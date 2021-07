Die Anfänge der Rheineck-Walzenhausen-Bergbahn

GESCHICHTLICHER RÜCKBLICK 125 Jahre Rheineck-Walzenhausen-Bergbahn: So hat alles begonnen Kürzlich konnte die Rheineck-Walzenhausen-Bergbahn (RhW) den 125. Geburtstag feiern. Seit 1896 verbindet die Bahn das Unterrheintal mit dem Appenzeller Vorderland. Die RhW ist die kürzeste Linie der Appenzeller Bahnen. Peter Eggenberger 01.07.2021, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die heute zu den Appenzeller Bahnen gehörende Rheineck-Walzenhausen-Bergbahn wurde 1896 eröffnet. Seit der 1958 erfolgten Bahn-Totalerneuerung verkehrt der heutige Triebwagen. Bild: Peter Eggenberger

Als 1870 das Hotel Kurhaus und 1878 das Grandhotel Rheinburg ihre Tore öffneten, stiess auch das traumhaft über dem Bodensee und Rhein gelegene Walzenhausen zum Kreis der grossen Ostschweizer Kurorte. Schon bald wurden Bahnpläne gewälzt. Zu den treibenden Kräften für eine Schienenverbindung nach Rheineck gehörten Stickereifabrikant und Regierungsrat Titus Rohner, Walzenhausen, und Gemeindeammann Jean Haertsch, Rheineck.

Nach umfangreichen Abklärungs- und Vorbereitungsarbeiten begannen im Frühling 1895 die Bauarbeiten. Realisiert wurde ein schnurgerade verlaufendes Trassee mit gleichmässiger Steigung. Zu den beeindruckenden Bauwerken gehörten die beiden Tunnels und die Eisenbrücken über die romantische Hexenkirchlischlucht. Genau in der Mitte kreuzten sich die beiden Wagen der Standseilbahn.

Wasser war der einzige Betriebsstoff

Die Wagen waren mit einem Drahtseil verbunden, das in der Bergstation um ein riesiges Umlenkrad geführt wurde. Als Betriebsstoff diente ausschliesslich Wasser, das dem Griffelbach (in Rheineck Ruderbach genannt) entzogen wurde.

Vor jeder Fahrt wurde der zwischen den Rädern liegende Wasserbehälter des oberen Wagens gefüllt. Damit entstand ein Mehrgewicht, das den unteren Wagen mit leerem Behälter bergwärts zu ziehen vermochte.

Neue Bahn seit 1958

Leider gingen die Jahre an der faszinierenden und umweltfreundlichen Technik nicht spurlos vorbei, sodass in den 1950er-Jahren eine Totalerneuerung der Bahn beschlossen wurde. Am 1. Dezember 1958 konnte der heutige elektrische Triebwagen seiner Bestimmung übergeben werden, und in Walzenhausen entstand ein neues Stationsgebäude mit integriertem Postbüro.

Witzwanderweg sorgt für gute Frequenzen

Erfreulicherweise sind die in den 1980er-Jahren unter die Marke von 100'000 Passagieren jährlich gesunkenen Frequenzen seit der 1993 erfolgten Eröffnung des Witzweges um rund zwanzig Prozent angestiegen, benützen doch viele Wanderer die Bergbahn. Bleibt zu hoffen, dass das «Walzehuuser Bähnli» auch in Zukunft zum Angebot des öffentlichen Verkehrs gehört.