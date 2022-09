Gesamterneuerungswahlen Anciennitätsprinzip ist in der Regierung unbestritten: Yves Noël Balmer will Ausserrhoder Landammann werden Bei den Ausserrhoder Gesamterneuerungswahlen im kommenden Jahr treten bis auf Paul Signer (FDP) alle bisherigen Regierungsräte an. Yves Noël Balmer von der SP will Landammann werden. Sein Anspruch ist unbestritten. David Scarano Jetzt kommentieren 21.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Yves Noël Balmer könnte der zweite SP-Landammann werden. Seine Chancen stehen gut. Bild: Tobias Garcia

Matthias Weishaupt war bislang der einzige Ausserrhoder Landammann aus den Reihen der SP. Bei den Gesamterneuerungswahlen 2023 könnten die Sozialdemokraten nun einen zweiten Regierungsratspräsidenten stellen. Yves Noël Balmer kandidiert offiziell für das Amt. Der «Appenzeller Zeitung» sagt der Gesundheitsdirektor:

«Ich will Landammann werden. Ich bin an der Reihe und würde es sehr gerne machen.»

Der Herisauer spricht damit das Anciennitätsprinzip an, bei dem die Verteilung der Ämter aufgrund der Zugehörigkeitsdauer erfolgt. Paul Signer (FDP) hat bekanntgegeben, im kommenden Jahr nicht mehr anzutreten. Nachdem Alfred Stricker (PU) und Dölf Biasotto (FDP) 2019 respektive 2021 als Landammänner gewählt wurden, bleiben nach dem Rotationsprinzip Hansueli Reutegger sowie Balmer selbst als Kandidaten übrig. Der SPler hat 2019 bei den Wahlen das bessere Resultat erzielt, sodass er in der Amtsdauerhierarchie vor Reutegger rangiert.

Balmer sagt: «Im Regierungsrat wird das Anciennitätsprinzip hoch gewichtet. Es wurde an der Schlegelsitzung, also bei der Zuteilung der Departemente, letztmals angewendet und aus meiner Sicht erfolgreich.» Für den SP-Regierungsrat hat dieses System Vorteile, er erwähnt dabei die Kontinuität. Er hält allerdings fest, dass laut Kantonsverfassung die Landammannwahl eine Volkswahl sei. «Wir hebeln diese nicht aus, aber in der Regierung stehen wir zur Anciennität.»

Balmer: «Landammann zu werden, gehört dazu»

Für den 43-Jährigen wäre das Landammannamt der bisherige Höhepunkt seiner Politkarriere. Er war Einwohner- und Kantonsrat sowie Präsident der Ausserrhoder SP wie auch der Ortssektion Herisau. Vor drei Jahren schaffte er den Sprung in die Regierung, in der er seither dem Departement Gesundheit und Soziales vorsteht. Seine Regierungszeit war geprägt durch zwei ausserordentliche Ereignisse, die ihn und sein Department direkt betrafen. Auf die Coronapandemie folgte der Flüchtlingsstrom aus der Ukraine, ausgelöst durch den russischen Angriffskrieg. Die Situation zeigt sich aktuell entspannter als auch schon. Sein Department sei nicht mehr so stark gefordert, so Balmer. «Das Landammannamt ist unbestritten eine Zusatzaufgabe. Ich mute mir aber zu, diese zusätzliche Aufgabe in einer guten Qualität auszuführen.» Balmer sieht es auch als seine Pflicht an, das Gremium anzuführen. Er sagt:

«Es gehört als Regierungsrat dazu, Landammann zu werden.»

Die Chancen von Yves Noël Balmer, im kommenden Jahr Nachfolger von Dölf Biasotto als Landammann zu werden, sind gross. Eine Ausgangslage wie beim Urnengang 2017 zeichnet sich nicht ab. Damals setzte sich Paul Signer gegen Köbi Frei von der SVP durch, obwohl dieser als Dienstältester am Zug gewesen wäre. Die FDP-Delegierten hatten den Herisauer gegen seinen Willen nominiert, um die Wahl des damaligen Finanzdirektors zu verhindern, der wegen der Spesenaffäre im Spitalverbund Ausserrhoden (Svar) bei vielen Parteimitgliedern in Ungnade gefallen war. Der ehemalige FDP-Kantonalpräsident Arthur Bolliger äusserte damals zudem beissende Kritik am Rotationsprinzip. Der politische Wettbewerb werde damit ausgeschaltet und die fundamentalen demokratischen Regeln umgangen.

