote, Bibliotheken richten einen ­Abholservice ein. Die Kantone ­suchen Freiwillige, die Fahrdienste erledigen oder das Gesundheitspersonal unterstützen. Eltern helfen einander bei der Kinderbetreuung. Angestellte aus der Gastronomie ­bieten Landwirten Hilfe an.

Im Appenzellerland werden aufgrund der Pandemie zahlreiche Grossanlässe verschoben: Kantonales Musikfest, Kantonales Turnfest, Jubiläumsschwingfest, Schwägalpschwinget, Dorffeste, Chilbis, Viehschauen, Weihnachtsmärkte.

Anfang Dezember beschliesst der Ausserrhoder Regierungsrat, dass das Silvesterchlausen um den Jahreswechsel aufgrund der Coronapandemie verboten ist. Restaurants und Freizeitanlagen müssen erneut schliessen.

Der im Dezember 2019 verstorbene Zimmermann Werner Zellweger wird durch die FDP Waldstatt mit der «Waldstätter Tanne» ausgezeichnet. Krönung seines Wirkens ist das Museum für alte Zimmermannskunst im Seniorenheim Bad Säntisblick.

Der 26-jährige Appenzeller Lukas Hinterberger schafft Ende 2019 mit zwei Bergsteiger­kollegen in Chile eine Erst­besteigung. Den Berg taufen die drei Cerro Palomar.

Das Appenzeller Barthuhn wird von Rassegeflügel Schweiz zur Rasse des Jahres 2020 gekürt.

Nach dem Tod der Oberin Schwester Gabriela Hug Ende Januar ist die Zukunft des Klosters Wonnenstein bei Teufen ungewiss. Die zwei verbleibenden Kapuzerinnen werden wohl umziehen. 2013 hat ein Verein die Klosterverwaltung übernommen und die Renovation der Gebäude an die Hand genommen.

Toni Brunner, ehemaliger SVP-Präsident aus Ebnat-Kappel, wird Präsident des Stoss-Schützenverbandes.

Der 14-jährige Manuel Roth ist Gidiopfarrer in Waldstatt.

Die Sonnengesellschaft Speicher feiert ihr 200-jähriges Bestehen. Sie führt regelmässig Vorträge und Lesungen durch. Die älteste Lesegesellschaft in Ausserrhoden zählt rund 200 Mitglieder.

Die Ausserrhoder Frauenzentrale ehrt Irma Giovanoli, Paula Schindler, Annegret Wigger, Sylvia Kaeser-Casutt und Margrit Wirt mit dem Prix Zora.

Tobias Funke, der das Gasthaus Zur Fernsicht in Heiden führt, erhält einen zweiten «Michelin»-Stern.

Andres Stehli war 40 Jahre für das Museum Heiden tätig. Bild: APZ

Andres Stehli hört als Kurator des Museums Heiden auf. Er war 40 Jahre für die Institution tätig.

Die 45 Männer der Blochgesellschaft Herisau sind am 2. März im Hinterland mit dem Bloch unterwegs.

Hester Ryffel aus Herisau präsidiert neu die Ausserrhoder Frauenzentrale. Sie folgt auf Ariane Brunner.

Der 21-jährige Claude Frei aus Walzenhausen wird Gardist in der Päpstlichen Schweizergarde in Rom.

Die neu gegründete IG Ackerbau will den Anbau und die Vermarktung von Appenzeller Getreidekulturen fördern. An der Gründungsversammlung nehmen Mitte Juli 16 Landwirte teil.

Auch in Herisau gehen Klimaaktivisten auf die Strasse Smilla Bühler

Im Rahmen der internationalen Klimastreiks demonstrieren am 25. September in Herisau rund 50 Personen.

Markus Gmür, Leiter der Pro Senectute AR, geht Anfang September in Pension. Seine Nachfolgerin wird Sabrina Steiger.

Der Regierungsrat wählt Elisabeth Steger Vogt zur Rektorin der Kantonsschule Trogen. Sie folgt auf Marc Kummer, der die Schule Ende Mai nach drei Jahren verlässt.

Da das Zürcher Sechseläuten weder 2020 noch 2021 stattfindet, verschiebt sich der Gastauftritt von Appenzell Ausserrhoden auf 2023.

Am 1.Juli eröffnet der Abenteuerpfad Walzenhausen. Auf dem Rundweg gilt es, ein Lösungswort herauszufinden.

Migg Eberle, Gupf-Besitzer, vor dem neu gebauten Dorfhus Rehetobel. Bild: Karin Erni

«Gupf»-Besitzer Migg Eberle investiert über 12 Millionen Franken in das neue Hotel-Restaurant Dorfhus in Rehetobel. Es wird am 17. Juli eröffnet.

Im August wird eine Stele am Landsgemeindeplatz Hundwil mit Informationen zur Geschichte der Gemeinde eingeweiht.

Im Dezember gibt der Dampf­loki-Verein kurz vor Erreichen seines 50-jährigen Bestehens seine Auflösung bekannt. Das Vereinsvermögen wird an soziale Institutionen verteilt. Zwei Bahnwagen gehen an die Stiftung Historische Appenzeller Bahnen.

Das Henry-Dunant-Museum Heiden wird umgebaut und wird Mitte Juli 2021 vorübergehend ins ehemalige Hotel Krone zügeln.