Geschäftsergebnis Weniger Gäste, Hotel dafür mit hoher Auslastung: Schwieriges 2021 für die Säntis-Schwebebahn AG Die Säntis-Schwebebahn AG erzielte im vergangenen Jahr einen Gesamtumsatz von 17,9 Millionen Franken. Während der Hotelbetrieb gut wirtschaftete, kämpften die Schwebebahn und die Gastronomiebetriebe mit den Folgen der Coronakrise. 11.04.2022, 16.56 Uhr

Die Säntis-Schwebebahn beförderte im vergangenen Jahr 292’512 Personen. Bild: PD

Die Pandemie hatte auch 2021 einen grossen Einfluss auf das Geschäftsergebnis der Säntis-Schwebebahn AG. Der durch Corona ausgelöste Trend, die Ferien wieder vermehrt in der eigenen Heimat zu verbringen, aber auch das Bedürfnis nach kurzfristigen Auszeiten und Erholung in der Natur haben dem Hotel auf der Schwägalp die beste Jahresauslastung seit seiner Eröffnung beschert, wie das Unternehmen in einer Medienmitteilung schreibt. Das gute Ergebnis in der Hotellerie wird allerdings durch den Anfang 2021 verordneten Lockdown und die damit verbundene Schliessung der Gastronomiebetriebe während mehrerer Monate getrübt. Verbunden damit waren substanzielle Umsatzreduktionen im Geschäftsfeld Gastronomie sowie auch eine Reduktion von Bahnfrequenzen auf den Säntis.