Ausserrhoder Regierungsrat Paul Signer tritt 2023 nicht mehr an

Gesamterneuerungswahlen Vakanz in der Ausserrhoder Regierung: FDP-Finanzdirektor Paul Signer tritt 2023 nicht mehr an Der Ausserrhoder FDP-Regierungsrat Paul Signer beendet im kommenden Frühling seine politische Karriere. Die Suche nach einer Nachfolgerin und oder einem Nachfolger ist lanciert. David Scarano Jetzt kommentieren 12.05.2022, 10.00 Uhr

Paul Signer 2017 bei seiner Wahl zum Landammann. Bild: Urs Bucher

Worüber in Appenzell Ausserrhoden schon seit längerem gemunkelt wird, ist nun offiziell. FDP-Regierungsrat Paul Signer beendet im kommenden Frühjahr seine politische Karriere. Der «Appenzeller Zeitung» sagte der Herisauer Politiker auf Anfrage:

«Ich trete im kommenden Frühjahr bei den Gesamterneuerungswahlen nicht mehr an.»

Signer wird bei seinem Austritt aus der Regierung 67 Jahre alt sein. «Es ist der richtige Zeitpunkt», sagt der Finanzdirektor. Insgesamt 30 Jahre wird er dann in Ausserrhoden politisiert haben.

1993 schaffte der ehemalige Rektor des Berufsbildungszentrums (BBZ) den Sprung in den Herisauer Einwohnerrat. Von 2004 bis 2013 war er Präsident der grössten Gemeinde Ausserrhodens. In den Kantonsrat wurde er 2007 gewählt. Seit 2013 ist der Freisinnige Mitglied der Regierung. Von 2017 bis 2019 stand er dieser als Landammann vor.

Im Sommer die ersten Gespräche mit Kandidatinnen und Kandidaten

Monika Gessler, Präsidentin FDP AR. Bild: PD

Die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger ist nun lanciert. Monika Gessler, Präsidentin der Ausserrhoder FDP, sagt:

«Die Parteileitung hat den internen Prozess aufgegleist. Ein Findungsausschuss wird im Sommer erste Gespräche führen.»

Die Ortssektionen sind kürzlich aufgefordert worden, allfällige Kandidatinnen oder Kandidaten zu melden.

Die Ausserrhoder Regierung ist derzeit eine reine Männerbastion. Zudem stammen alle Mitglieder aus dem Appenzeller Hinterland. So ist Yves Noël Balmer (SP) wie Paul Signer ein Herisauer. Alfred Stricker (PU) lebt in Stein, Dölf Biasotto (FDP) in Urnäsch und Hansueli Reutegger (SVP) in Schwellbrunn.

Vorderländerin mit guten Wahlchancen

Die einseitige regionale Vertretung und die fehlenden Frauen sind vielen im Kanton ein Dorn im Auge. Dessen ist sich die FDP bewusst. «Die Zusammensetzung der Regierung wird in unseren Überlegungen natürlich eine wichtige Rolle spielen», sagt Monika Gessler. «Wir sind jedoch ergebnisoffen.»

Für viele gilt eine Vorderländerin als Wunschkandidatin. Über mögliche Kandidatinnen äussert sich Gessler derzeit nicht. Einfach dürfte es für die Partei nicht werden. Die FDP ist zwar mit 23 Sitzen die mit Abstand stärkste Fraktion im Kantonsrat, allerdings stammt kein einziges Mitglied aus dem Vorderland.

Hartes Pflaster

Die Region gilt als nicht einfaches politisches Pflaster. So ist der Freisinn auch nicht die einzige Partei, die Aufbauarbeit leisten möchte. Die FDP hat im Jahre 2018 eine Vorderländer Sektion gegründet, um die Kräfte zu bündeln. Eine ähnliche Lösung wählte 2020 die SVP. Die Mitte folgte im vergangenen Jahr. Vorreiterin war die SP mit der Gründung einer Vorderländer Sektion im Jahre 2004. Traditionell stark sind die Parteiunabhängigen.

Während die regionale Verteilung und das Geschlechterverhältnis in der Regierung regelmässig bemängelt wird, dürften die zwei Sitze der Freisinnigen hingegen unbestritten sein. Allerdings stehen 2023 Gesamterneuerungswahlen an. Alle Mitglieder der Regierung müssen wiedergewählt werden. Der erste Urnengang steht am 12. März an.