SVP verzichtet auf Gegenkandidatur

Anick Volger, Präsident SVP AR Bild: dsc

Das jetzige politische Klima in Ausserrhoden ist mit jenen Jahren nicht zu vergleichen. Retourkutschen oder Abrechnungen sind keine zu erwarten. Das Anciennitätsprinzip und damit der SP-Anspruch auf das Landammannamt ist unbestritten. Anick Volger, Präsident der SVP AR, sagt:

«Die Parteileitung hat beschlossen, dass die SVP nicht gegen Regierungsrat Balmer antreten wird, wenn dieser sich als Kandidat zur Verfügung stellt. Die Partei respektiert das Anciennitätsprinzip.»

Als vor zwei Jahren Dölf Biasotto für das Landammannamt kandidierte, liebäugelten zwar einige SVP-Delegierten mit einer Retourkutsche. Der Urnäscher FDP-Politiker wurde aber mit deutlichem Mehr zur Wahl empfohlen.

Reutegger wird 2025 antreten

SVP-Regierungsrat Hansueli Reutegger tritt wieder an, steht als Landammann-Kandidat aber nicht zur Verfügung. Bild: Benjamin Manser

Eine Kandidatur wider Willen von SVP-Justizdirektor Hansueli Reutegger ist zwar nicht gänzlich auszuschliessen. Denn die Delegierten hätten das letzte Wort, wie Anick Volger sagt. Allerdings hält Reutegger kategorisch fest:

«Ich stehe als Landammann-Kandidat nicht zur Verfügung.»

Er gehe davon aus, dass dies die Delegierten auch so sehen. Für den Schwellbrunner ist das Anciennitätsprinzip «unangefochten». «Wenn zwei bestehende Regierungsräte gegeneinander antreten, gibt es einen Verlierer und das ist erfahrungsgemäss für die weitere Zusammenarbeit nicht ideal.» Laut Rotationsprinzip käme seine Zeit 2025. «Dann bin ich bereit», sagt er.

Hansueli Reutegger, der ehemalige Schwellbrunner Gemeindepräsident, wurde wie Yves Noël Balmer 2019 in die Regierung gewählt und tritt ebenfalls offiziell wieder an. Der Vorsteher des Departements Inneres und Sicherheit hat diverse grosse Kisten zu stemmen. In die Totalrevision der Kantonsverfassung ist der gesamte Regierungsrat involviert. Reutegger erwähnt aus seinem Departement die künftige Gemeindestruktur, die darin einfliessen wird. Vorankommen will Reutegger zudem bei der Entwicklung des Areals Gmünden. Unter anderem ist ein Neubau für das Strassenverkehrsamt geplant. Das Geschäft hätte in diesem Frühjahr oder Sommer in den Kantonsrat kommen sollen. Das Projekt verzögert sich aber. Im Schweizerischen Strafvollzugskonkordat werden in den Regionen Zentral- und Ostschweiz die Dichte an Gefängnisplätzen untersucht. Die Studie soll im Herbst vorliegen. «Wir müssen zunächst die Resultate abwarten, bevor wir uns auf den Weg machen. Ansonsten laufen wir Gefahr, einen Rohrkrepierer zu schaffen», sagt Reutegger.

Hansueli Reutegger hat für sein Wirken als Vorsteher des Departements Inneres und Sicherheit bislang viel Lob erhalten. Reutegger gilt allerdings als «Finänzler». Die Frage, ob er sich einen Wechsel des Departements nach dem Rückzug von Finanzdirektor Paul Signer vorstellen könnte, ist naheliegend. Reutegger schliesst dies nicht aus. Er sagt: «Die Regierung muss sich so aufstellen, damit sie gesamthaft am stärksten ist. Einzelinteressen sind nicht gefragt.»

Ein Wechsel nach vier Jahren käme aber früh. Reutegger ist Mitglied der Schweizerischen Strafrechtskommission und des Verwaltungsrates des Schweizerischen Polizeiinstituts. «Wenn ich nun wechsle, wäre die Vernetzung wieder weg und man müsste von vorne beginnen. Es gilt dann nach den Wahlen bei der Konstituierung abzuklären, was das Beste für die Regierung ist.»

