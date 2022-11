Gesamterneuerungswahlen Er will die finanzielle Situation verbessern und proaktiver kommunizieren: Stefanus Bertsch möchte Gemeindepräsident von Trogen werden SP-Politiker Stefanus Bertsch möchte die Nachfolge von Dorothea Altherr antreten. Er kandidiert für das Gemeindepräsidium. Noch ist er der einzige Kandidat für das Amt. Die Wahl ist kommenden April. Astrid Zysset Jetzt kommentieren 06.11.2022, 12.00 Uhr

Stefanus Bertsch lebt seit 33 Jahren in Trogen. Nun möchte er Gemeindepräsident werden. Bild: Astrid Zysset

Er spricht von einem Rollenwechsel, den er vollziehen möchte. Stefanus Bertsch aus Trogen ist seit 2016 Präsident der Geschäftsprüfungskommission. Nun kandidiert er für das freiwerdende Gemeindepräsidium; Amtsinhaberin Dorothea Altherr hat auf Ende Mai 2023 ihren Rücktritt eingereicht. Seinen geplanten Wechsel umschreibt Bertsch scherzhaft als Sprung von den «Besserwissern zu den Umsetzern». Nichtsdestotrotz ist er der Ansicht, dass dies als Chance gesehen werden kann.

«Ich weiss schliesslich, wie es auf der anderen Seite ist.»

Bertsch lebt seit 33 Jahren etwas abgeschieden vom Dorfgeschehen im Nistelbüel. Hier oben hatte er zusammen mit seiner Familie während elf Jahren einen Landwirtschaftsbetrieb geführt. Dann liess sich Bertsch zum Sozialpädagogen ausbilden. Das Wiesland ist heute verpachtet, den Wald bewirtschaftet er selber. Die Natur und die Ruhe hier oben sind augenscheinlich. Für den 62-Jährigen ideal, um seine Energien wieder aufzutanken. Er macht deutlich, dass er sich auf die neue Aufgabe freuen und sich vollumfänglich engagieren würde. Die Reorganisation der Gemeindestruktur ist angestossen, eine Erhöhung des Pensums des Gemeindepräsidiums von 60 auf 80 Prozent steht zur Diskussion. Bertsch winkt ab. Er würde die Entschädigungshöhe beibehalten wollen. Er sagt:

«Gemeindepräsident bist du immer und nicht zu 60 oder 80 Prozent.»

Eine Einstellung, die er bei seiner jetzigen Tätigkeit schon verinnerlicht habe. Bertsch ist Teamleiter in einem Wohnheim für Menschen mit kognitiven Einschränkungen in Altstätten. Diese Arbeit würde er im Falle einer Wahl aufgeben.

Noch keine anderen Interessenten

Bertsch steigt für die SP Trogen ins Rennen um das Gemeindepräsidium. Er ist bislang der einzige Kandidat, der sich für das Amt bewirbt. Die übrigen Parteien haben noch keine Interessenten bekanntgegeben. Auf solche hofft Bertsch allerdings. «Für die Bevölkerung ist es wertvoll, eine Wahl zu haben.»

SP steigt in den Wahlkampf ein Vier der insgesamt sieben Gemeinderatsmitglieder – darunter auch Gemeindepräsidentin Dorothea Altherr – haben bekanntgegeben, auf die Gesamterneuerungswahlen 2023 nicht mehr antreten zu wollen. Die SP – Ortsgruppe Trogen schlägt Stefanus Bertsch als Gemeindepräsident vor. Für den Gemeinderat sieht die Partei neu Daniel Tapernoux vor. Simone Thoma ist bereits Mitglied im Rat und wird zur Wiederwahl vorgeschlagen. (pd)

Doch ist er für das Amt auch geeignet? Bertsch kommt aus dem sozialen Bereich. Wie passt das mit einer Führung einer Gemeinde zusammen? Für den Trogner ganz gut. Mit 14 Mitarbeitenden und 13 Bewohnern setze er sich in seinem bisherigen Beruf täglich auseinander. Er verantworte die Personalführung, das Budget und sei zuständig für einen reibungslosen Alltag im Heim. Schon mehrere Heime habe er erfolgreich geführt, so Bertsch.

«Meine Qualitäten können im Trogner Gemeinderat und in der Verwaltung von Nutzen sein.»

Zudem sei er gut vernetzt, sagt der 62-Jährige. Als Leiter Wanderwege beim Verein Appenzeller Wanderwege habe er schon mit jedem Bauamt im Kanton zu tun gehabt und auf kantonaler Ebene Zusammenarbeiten gepflegt. Zudem sei er kritikfähig. Mehr noch: Er suche gar das Feedback. «Nur so kann man das eigene Handeln weiterbringen. Kritik zeigt auch, dass sich andere ebenfalls um eine Sache kümmern. Das ist gut, denn nur gemeinsam können gute Lösungen erarbeitet werden.»

Viele Aufgaben stehen an

Würde er im kommenden April gewählt werden, würde er schnellstmöglich versuchen, sich einen Überblick zu verschaffen. Der Trogner will Lösungen gemeinsam im Rat erarbeiten sowie die Bevölkerung miteinbeziehen, indem die Vernehmlassungsprozesse angepasst und die Entscheidungsfindungen offengelegt werden. Die Basis soll gestärkt werden, so Bertsch. Darum möchte er das Geld, das für die Pensumerhöhung vorgesehen ist, auch lieber in die Kommissionen stecken.

Doch wie löst er die finanziellen Probleme? Die Mittelländer Gemeinde hat die höchste Pro-Kopf-Verschuldung im Kanton, mit 4,5 Einheiten einen relativ hohen Steuerfuss. Ideen habe er, so Bertsch. Doch die Lösungen müssten in Zusammenarbeit mit den übrigen Ratsmitgliedern erarbeitet werden. Darum will er sich nicht weiter dazu äussern. Was er allerdings durchblicken lässt, ist, dass die Stärken Trogens besser genutzt und aufgezeigt werden sollen.

«Sonst treten wir bei allen Zusammenarbeiten wie Bittsteller auf. Und das wird uns nicht gerecht.»

Weiter müssten die Ressourcen im kleinen Bereich optimiert werden. So verfüge Trogen beispielsweise über den höchsten Wasserpreis im Kanton, gleichzeitig hat es aber das älteste Wasserreglement Appenzell Ausserrhodens. Auch Stellenbeschriebe und Prozessabläufe auf verschiedenen Ebenen müssten erstellt werden, um Personalwechsel effizienter begleiten zu können.

Er sei gerne auf der Suche nach Lösungen, nach Herausforderungen, gibt der 62-Jährige an. Mit dem Amt des Gemeindepräsidenten habe er sich aber trotzdem lange nicht ernsthaft auseinandergesetzt. «Man fragt sich ja immer, wie hätte ich an dieser oder jener Stelle gehandelt. Aber das war alles nur spielerisch», so Bertsch lächelnd. Seit einem halben Jahr ist er sich jedoch sicher, dass er es wagen möchte. «Es passt jetzt einfach. Die Lebensumstände sind ideal.»

