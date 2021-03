Geschäftsbericht Hof Weissbad AG erzielt gutes Jahresergebnis – die Coronakrise ging aber nicht spurlos am Unternehmen vorbei Das «Hof Weissbad» ist eines der erfolgreichsten Hotels der Ostschweiz. Der hohe Anteil an Inlandgästen hat geholfen, den coronabedingten Schaden einzudämmen. Claudio Weder 12.03.2021, 17.00 Uhr

Die Hof Weissbad AG schliesst das Jahr 2020 mit einem Gewinn von 3 Millionen Franken ab. Bild: Mareycke Frehner



Sepp Breitenmoser hat sich seinen Abgang wohl etwas anders vorgestellt. Der Verwaltungsratspräsident der Hof Weissbad AG, der nach 19 Jahren sein Amt an Thomas Rechsteiner weitergibt, bedauert, dass seine letzte Generalversammlung wegen Corona ohne physische Präsenz abgehalten werden muss. «Bestimmte Dinge hätte ich bei einer physischen Veranstaltung wohl etwas sympathischer rüberbringen können», sagte er am Freitag an einer Medienorientierung.

Am meisten fehle ihm der Kontakt zu den rund 3500 Aktionären. Gerade in schwierigen Zeiten sei es wichtig, diesen zu pflegen. Immerhin kann Breitenmoser als «letzte Tat» einen guten Jahresabschluss präsentieren: 2020 erwirtschaftete die Hof Weissbad AG einen Umsatz von 20,4 Millionen Franken, was ungefähr dem Ergebnis des Vorjahres entspricht. Der operative Gewinn beträgt 3 Millionen Franken. Das sind 100'000 Franken weniger als 2019.

Sepp Breitenmoser tritt nach 19 Jahren als Verwaltungsratspräsident der Hof Weissbad AG zurück. Bild: Urs Bucher

Breitenmoser ist stolz auf dieses Ergebnis. Und auch Hoteldirektor Christian Lienhard zeigt sich zufrieden: «Das war nur dank der grossen Anstrengungen und der Flexibilität aller Mitarbeitenden möglich.»

Coronaschaden in der Höhe von 800'000 Franken

Die Coronakrise ist aber nicht spurlos an der Hof Weissbad AG vorbei gegangen. Die fünfwöchige Schliessung im März 2020 hatte Umsatzeinbussen in der Höhe von 1,6 Millionen Franken zur Folge. Der coronabedingte Schaden wird netto mit 800'000 Franken beziffert. Dank des guten Sommers habe man die Verluste kompensieren können, sagt Lienhard. Das «Hof Weissbad» könne nach wie vor auf viele Stammgäste zählen. «Nur 3 Prozent unserer Gäste stammen aus dem Ausland, was uns sehr geholfen hat.» Zudem konnten laut Lienhard auch viele junge Gäste dazugewonnen werden. «Auf dieses Segment zielen wir seit Jahren.»

Weiter seien 2020 die Logiernächte positiv ausgefallen: Diese lagen mit 38'183 nur 2,3 Prozent tiefer als im Vorjahr. Die Auslastung betrug 90,3 Prozent. Insbesondere habe sich die 2018 eröffnete Weissbad Lodge steigern können. «Mit 7'438 Logiernächten übertreffen wir die Buchungen aus dem Vorjahr um 35 Prozent», so Lienhard.

Guter Start ins 2021

Christian Lienhard, Direktor Hotel Hof Weissbad. Bild: PD

Der Hoteldirektor blickt positiv ins Jahr 2021: «Wir sind sehr gut gestartet. Im Januar war das Hotel zu 90 Prozent ausgelastet, im Februar und März zu 97 Prozent.» Lienhard geht weiterhin von guten Auslastungen über das ganze Jahr aus.

«Nach wie vor verlieren wir aber viel Umsatz durch die Schliessung der Restaurants für auswärtige Gäste.»

Er hofft deshalb auf eine möglichst rasche Lockerung der Einschränkungen. «Die Hotels und Restaurants sind mit ihren Sicherheitsmassnahmen mehr als bereit dazu.»

Auch die beiden Neubauprojekte schreiten voran, obwohl es aufgrund der Coronakrise zu Verzögerungen gekommen ist. Geplant sind ein Seminarpark sowie ein Badehaus. Die Bauarbeiten für beide Projekte sollen gemäss Sepp Breitenmoser in den Sommermonaten beginnen. Einziges Hindernis: Beim Badehaus hat es aufgrund von Bedenken wegen des Hochwasserschutzes eine Einsprache gegeben. Laut Breitenmoser laufen diesbezüglich bereits diverse Abklärungen durch den Kanton.

Danksagung im Videoformat

Auch sonst gehe es im «Hof Weissbad» «forsch» voran, so Breitenmoser weiter. «Wir wollen in keiner Abteilung stehen bleiben.» So gibt es auch Änderungen beim medizinischen Angebot. Mit Marion Bötschi konnte eine neue Hausärztin gewonnen werden, die nebst der Behandlung von externen Patientinnen und Patienten auch Behandlungen für Hotelgäste anbietet. Bötschi ist derzeit Leiterin der Notfallmedizin des Spitals Herisau.

Zum Abschluss der Pressekonferenz gab es würdigende Worte an den scheidenden VR-Präsidenten: Sepp Breitenmoser habe als Mensch und als «bester Botschafter» die Geschicke des «Hof Weissbad» geprägt, sagte Finanzchef Martin Dörig. «Wir lassen dich nur ungern springen.» Um den zurücktretenden Präsidenten gebührend zu verabschieden, wird der Verwaltungsrat am Tag nach der Generalversammlung vom 9. April auf der Website ein Video aufschalten. Eine Danksagung ist zudem im Geschäftsbericht abgedruckt.