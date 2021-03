Gemeinschaftsbüros Gemeinde Herisau startet eine Umfrage zum Thema Coworking Space Der Gemeinderat möchte herausfinden, ob das Bedürfnis nach einem Coworking Space in der Hinterländer Gemeinde vorhanden ist. Die Wirtschaft und die Bevölkerungen können sich nun dazu äussern. Jesko Calderara 18.03.2021, 11.42 Uhr

Ein Coworking Space hat für eine Gemeinde wie Herisau verschiedene Vorteile. Weil Arbeitnehmer nicht mehr pendeln müssen, nimmt unter anderem der Verkehr ab. Bild: Kenneth Nars

Coworking Spaces sind Büroräume, wo Berufstätige im eigenen Dorf in professionellem Umfeld arbeiten können. Die Gemeinde Herisau prüft, ob ein Bedürfnis nach einem solchen Angebot besteht. Dazu läuft jetzt eine Umfrage, wie die Gemeinde in einer Medienmitteilung schreibt.

Wer in einem Coworking Space arbeitet, braucht nicht weit zu pendeln, sondern mietet sich einen Arbeitsplatz nach seinen Bedürfnissen. Die Voraussetzungen in solchen Gemeinschaftsbüros sind oft besser als im Homeoffice: Der Coworking Space bietet eine professionelle Büroeinrichtung, ermöglicht den Austausch und erleichtert die Trennung zwischen Berufs- und Familienleben. Auch Vereine finden im Coworking Space beste Bedingungen für ihr Sekretariat oder Sitzungen.

Am 28. April ist ein Informationsanlass geplant

Vorteile für die Standortgemeinde eines Coworking Spaces sind beispielsweise eine Abnahme beim Verkehr oder mehr Konsumation im Dorf. Deshalb prüft die Gemeinde Herisau in Zusammenarbeit mit der Genossenschaft VillageOffice, ob das Bedürfnis nach einem Coworking Space in Herisau besteht und ob es engagierte Unternehmen, Organisationen und Privatpersonen gibt, welche einen solchen aufbauen und betreiben möchten. Dazu läuft bis am 18. April unter www.villageoffice.ch/umfrage-herisau eine Umfrage. Ausserdem findet am 28. April, 19 Uhr, ein Informationsanlass mit Austausch statt. Wo und wie dieser durchgeführt wird, ist aufgrund der epidemischen Lage noch offen. Anmeldungen sind direkt in der Umfrage möglich sowie beim Volkswirtschaftsamt unter Volkswirtschaft@herisau.ar.ch oder 071 354 54 26.