Stricker steht hinter dem Rotationsprinzip

Bildungsdirektor Alfred Stricker (PU) will es 2023 nochmals wissen. Bild: Donato Caspari

Die bisherigen Anzeichen deuten darauf hin, dass die Gesamterneuerungswahlen 2023 eher unspektakulär ausfallen werden. Für die Nachfolge von Paul Signer kandidiert aktuell einzig die Herisauer Kantonsrätin Katrin Alder. Die bisherigen Regierungsräte sind alle unbestritten. Neben Balmer und Reutegger treten Dölf Biasotto und Alfred Stricker ebenfalls offiziell wieder an.

PU-Erziehungsdirektor Alfred Stricker war zwischen 2019 und 2021 Landammann. Seine Amtszeit war durch die Coronapandemie geprägt. Der Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern kam dadurch zu kurz. Für das Landammannamt können nach der gültigen Verfassung alle Mitglieder des Regierungsrates gewählt werden, einzig eine direkte Wiederwahl ist ausgeschlossen. Das Rotationsprinzip zu umgehen und als Landammann erneut zu kandidieren, schliesst der Steiner aus.

«Das Anciennitätsprinzip ist eine Frage des Respekts gegenüber den bisherigen Mitgliedern eines Kollektivs. Es hat sich in Ausserrhoden bewährt und ich finde das richtig.»

Der Kontakt zu den Menschen sei in seiner Zeit als Landammann trotz Coronakrise intensiv gewesen – «pandemiebedingt nicht nur physisch vor Ort, sondern vor allem in unzähligen Telefonaten, haufenweise virtuellen Gesprächen oder im schriftlichen Austausch», wie er sagt. «Ich habe bezüglich Kontakte in keiner Art persönlichen Nachholbedarf. Ich habe deshalb keine Ambitionen auf das Landammannamt in der nächsten Amtsdauer.»

Bei einer Wiederwahl wäre Alfred Stricker 62-jährig, bei Amtsende 66. Die Frage, ob es seine letzte Amtsperiode sein könnte, lässt er offen. Das sei noch in weiter Ferne und immer auch eine Frage der Gesundheit. «Die Verfassung würde mir eine vierte Amtszeit nach 2027 ermöglichen.» Als wichtigste anstehende Geschäfte in seinem Departement nennt er unter anderem den Abschluss und die Umsetzung der Volksschulgesetzesrevision sowie die Etablierung der Berufsmatura zwei am Berufsbildungszentrum Herisau.

Biasotto: «Mache mir keine Gedanken zur Pension»

Dölf Biasotto, FDP-Volkswirtschaftsdirektor und aktuell Landammann, lobt die Zusammenarbeit innerhalb der Regierung. Tobias Garcia

Der derzeitige Landammann und Volkswirtschaftsdirektor Dölf Biasotto lobt die Zusammenarbeit im Regierungsrat. Der FDP-Politiker sagt: «Das aktuelle Gremium arbeitet sehr gut zusammen.» Die Arbeit als Regierungsrat sei vielseitig, interessant und herausfordernd. Im Departement Bau und Volkswirtschaft könne er als Regierungsrat die Zukunft der Gesellschaft sowie die Volks- und Landwirtschaft von Ausserrhoden mitgestalten. Zu seinen wichtigsten anstehenden Geschäften gehören die Umsetzung der Klimastrategie, die Förderung von erneuerbaren Energien sowie die Erreichung der Energieziele des Regierungsprogramms. Er sagt:

«Im Speziellen werde ich mich dafür einsetzen, dass die besagte Korridorstudie beim Zubringer Appenzellerland erstellt wird und das Grossprojekt Wasser- und Abwasserversorgung Schwägalp in die Realisierung geführt wird.»

Wird Dölf Biasotto 2023 bestätigt, wird er ebenfalls 62 Jahre alt sein. Er sagt: «Ich versuche, möglichst nicht in Amtszeiten zu denken. Auch mache ich mir heute keine Gedanken zur Pensionierung.» Die interessanten Aufgaben und Projekte, aber auch sein Team im Departement Bau und Volkswirtschaft würden ihn jeden Tag für den Einsatz zu Gunsten des Kantons motivieren. «Wichtig ist, dass ich gesund und fit bleiben kann. Das ist die Voraussetzung für das intensive Amt eines Regierungsrates.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen