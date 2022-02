Pergamentrolle von 1272 zeigt, Gais hat Grund zum Feiern

Geschichte Gais, Hundwil, Teufen und Trogen sind mindestens 750 Jahre alt – aber nur Gais feiert dieses Jahr Auf einer Pergamentrolle von 1272, die sich im Stiftsarchiv von St.Gallen befindet, sind die Abgaben aufgeführt, die dem Kloster St.Gallen zu bezahlen sind. Darauf sind als Schuldner unter anderem «Geis», «Huntwiller», «Tiuffen» und Trogen erwähnt, die heuer also mindestens 750 Jahre alt sind. Nicht für alle ein Grund zum Feiern. Erich Niederer Jetzt kommentieren 24.02.2022, 17.00 Uhr

Gais, Teufen, Hundwil und Trogen wurden im Rotulus von 1272 erwähnt. Bilder: APZ

Die Entstehungszeit einer Gemeinde wird oft mit der Gründung eines selbstständigen politischen Gemeinwesens oder dem Bau einer Kirche bestimmt. Wo diese Jahre im Dunkeln liegen, wird der Anfang einer Siedlung oder eines Dorfes meist mit der erstmaligen Erwähnung des Namens in einem historischen Dokument festgelegt.

So erbringt eine Pergamenturkunde im Stiftsarchiv St.Gallen von 821 den Nachweis, dass zwei Männer ihren Grundbesitz im Schwänberg im Jahr 821 dem Kloster St.Gallen schenkten. Es ist dies die erste schriftliche Nennung einer mehr als 1200 Jahre alten Siedlung im Appenzellerland.

Appenzeller tanzten auf der Strasse

Auf einer anderen Pergamentrolle des Stiftsarchivs St.Gallen, einem sogenannten Rotulus, aus dem Jahre 1272 sind unter anderem Gais, Hundwil, Teufen und Trogen als Schuldner gegenüber der Abtei St.Gallen aufgelistet. Der Rotulus, eine 67 mal 11 Zentimeter lange Pergamentrolle, die zum Lesen ausgerollt werden muss, beinhaltet eine Zusammenstellung der Ausstände beim Ableben und aus dem Testament von Abt Berchtold von Falkenstein (Abt der Benediktinerabtei St.Gallen von 1244 bis 1272).

Der Rotulus ist 67 Zentimeter lang. Bild: PD

Daraus geht hervor, dass «Geis» (Gais) der Abtei 13 Librae (Pfund), «Huntwiller» (Hundwil) 304 Librae, «Tiuffen» (Teufen) 72 Librae und 6 Schilling und Trogen 76 Librae schulden. In diesen Zeiten waren die Orte sowohl dem Abt als auch den politischen Fürstenhäusern zins- und steuerpflichtig. Abt Berchtold konnte durch politische und kriegerische Erfolge die Macht der Abtei erhöhen und sie mit hohen Steuern wirtschaftlich sanieren. Er wurde zu einem der mächtigsten und wegen seiner strengen Herrschaft zu einem der unbeliebtesten Personen der Ostschweiz. Als er am 10. Juni 1272 starb, waren seine Feinde, die Appenzeller, so schreibt sein Chronist Cristanus Kuchimeister, «wenig traurig und tanzten auf der Strasse».

«Geis» und «Tiuffen» sind in der 3. Zeile erwähnt, «Huntwiller» in der 9. und «Trogen» in Zeile 15. Bild: PD

Teufen macht auf jung, Trogen auf älter

Gais, Hundwil, Teufen und Trogen könnten also heuer das 750-Jahr-Jubiläum feiern. Zwar erwähnt Teufen in der neuen Ortsgeschichte den Beginn seiner Geschichte mit dem «klösterlichen Abgabenverzeichnis» von 1272. Entscheidend aber ist 1479, als der Abt der Gemeinde den Bau einer Kirche erlaubte. 1979 feierte Teufen denn auch 500 Jahre Kirchgemeinde und 200 Jahre Grubenmann-Kirche mit dem Festspiel von Georg Thürer «Tüüfner Bilderboge».

Auch die Gemeinde Hundwil wählt als ihr «Gründungsjahr» den eigenen Kirchenbau, obwohl die erste urkundliche Erwähnung von «Huntwilare» auf das Jahr 921 zurückgeht. Hundwils Kirchenbau – so wird vermutet – soll 1315 stattgefunden haben. Die Gemeinde war also 2015 700 Jahre alt, hat aber auf ein entsprechendes Jubiläumsfest verzichtet.

Für Trogen wiederum ist die erstmalige urkundliche Erwähnung relevant. 1168 wird das Dorf als «de Trugin», was eine Häusersammlung bei den Trögen meint, erwähnt. Die Auflistung von Trogen im klösterlichen Abgabenverzeichnis ist für die Gemeinde kein Anlass für Festivitäten: «Wir wollen dieses Jahr endlich einmal unseren neuen Landsgemeindeplatz einweihen (26. bis 28. August)», heisst es aus der Kanzlei.

Gais feiert im September

Bleibt schliesslich noch die Gemeinde Gais. Sie ist die einzige, die sich mit der Entstehung ihrer Gemeinde auf den Rotulus abstützt und dieses Jahr deshalb 750 Jahre ihres Bestehens feiert. Vor 50 Jahren hat Gais eine von Karl Rechsteiner und Eugen Steinmann verfasste Schrift herausgegeben mit dem Titel: «700 Jahre Gais» und dem Untertitel: «Festschrift aus Anlass der erstmaligen Erwähnung des Ortsnamens Gais vor 700 Jahren». Das 750-Jahr-Fest findet vom 2. bis 11. September statt unter dem Motto: «beGAIStert».

