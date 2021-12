Beck Näf in Herisau schliesst nach 37 Jahren

Geschäftsaufgabe «Wir sind müde»: Nach 37 Jahren schliesst das Ehepaar Näf seine Herisauer Bäckerei Walter und Uschi Näf öffnen ihre Bäckerei an der Alpsteinstrasse in Herisau zum letzten Mal am 24. Dezember. Eine Nachfolge für den Standort ist bisher nicht in Sicht. Ramona Koller Jetzt kommentieren 09.12.2021, 05.00 Uhr

Walter und Uschi Näf öffnen die Bäckerei Näf an der Alpsteinstrasse am 24. Dezember zum letzten Mal. Bild: Ramona Koller

Die Zeit in der Backstube und im Laden ihrer Bäckerei sei nicht spurlos an ihnen vorbeigezogen, sagen Walter und Uschi Näf. Vor 37 Jahren kaufte das Ehepaar die Bäckerei an der Alpsteinstrasse von Walter Näfs damaligen Arbeitgeber, dem Bäcker Langenauer. Am 24. Dezember werden die Näfs das letzte Mal die Türen ihrer Bäckerei mit dem prägnanten orangen Anbau öffnen.

Das soziale Leben sei in den letzten Jahren auf der Strecke geblieben, sagt Uschi Näf. Wenn man jeweils morgens um 4 Uhr aufstehen müsse, möge man am Abend einfach nichts mehr unternehmen. Ihr Ehemann Walter, dessen Tag in den letzten Jahrzehnten jeweils zwischen 0 und 0.30 Uhr begann, pflichtet ihr bei. Sie wollen nun ihre Pension geniessen:

«Jetzt nehmen wir uns für alles Zeit, das in den letzten Jahren zu kurz gekommen ist.»

Damit meinen sie ihre Töchter, die sechs Enkelkinder und auch das gemeinsame Wandern. Walter Näf züchtet als Hobby ausserdem Bienen. «Ich freue mich, endlich einmal Fischen gehen zu können, ohne ständig auf die Uhr schauen zu müssen», sagt der Bäcker.

Schwarzwäldertorte-Rezept bleibt geheim

Vermissen werden sie die Arbeit schon. «Wir müssen uns zuerst daran gewöhnen und uns wieder aufeinander einstellen», sagt Walter Näf. Er habe den Gedanken, das Geschäft aufzugeben, schon vor zwei Jahren gehabt. «Damals wollte ich aber noch nicht», sagt Uschi Näf und schmunzelt. Im Idealfall hätten sie das Geschäft aufgegeben, wenn eine Nachfolge bestanden hätte. Dies sei jedoch aktuell nicht der Fall.

Die Kundschaft reagiere auf unterschiedliche Arten auf die Nachricht der Geschäftsaufgabe, sagt Uschi Näf. Einige seien wütend, fast alle traurig. Zu den Spezialitäten des Becks gehört die Schwarzwälder Torte, die bereits von den beiden Vorgängern Näfs nach einem eigenen Rezept hergestellt wurde. Dieses Rezept bleibe geheim, ausser wenn er merke, dass es ein Berufskollege wirklich zu schätzen wisse, bemerkt Näf.

60 Meter Cremeschnitte und ein Zmorge mit Stixi und Sonja

Besonders gerne erinnert sich das Ehepaar an das zehnjährige Jubiläum ihrer Bäckerei zurück. Damals tischte es in einem Zelt, in dem an den beiden Vorabenden eine Turnunterhaltung stattfand, einen Zmorgen auf. Und was für einen. Stixi und Sonja traten auf, während 1000 Leute ihren Kaffee, ihre Gipfeli und weitere Köstlichkeiten genossen. «Auf unser 20-Jähriges folgten viele Zeitungsartikel», sagt Walter Näf, während er in einem Fotoalbum blättert. Damals stellten sie eine beinahe 60 Meter lange Cremeschnitte her und verteilten sie auf einem Fussballplatz. Jeweils vor dem Christchindlimarkt lud das Ehepaar die beeinträchtigten Mitglieder von PluSport in seine Backstube ein, um dort mit ihnen Guetzli zu machen und diese zu Gunsten des Vereins zu verkaufen.

Sie hätten schöne Jahrzehnte gehabt, sagen die Näfs. Nun freuen sie sich darauf, in ihrem ehemaligen Bauernhaus in Stein, die Zeit miteinander zu geniessen. In den vergangenen Jahren verbrachten sie bereits die Wochenenden dort. «Langweilig wird uns ganz bestimmt nicht. Wir holen jetzt erst einmal alles nach, was wir in den vergangenen Jahren verpasst haben», sagt Uschi Näf. «Wir möchten uns bei unserer Kundschaft, den Lieferanten und nicht zuletzt unseren Angestellten herzlich bedanken.»

