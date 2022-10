Zuberbühler und Reutegger von SVP einstimmig nominiert

Gesamterneuerungswahlen «Bürgerliche Vertretung stärken»: SVP AR nominiert Regierungsrat Reutegger und Nationalrat Zuberbühler einstimmig Die Delegierten der SVP AR nominieren David Zuberbühler und Hansueli Reutegger einstimmig für jeweils eine weitere Legislatur im Regierungsrat, respektive Nationalrat. Ramona Koller 27.10.2022, 15.00 Uhr

Hansueli Reutegger kandidiert erneut für den Regierungsrat, David Zuberbühler tritt zum Wahlkampf um den Ausserrhoder Sitz im Nationalrat an. Bild: Ramona Koller

Die 38 anwesenden Delegierten der SVP AR nominierten an ihrer Versammlung vom Mittwoch im Restaurant Ochsen in Schönengrund Hansueli Reutegger als Kandidat für die Regierungsratswahlen und David Zuberbühler im Zusammenhang mit den Nationalratswahlen 2023.

Hansueli Reutegger, seit vier Jahren Mitglied im Regierungsrat und Vorsteher des Departements Inneres und Sicherheit, verglich in seiner kurzen Ansprache sein Departement mit einem Garten: «Ich habe gejätet, Wege und Strukturen neu angelegt und einiges gesät.» Besonders im Bereich der Stäbe sei er in den vergangenen Jahren gefordert gewesen. Es gab Strukturen zu korrigieren und personelle Situationen zu bereinigen. Auch für die Regierung fand Reutegger einen Vergleich:

«Die Arbeit in der Regierung und die Entstehung eines Geschäfts sind wie das Kochen einer Suppe. Sie schmeckt nur mit der richtigen Zusammensetzung an Gewürzen.»

Es sei an ihm, jeweils abzuwägen, wie viel «SVP-Gewürz» es dafür brauche. «Ich setze mich für die Werte unserer Partei ein. Es braucht aber auch Kompromisse, damit ein Geschäft mehrheitsfähig ist», so Reutegger.

Ein Delegierter wollte wissen, ob er sein Departement behalten werde. «Ich fühle mich wohl. Eine definitive Entscheidung wird aber erst gefällt werden, wenn sich der Regierungsrat nach den Wahlen konstituiert», erklärt Reutegger. Aus der Regierung tritt Paul Signer (FDP) zurück, Katrin Alder (FDP) kandidiert für seinen Sitz. Stand heute stehen fünf Personen für fünf Sitze zur Verfügung.

Bereit für den Wahlkampf

David Zuberbühler kandidiert zum dritten Mal als Nationalrat für Appenzell Ausserrhoden. «Sie wissen, dass ich kein publikumssüchtiger, laut fordernder, überheblicher Nationalrat bin, sondern mich als verlässlicher, umsichtiger Vertreter unserer Bürger und Gwerbler besonnen und tatkräftig einsetze», so Zuberbühler. Er habe sich eingesetzt für die Sicherheit unseres Landes, für einen sorgsamen Umgang mit Steuergeldern, für die Familie als Keimzelle unserer Gesellschaft, für die Stärkung der Landwirtschaft und einheimische Lebensmittel und er wolle sich mit aller Kraft auch weiterhin dafür einsetzen. Zusätzlich übte er Kritik an der links-grünen Mehrheit in Bundesbern: Das Schlagwort «Erneuerbare Energien» sei zu einer Ersatzreligion verkommen. Die links-grüne Mehrheit in Bern politisiere zunehmend abgehoben und an der Wirklichkeit vorbei.

Dass der Pfeiler der bewaffneten Neutralität der Schweiz wackle, bereite ihm Sorgen. Als Private sollten wir helfen – als Staat hingegen müssen wir neutral bleiben. Die Schweiz als kriegsneutrale Zone sei wichtig. Er gehe motiviert in den Wahlkampf und werde sich im Falle einer Wiederwahl auch weiterhin für die Werte, die Wirtschaft und das Appenzellerland einsetzen. Auch David Zuberbühler wurde einstimmig nominiert.

SAK über die Energiesituation

Parteipräsident Anick Volger ging in seiner Anfangsrede auf die Wichtigkeit einer starken bürgerlichen Vertretung in den politischen Gremien und die Energiekrise ein. Passend dazu referierte Stefan Müller, Key Account Manager Netzkundenberatung bei der St.Gallisch-Appenzellischen Kraftwerk AG (SAK) über die Ursachen, die Definition und die Massnahmen zur Behebung einer Strommangellage. Die anwesenden Delegierten nutzten die anschliessende Fragestunde rege. Gestellt wurden beispielsweise Fragen technischer Natur, zur Elektrifizierung oder ob die Lage entspannter wäre, wenn noch mehr Atomkraftwerke am Netz wären. Auch über das Verursacherprinzip und ob es richtig sei, die Grossverbraucher zu kontingentieren, wurde diskutiert.