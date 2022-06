Ausserrhoder Gemeindeschreiber wechseln darum schneller

Gemeindeverwaltung Jünger, weiblicher und schneller weg: Warum gute Gemeindeschreiberinnen und Gemeindeschreiber in Ausserrhoden gesucht sind Seit den 1960er-Jahren haben Gemeindeschreiberinnen und Gemeindeschreiber nicht mehr so schnell ihre Stelle gewechselt wie heute. Oft findet sich nur schwer Ersatz. Eine Lösung könnten neue Arbeitsmodelle sein. Selina Schmid, Jesko Calderara Jetzt kommentieren 03.06.2022, 05.00 Uhr

Von den aktuellen 21 Gemeindeschreiberinnen und Gemeindeschreibern traten elf seit 2019 ihre Stelle an. Bild: Christian Beutler / Keystone

Sie sind die wichtigsten Mitarbeitenden einer Gemeindeverwaltung: die Gemeindeschreiberinnen und Gemeindeschreiber. Bei ihnen laufen viele Fäden zusammen, früher galten sie gar als die eigentlichen Strippenzieher. Die Zeiten, in denen Gemeindeschreiber ihr Leben lang in der gleichen Gemeinde tätig sind, gehören jedoch der Vergangenheit an.

Dies zeigte sich unlängst in Walzenhausen. Nach nicht einmal einem Jahr wechselt Noemi Graf, sie seit 1. Januar auch Leiterin der Finanzverwaltung ist, per September 2022 in eine grössere St.Galler Gemeinde.

Walzenhausen ist kein Einzelfall, wie aktuelle Zahlen der Ausserrhoder Gemeindeschreiberkonferenz zeigen. Von den aktuellen Gemeindeschreiberinnen und Gemeindeschreibern haben elf ihre Arbeit seit 2019 aufgenommen. In einzelnen Gemeinden hat es in diesem Zeitraum sogar mehrere Wechsel gegeben. Im Moment beträgt die durchschnittliche Amtsdauer rund sieben Jahre.

Stabile Verwaltung hilft dem Gemeinderat

Es gibt in Ausserrhoder aber noch Gemeindeschreiberinnen, die länger im Amt sind. Dazu zählt Lina Graf, die seit 2006 für die Gemeindeverwaltung Wald tätig ist. Von dieser Stabilität konnten zuletzt die drei im Frühjahr gewählten Gemeinderatsmitglieder profitieren.

Marlis Hörler Böhi ist Gemeindepräsidentin in Wald. Bild: PD

Die Wäldler Gemeindepräsidentin Marlis Hörler Böhi sagt: «Die Verwaltung hat sowohl für die Einwohnerinnen und Einwohner als auch für den Gemeinderat, die auf das Wissen und die Erfahrung zählen können, eine wichtige Funktion.» In kleinen Teams gebe es diesbezüglich bei jeder Funktion ein grosses Klumpenrisiko.

In der Gemeindeverwaltung Wald steht nun eine Veränderung an, denn im Frühjahr 2023 wird Lina Graf pensioniert. Diesen Abgang adäquat zu ersetzen, wird für die Vorderländer Gemeinde kein leichtes Unterfangen, wie die Gemeindepräsidentin sagt. «Es ist grundsätzlich schwierig, kompetente Gemeindeschreiberinnen und Gemeindeschreiber zu finden.» Auch in diesem Bereich habe es zu wenige Fachleute.

Zu beobachten sei zudem, dass die Stelle in kleineren Gemeinden als Sprungbrett für andere Funktionen angesehen werde, sagt Hörler Böhi. Dazu kommt: Im knapp 900 Bewohner zählenden Wald ist das Amt eine Teilzeitstelle. Für Hörler Böhi bietet dies allerdings punkto Arbeitszeiten und Flexibilität Vorteile. Zudem sei es so einfacher, Familie und Beruf zu vereinbaren.

Junge suchen sich, was für sie passt

Erika Weiss ist seit 14 Jahren Gemeindeschreiberin in Urnäsch und seit 10 Jahren Präsidentin der Gemeindeschreiberkonferenz Appenzell Ausserrhoden. Sie bestätigt: «Gemeindeschreiberinnen und Gemeindeschreiber bleiben heute kürzer im Amt als noch vor einigen Jahren.» Grund dafür könnte sein, dass junge Arbeitnehmende mobiler seien und Erfahrungen sammeln wollen. «Junge suchen sich aus, was für sie passt, und wechseln, wenn es nicht passt.»

Erika Weiss, Gemeindeschreiberin Urnäsch. Bild: PD

Während früher meist Männer Gemeindeschreiber waren, hat Appenzell Ausserrhoden aktuell mehr Gemeindeschreiberinnen als Gemeindeschreiber: In den zwanzig Gemeinden erfüllen momentan fünfzehn Frauen und sechs Männer die Schreiberaufgaben, wobei in Wolfhalden zwei Frauen im Jobsharing arbeiten. Erika Weiss sagt: «In den letzten Jahren gingen einige Männer in Pension und Frauen übernahmen ihre Stellen.»

Über die Gründe dafür kann Erika Weiss nur mutmassen. Einerseits fordere der Beruf eine gute Ausbildung. Je länger, je mehr verfügen immer mehr Frauen über die notwendigen Qualifikationen. «Vielleicht ist es aber auch die unterstützende Natur der Arbeit, welche Frauen mehr als Männern liegt», vermutet Weiss.

Jobsharing-Erfolg in Wolfhalden

Ein Grund für die schnelleren Wechsel könnte weiter sein, dass die Realität des Berufs nicht immer mit der Erwartung übereinstimmt, sagt Weiss. «Der Beruf ist nicht zu unterschätzen. Er ist anspruchsvoll, fordert viel Einsatz und öfters lange Präsenzzeiten.» Die Grösse und Organisation der Gemeinde spielen auch eine Rolle. Die Aufgabenbereiche respektive die Anzahl der Ämter und damit die Unterstützung durch andere Mitarbeitende könne sich stark unterscheiden.

Gino Pauletti, Gemeindepräsident Wolfhalden. Bild: PD

Im Mai 2021 kündigte die Wolfhäldler Gemeindeschreiberin Sarah Niederer aus diesem Grund ihre Stelle. Sie sagte damals gegenüber «Rheintal24»: «Als Quereinsteigerin habe ich wohl die Belastung durch die Vielfältigkeit unterschätzt.» Die Gemeinde beschloss darauf, die Stelle neu zu strukturieren. Gemeindepräsident Gino Pauletti sagt heute: «Sarah Niederer ist gewissenhaft und verlässlich. Ich wollte sie schlicht nicht als Gemeindeschreiberin verlieren.»

So kam die Idee auf, die Stelle durch Jobsharing mit zwei Angestellten zu besetzen. Seit September 2021 arbeitet Sandra Eichbaum im 50-Prozent-Pensum auf der Gemeinde, Sarah Niederer zu 40 Prozent. Die Aufgaben teilen sich die beiden Gemeindeschreiberinnen auf, für manches werden sie durch die Ämter oder das Sekretariat unterstützt. Pauletti sagt: «Es ist eine durchweg positive Erfahrung. Sie verstehen sich gut und unterstützen sich gegenseitig.»

Pauletti sagt, die Gemeinden müssen offen für neue Ideen sein. Die Rekrutierung für die richtigen Leute brauche Zeit, manche Stellen habe auch Wolfhalden zweimal ausgeschrieben. «Gefunden haben wir aber immer jemanden Passendes. Ich verstehe die Klagen anderer Gemeinden nicht.»

