Gesamterneuerungswahlen Die ewige Kandidatin tritt nun an: Katrin Alder-Preisig will Ausserrhoder Regierungsrätin werden Katrin Alder-Preisig stellt sich für die Ausserrhoder Regierungsratswahlen 2023 als Kandidatin zur Verfügung. Der Zeitpunkt sei ideal, sagt die Herisauer FDP-Kantonsrätin. David Scarano 01.06.2022, 11.59 Uhr

Katrin Alder-Preisig: Seit 2013 ist sie Kantonsrätin. Bild: PD

Wenn es in Appenzell Ausserrhoden ein wichtiges politisches Amt neu zu besetzen gilt, dann fällt ihr Name immer: Katrin Alder-Preisig. Doch im Gegensatz zu den vergangenen Jahren, in denen es ihr aus familiären, beruflichen und geschäftlichen Gründen nicht möglich war, will es die Herisauer FDP-Politikerin nun tatsächlich wissen. Sie stellt sich für die Regierungsratswahlen 2023 als Kandidatin zur Verfügung. Das teilte sie am Dienstag mit.

Im kommenden Jahr stehen in Ausserrhoden die Gesamterneuerungswahlen an. FDP-Finanzdirektor Paul Signer hat bereits kommuniziert, dass er nicht mehr antreten und damit nach 30 Jahren aus der Politik ausscheiden werde. Ein Regierungssitz muss also neu besetzt werden.

Alder-Preisig sagt zur nun lancierten Kandidatur:

«Ich erachte den Zeitpunkt als ideal.»

Mit ihren 53 Jahren habe sie das richtige Alter. Die familiären und beruflichen Rahmenbedingungen stimmen für sie ebenfalls. Ihre drei Söhne sind inzwischen junge Erwachsene. Das Strassenbauunternehmen, das während dreier Generationen im Besitz der Familie stand und die Regierungstätigkeit bei grösseren kantonalen Bauvorhaben hätte tangieren können, ist in den operativen Geschäftsfeldern 2021 von der Slongo AG übernommen worden.

Freiraum geschaffen, um auf Karte Politik zu setzen

Seit über zehn Jahren führt Alder-Preisig als Organisationsentwicklerin und Führungsfachfrau ein eigenes Beratungsbüro. Das übe sie mit sehr viel Herzblut aus.

«Durch die familiären und geschäftlichen Veränderungen habe ich Freiraum gewonnen und es ist mir nun möglich, ganz auf die Politik zu setzen.»

Alder-Preisig schreibt in der Mitteilung, dass ihr breiter Erfahrungsschatz aus Wirtschaft, Politik, ehrenamtlichen Tätigkeiten und Familie wichtige Grundlagen für das anspruchsvolle Amt bilden. Die Herisauerin ist seit 2013 im Kantonsparlament und präsidierte das Parlament im Amtsjahr 2019/2020. Zudem war sie unter anderem Einwohnerratspräsidentin von Herisau und Gründungspräsidentin der Spitex Appenzellerland.

Ein weiterer wichtiger Punkt für ihre Kandidatur ist für sie der grosse Rückhalt, den sie in der breiten Bevölkerung seit Jahren spüre, wie Katrin Alder-Preisig sagt. Sie sei durch und durch Ausserrhoderin und fühle sich «Land ond Lüüt» sehr verbunden. Mit Begeisterung würde sie sich als Regierungsrätin für den ganzen Kanton und seine Bevölkerung einsetzen und mit grossem Engagement dessen Weiterentwicklung mitgestalten.

Eine Frau in der Regierung fehlt

Die Ausserrhoder Regierung besteht derzeit ausschliesslich aus Männern. Die fehlende Frauenvertretung ist für Alder-Preisig neben dem Anspruch, den FDP-Sitz zu verteidigen, ebenfalls eine wichtige Motivation, sich für das Regierungsamt zur Verfügung zu stellen.

Zu reden gab in den vergangenen Jahren auch der Umstand, dass bislang nur das Hinterland im Gremium präsent ist. Allerdings wäre bei einer allfälligen Wahl von Katrin Alder-Preisig Herisau als mit Abstand grösste Gemeinde mit zwei Mitgliedern nicht übervertreten. Die 53-Jährige zeigt Verständnis für diese Debatten, doch sie betont: «Der Regierungsrat hat die Aufgabe, sich für das Wohl des gesamten Kantons einzusetzen. Dies würde ich als Regierungsrätin auch so umsetzen.»

FDP-Gespräche im Sommer

Mit ihrer Ankündigung sind die Regierungsratswahlen 2023 nun definitiv lanciert. In einem nächsten Schritt stellt sich Katrin Alder-Preisig gemäss Medienmitteilung den Gesprächen der FDP Ausserrhoden im Rahmen des internen Findungsprozesses. Ihre Bereitschaft, sich für die Regierungsratswahlen zu Verfügung zu stellen, habe sie gegenüber der Ortspartei Herisau und der Parteileitung bereits vorgängig bekundet.