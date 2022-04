Hof Weissbad AG präsentieret Rekordumsatz und zahlt Dividende aus

Generalversammlung ‹«Management by Love»› zahlt sich einmal mehr aus: Hof Weissbad AG mit Rekordumsatz Nach zweijähriger Zwangspause konnte vor Ostern die Generalversammlung der Hof Weissbad AG in gewohnter Manier wieder stattfinden. Karin Erni 15.04.2022, 16.00 Uhr

Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmen der Verwendung des Bilanzgewinns zu. Bild: Karin Erni

830 gut gelaunte Aktionärinnen und Aktionäre sowie zahlreiche Gäste strömten am Gründonnerstag in die von Agathe Nisple stilvoll dekorierte Aula Gringel in Appenzell. Der 2021 gewählte Präsident des Verwaltungsrates, Thomas Rechsteiner, führte erstmals durch die Generalversammlung der Hof Weissbad AG. Die vergangenen zwei Jahre hätten das Unternehmen auf die Probe gestellt, so Rechsteiner.

«Wir haben diese Prüfung mit Bestnote bestanden.»

Der Umsatz von 22,9 Millionen habe den bisherigen Rekordumsatz des Jubiläumsjahrs 2014 um 2,1 Mio übertroffen, so der Präsident. «Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 12 Prozent ist höchst erfreulich.» Der ausgewiesene Reingewinn von 301’000 Franken liegt im Rahmen der Vorjahre. Er ist de facto höher, denn das Jahresergebnis 2021 wurde zu Gunsten des nächsten Geschäftsjahres mit einer Abgrenzung von 800'000 Franken belastet. Damit will die Hof Weissbad AG die Auswirkungen der sechswöchigen Betriebsschliessung während der lärmintensiven Bauarbeiten in diesem Sommer abfedern.

Corona-Profiteur? Ja, aber nicht nur

Thomas Rechsteiner hob die wirtschaftliche Bedeutung des Betriebs für den Kanton heraus. «Die sehr hohe Auslastung von 96.9 Prozent im Hof und 69 Prozent in der Lodge haben zu über 53’000 Logiernächten geführt, das sind 28 Prozent aller Logiernächte im Kanton.» Wegen Corona haben Schweizer vermehrt Ferien im eigenen Land verbracht. Den Hof Weissbad als Coronaprofiteur zu bezeichnen würde dem Betrieb nicht gerecht, so Rechsteiner weiter. Für den Erfolg sei die Kombination von drei Pfeilern verantwortlich, so Rechsteiner.

«Die Positionierung mit Reha, Kur, Seminar, Wellness und individuellen Gästen macht den Betrieb wetterunabhängig.»

Das breite Aktionariat sei die Basis für langfristige und möglichst eigenfinanzierte Investitionen. Der Hof Weissbad könne auf treue und neue Gäste sowie leistungsfähige und motivierte Mitarbeitende zählen. Letzteren hätte Covid enorm viel abverlangt, so der Präsident weiter. «In Würdigung dieser grossen Arbeit wurde den Mitarbeitenden eine Prämie von 1000 Franken pro Person ausbezahlt.»

Neues Führungsduo eingesetzt

Neu werde die Hof Weissbad AG von Christian Lienhard und Martin Dörig geführt, gab Rechsteiner bekannt. «Mit dieser Co-CEO Führungsstruktur schaffen wir für die nächsten zwei bis drei Jahre die Grundlage, um die Bauprojekte zu begleiten, den Betrieb nahe und personenbezogen zu führen und auch Chancen für die interne Mitarbeiterentwicklung zu schaffen.» So wird die Direktion Hotel unter der Führung von Roberto Wittwer gestärkt, ebenso die Direktion Restauration unter der Führung von Christian Huber. Damaris Lienhard wird sich wie bisher um das Wohl der Gäste kümmern. In der Geschäftsleitung will Prisca Peterer, die Leiterin Administration des Gesundheitszentrums, kürzertreten. Ihre Nachfolge tritt Andrea Eigenmann an. Sie war zuvor Mitglied der Leitung Augenklinik am Kantonsspital St.Gallen.

Sepp Breitenmoser wird für seine 19-jährige Tätigkeit als VR-Präsident mit Appenzeller Whisky beschenkt. Bild: Karin Erni

Ehrung für Sepp Breitenmoser

Die statutarischen Geschäfte und die Jahresrechnung wurden von den Aktionärinnen und Aktionären einstimmig gut geheissen. Sie wählten Christian Lienhard in den Verwaltungsrat. Pro Aktie wird eine Dividende von 11.85 Franken ausgeschüttet, insgesamt 198’488 Franken. In den Folgejahren wird die Hof Weissbad AG als Folge der hohen Investitionstätigkeit in Badehaus/Spa und Seminarpark keine Dividende ausschütten.

Viele Ehrungen und Würdigungen, die vergangenen zwei Jahren nicht möglich gewesen waren, wurden nachgeholt. Eine besondere Überraschung hatte sich die Belegschaft des Hotels für Sepp Breitenmoser ausgedacht. In einem humorvollen Video verabschiedete sie sich vom langjährigen Präsidenten des Verwaltungsrats und pflanzte eine Eiche im Park. Zudem wurde ihm ein hochprozentiges Geschenk in einem Eichenfass überreicht. Breitenmoser war überwältigt und gab den Dank an seine Ehefrau weiter, die ihn immer unterstützt habe. Er könne gut ohne das Mandat sein, so Breitenmoser. «Ich habe einen guten Nachfolger, der gewährleistet, dass die Kultur weitergepflegt wird.»