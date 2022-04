Geschäftsaufgabe «Nach 39 Jahren ist die Zeit gekommen»: Mit der Metzgerei Zeller schliesst die letzte Metzgerei im Herisauer Dorfkern Am Samstag, 16. April, schliesst mit der Metzgerei Zeller die letzte Metzgerei im Dorfzentrum von Herisau ihre Türen. Das Ehepaar Zeller begibt sich nach 39 Jahren im Geschäft in den Ruhestand. Ramona Koller Jetzt kommentieren 15.04.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ueli und Barbara Zeller, rechts, und ihre Mitarbeitenden Brigitta Reifler und Ruedi Wild verabschieden sich von ihrer Kundschaft. Bild: Ramona Koller

Nach 39 Jahren schliessen Ueli und Barbara Zeller am Samstag die Türen ihrer Metzgerei Zeller an der Buchenstrasse 16. «Es ist jetzt an der Zeit», sagt Barbara Zeller. Der Betrieb besteht seit 1847 und wird von den Zellers in der achten Generation geführt. Ueli und Barbara Zeller haben selbst erwachsene Kinder, von ihnen wird aber niemand die Metzgerei übernehmen. «Ich wurde damals Metzger, weil das in unserer Familie so Tradition war. Unseren Kindern wollten wir die Entscheidung, was sie arbeiten wollen, aber selbst überlassen», erklärt Ueli Zeller.

Das Haus an der Buchenstrasse bleibt im Familienbesitz. Sieben Jahre lang hätten sie eine Nachfolge gesucht – erfolglos. Ueli Zeller erklärt:

«Auch lokale Metzgereien wollten die Räumlichkeiten nicht übernehmen».

Während sich in einigen Wochen eine Bekannte des Paars mit ihrer Schokoladenmanufaktur in den Produktionsräumen einrichten wird, bleibt das Ladenlokal künftig geschlossen. «Ihre Produkte wird sie weiterhin in ihrem Laden in St.Gallen verkaufen», erklärt Barbara Zeller.

«Wir waren immer etwas zu früh»

Das Ehepaar Zeller hatte in den vergangenen beinahe 40 Jahren jeweils einen guten Riecher, was in Herisau gut ankommt. «Aber wir waren immer etwas zu früh», sagt Ueli Zeller und lacht. Vor 30 Jahren präsentierte er an der Herisauer Gewerbeschau Biofreilandfleisch des Labels Fidelio. «Die Leute und auch die anderen Metzger haben uns ausgelacht. Heute ist Biofleisch fast Standard geworden», erinnert sich Zeller. Ähnlich erging es ihm mit den Fleischersatzprodukten aus Soja vor über 20 Jahren. Die Zellers haben sich aber nie geärgert, dass sie ihrer Zeit voraus waren. «Wir waren so immer top vorbereitet, als der Markt dann schliesslich reif war», sagt Barbara Zeller.

In den vergangenen Jahrzehnten begrüsste Ueli Zeller mit seiner Frau eine grosse Anzahl Kundinnen und Kunden in seinem Laden. «Vielen von ihnen habe ich als kleiner Junge das Fleisch noch mit dem Fahrrad vorbeigebracht», erzählt der Fleischfachmann. Es gäbe Menschen, die hätten ein Leben lang bei ihm oder bei seinen Vorfahren eingekauft.

Einem 96-jährigen Kunden, der regelmässig Fleisch von der Metzgerei Zeller erwirbt, habe Zellers Grossvater früher als kleinem Jungen jeweils ein Rädli Wurst gegeben. «Für viele verschwindet mit der Schliessung unserer Metzgerei ein Fixpunkt in ihrem Leben. Wir wissen, dass das schade ist, aber für uns ist die Zeit gekommen, uns auf anderes zu konzentrieren», erklärt Barbara Zeller. So seien sie vor einigen Monaten Grosseltern geworden und wollten nun die Zeit mit der Familie, aber auch zu zweit geniessen.

In den vergangenen Jahren habe sich der Beruf des Fleischfachmanns, ehemals Metzger, stark gewandelt. Ueli Zeller arbeitete in der ganzen Schweiz und den USA, um möglichst viel über Fleisch, aber auch über Fisch, Beilagen, Zubereitungsarten und Gewürze zu erfahren. Sein Wissen teilte er beispielsweise in Zerlegungskursen oder in Räucherlachs-Workshops mit seiner Kundschaft. Zeller sagt:

«Früher reichte ein kleines, gleichbleibendes Sortiment. Heute muss man immer wieder etwas Neues entwickeln, um marktfähig zu bleiben. Es gibt kaum einen Beruf, der so vielfältig ist wie der unsere».

Zuletzt arbeiteten zwei Mitarbeitende, Ruedi Wild seit zehn und Brigitta Reifler seit zwanzig Jahren, im Betrieb der Metzgerei Zeller. Für sie habe eine Anschlusslösung gefunden werden können. «Wir hatten immer ein super Team mit langjährigen Mitarbeitenden, mit dem wir zusammenarbeiten durften. Das hat auch Stabilität in den Betrieb gebracht. Auch die gut 30 Lernenden, die wir ausbildeten, waren eine Bereicherung», erinnert sich Zeller.

Viel mit dem Berufsbild beschäftigt

Auch Meisterprüfungskandidaten hat er in der Metzgerei ausgebildet. Jahrzehntelang war er zudem Mitglied in der Lehrabschlussprüfungskommission und nahm während über 20 Jahren Lehrabschlussprüfungen ab und erhielt so Einblicke in andere Betriebe. Er ist überzeugt, der Schlüssel zum Erfolg sei zum einen Qualität und zum anderen, die Bedürfnisse der Kundschaft zu kennen und zu befriedigen. «Wir haben mit unseren Produkten regelmässig an Qualitätswettbewerben teilgenommen und mit jedem eine Medaille, meist Gold oder Silber, gewonnen», erklärt der Fleischfachmann.

Bestätigung für sein Tun erhielt er auch von Fluggesellschaften sowie von einem nationalen Grossverteiler. Die Fleischwaren der Metzgerei Zeller reisen mit dem Flugzeug hinaus in die Welt – und bescherten den Zellers Kundschaft aus der ganzen Schweiz. «Plötzlich erhielten wir Mails mit Bestellungen», erinnern sich die beiden. Auch mit Besuchen an Messen konnten sie sich einen grossen Kundenstamm aufbauen. Von diesem Abschied zu nehmen, sei nicht immer einfach, sagt Barbara Zeller. Die Wertschätzung zum Abschied nochmals zu spüren, sei aber besonders schön. «Wir bekommen viele Geschenke und erfahren viel Wertschätzung», so Zeller.

Erinnerungen an eine schöne Zeit

Das Ehepaar will die Möglichkeit nutzen und sich bei seiner Kundschaft bedanken:

«Es waren wundervolle Jahre und wir haben sie genossen. Wir werden auch im Ruhestand oft an unsere lieben Kundinnen und Kunden denken»

Dass mit ihrer Metzgerei die letzte Metzgerei im Dorfzentrum schliesst, finden beide schade. «Als ich begonnen habe, gab es vierzehn Metzgereien», sagt Zeller. Die Kundschaft könne das Angebot mit ihrem Kaufverhalten beeinflussen, ist sich der Fleischfachmann sicher. Und er schliesst auch nicht aus, dass es der Fleischbranche ähnlich wie jener der Bierbrauereien ergehen wird. «Da schiessen ja auch zahlreiche kleine Brauereien aus dem Boden, während es vor einigen Jahren nur noch zwei oder drei grosse gab», erklärt Ueli Zeller.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen