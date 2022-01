Ausserrhoden: Kritik am Zeitpunkt der Initiative

Gemeindestrukturen Verständnis für das Anliegen, Kritik am Zeitpunkt der Lancierung: So reagieren die Ausserrhoder Parteien auf die neue Initiative «Selbstbestimmte Gemeinden» Die Parteien im Kanton unterstützen teilweise die Forderungen der Initianten. Allerdings gibt es auch Kritik. Unter anderem wird ein Durcheinander befürchtet, weil nun mehrere Vorlagen zum Thema hängig sind. Auch das Engagement von Köbi Frei und Jakob Brunnschweiler im Initiativkomitee wird bemängelt. Jesko Calderara Jetzt kommentieren Aktualisiert 18.01.2022, 05.00 Uhr

Die Initiative «Selbstbestimmte Gemeinden» in Ausserrhoden gibt bereits zu reden, noch bevor sie überhaupt eingereicht wurde. In einem Leserbrief in dieser Zeitung kritisierte SP-Präsident Jens Weber die Initianten, zu denen auch die ehemaligen Regierungsräte Köbi Frei (SVP) und Jakob Brunnschweiler (FDP) gehören, scharf. Eine Umfrage bei den Parteien und Gruppierungen zeigt: Die Forderung der Volksinitiative wird teilweise geteilt. Es gibt aber Befürchtungen, dass der Prozess bei der Beratung der hängigen Vorlagen zum Thema Gemeindestrukturen verzögert wird. Zudem ist umstritten, wie stark sich ehemalige Mandatsträger einbringen sollten.

Die FDP AR zeigt Verständnis für die Initianten des kürzlich gestarteten Volksbegehrens. «Ihr Anliegen ist aus demokratischer und freiheitlicher Sicht berechtigt», sagt Präsidentin Monika Gessler. Die Freisinnigen bedauern, dass der von der Verfassungskommission vorgeschlagene Artikel «Bestandes- und Gebietsänderungen bedürfen der Zustimmung der Stimmberechtigten jeder beteiligten Gemeinde» sowohl in der Initiative der IG Starkes AR als auch im Gegenvorschlag der Regierung fehlen und so dieser grundsätzliche Aspekt nicht zur Wahl steht.

Innerhalb der FDP-Fraktion gibt es gemäss einer Medienmitteilung Sympathien für beide Vorlagen. Die Partei ist jedoch der Ansicht, dass der Stimmbevölkerung letztendlich nicht drei unterschiedliche Varianten zur Abstimmung vorgelegt werden sollen. Monika Gessler hat nach eigenen Angaben uneingeschränktes Vertrauen in den Kantonsrat, dass dieser eine pragmatische Lösung finden wird. «In den Vorbereitungen und der Debatte wird sich zeigen, dass sich inhaltlich und prozessual die Überlegungen der Verfassungskommission und die Anliegen der Initiativen in Einklang bringen lassen.»

Nach Ansicht der FDP-Präsidentin sollten die politischen Fragen nicht aus den Augen verloren werden. Dazu gehöre jene, ob sich ehemalige Regierungsratsmitglieder in einem Initiativkomitee engagieren dürfen, nicht. Trotzdem wäre eine gewisse Zurückhaltung angebracht, sagt Gessler. «Man kann auch mitwirken, ohne gleich in Komitees Einsitz zu nehmen.»

Für die SVP ist das Thema Selbstbestimmung der Gemeinden legitim, wie Präsident Anick Volger auf Anfrage sagt. Die Partei begrüsse, dass dazu nun eine konkrete Diskussion gestartet werde, auch wenn das Vorgehen bezüglich Zeitplan kontraproduktiv sei. Gemäss Volger gibt es mindestens zwei Möglichkeiten, um Fusionen zu ermöglichen. Die eine wäre ein Fusionsgesetz mit entsprechender Finanzierung, hier setzten die beiden Initiativen an. Der andere Weg mit einer kantonsweiten Abstimmung über Gemeindestrukturen wird von der Regierung priorisiert. «Die SVP hat sich bisher eher für den regierungsrätlichen Ansatz ausgesprochen», sagt Volger. Allerdings müsse vertieft geklärt werden, welche Auswirkungen eine Strukturbereinigung auf Teufen hätte.

Volger weist zudem auf die unter den Gemeinden verbreitete Skepsis von Zwangsfusionen hin. «Die während der Vernehmlassung geäusserten Bedenken wurden aus unserer Sicht von der Regierung nicht ausreichend gewürdigt.» Dadurch sei die Initiative «Selbstbestimmte Gemeinden» provoziert worden. Diese wird nach Ansicht von Volger den bereits sehr komplexen Prozess weiter verzögern und insbesondere die Politik blockieren.

Dass sich bei solch grundsätzlichen demokratischen Fragestellungen auch zwei frühere Regierungsratsmitglieder in die Diskussion einbringen, ist für den SVP-Präsidenten hingegen kein Problem. Es gehe bei dieser Initiative nicht per se gegen mögliche Fusionen oder den regierungsrätlichen Vorschlag. Bemängelt werde nur der eingeschlagene Weg, sagt er.

Im Grundsatz teilt die Mitte AR den Grundsatz, dass Fusionen idealerweise «von unten angestossen» werden. «Die Gemeinden blieben aber diesbezüglich eher passiv», sagt Vizepräsident Glen Aggeler. Was die jüngste Initiative nicht aufgreife und löse, sei, dass dadurch beispielsweise eine einzelne Gemeinde eine übergeordnete Strukturreform verhindern könne. Die Mitte AR hat sich in der Vernehmlassung auf die Reduktion der Zahl der Gemeinden von heute 20 auf neu deren 4 bis 16 ausgesprochen. «Hierbei sollen Kanton und Gemeinden eng zusammenarbeiten, was aus unserer Sicht ein praktikabler, gemeinsamer und pragmatischer Weg ist», sagt Aggeler.

Die Mitte AR befürchtet, dass es wegen der verschiedenen hängigen Vorlagen zum Thema Gemeindestrukturen zu einem Durcheinander kommen könnte. Dies, zumal auch die Konferenz der Gemeindepräsidien an die Kantonsrätinnen und Kantonsräte mit einem Rückweisungsantrag gelangte. Kantons- und Regierungsrat seien nun gefordert, einen Weg für einen zielführenden und transparenten Prozess zu finden, so Aggeler. Die Mitte AR fordert den Regierungsrat dazu auf, die Bedenken der Gemeinden proaktiv mit der notwendigen Sorgfalt zu behandeln.

Beim Streitpunkt, wie stark sich frühere Mitglieder der Regierung einmischen sollen, äussert sich Aggeler diplomatisch. Diese hätte auch politische Rechte, betont er. «Ehemalige Exekutivmitglieder tun jedoch in der Regel gut daran, gewisse Gepflogenheiten weiterzuführen.»

Dass mit der neusten Initiative das Thema Gemeindefusionen im Vorfeld der kommenden Kantonsratssitzung wieder auf den Tisch und an den Stammtisch kommt, ist für die PU ein positiver Aspekt. Seltsam mutet der Zeitpunkt der Lancierung der neuen Initiative an, wie Präsidentin Arlette Schläpfer sagt. «Wenn dahinter die Absicht stünde, die Debatte nochmals zu verschleppen, wäre das schlecht.» Mit einer neuen Volksinitiative werde die Diskussion um die vor bald vier Jahren eingereichte Initiative «Starke Ausserrhoder Gemeinden» weiter verlängert, sagt Schläpfer. «Auch könnte es den Fahrplan für die Totalrevision der Kantonsverfassung verzögern.»

Für die PU-Präsidentin ist es zudem «etwas befremdlich», dass sich zwei alt Regierungsräte zu Wort melden, die Mitglieder jener Regierung waren, welche seit 2010 beim Thema Gemeindefusionen immer wieder Sand ins Getriebe der politischen Mühlen gestreut hat.

Im Gegensatz zur Haltung der Initianten ist aus Sicht der SP die Gemeindeautonomie nicht ein absolutes Recht, sondern eines derjenigen Prinzipien, die bei staatlichen Handlungen und Prozessen besonders Berücksichtigung finden muss. «Bei der Diskussion, die jetzt geführt wird, geht es um den richtigen Umgang mit der Gemeindeautonomie in der Frage der Gemeindefusionen», sagt SP-Präsident Jens Weber. Beim Gegenvorschlag der Regierung sei aus heutiger Warte lediglich eine kantonale Abstimmung für die Bildung von vier Gemeinden vorgesehen. Dies sei richtig, weil sich damit der gesamte Kanton «auf den Weg macht», neue Strukturen zu schaffen, sagt Weber. «Wenn man bedenkt, dass es mehrere Gemeinden gibt, die ohne den kantonalen Finanzausgleich nicht mehr überlebensfähig wären, erscheint die Mindergewichtung der Gemeindeautonomie in diesem Kontext korrekt.» Abgesehen davon gelte auch heute nicht die Absolutheit der Gemeindeautonomie. So brauche es für eine Fusion nicht nur eine kommunale Abstimmung, sondern auch eine auf kantonaler Stufe, gibt Weber zu bedenken.

Offen ist für die SP, wie mit der neuen Initiative «Selbstbestimmte Gemeinden» umgegangen werden soll. Nach Einschätzung von Weber kommt sie eigentlich zu spät, da der Kantonsrat am 21. Februar den Gegenvorschlag der Regierung behandeln wird, und zielt erst noch ins Leere. Das Anliegen könne mit einem einfachen Nein bei der Abstimmung über die Initiative «Starke Ausserrhoder Gemeinden» und den Gegenvorschlag legitim vertreten werden, betont er.

Wie bereits im Leserbrief kritisiert Jens Weber erneut das Engagement von Köbi Frei und Jakob Brunnschweiler im Initiativkomitee. Es zeuge grundsätzlich von schlechtem politischem Stil, wenn ehemalige Regierungsräte gegen die amtierende Regierung Stellung beziehen. Deren Haltung als amtierende Regierungsräte hätten den Kanton in der Frage der Gemeindefusionen keinen Schritt weitergebracht. «Sie sind somit auch dafür mitverantwortlich, dass die Gemeinden im Vergleich zum Kanton strukturschwach sind», sagt Weber.

Auch die GLP Appenzellerland spricht sich grundsätzlich für die Forderung der Initiative «Selbstbestimmte Gemeinden» aus. Ohne die Unterstützung der einzelnen Gemeinden seien Fusionen schwierig umzusetzen, sagt Vorstandsmitglied Samuel Fitzi. «Ob es allerdings eine Initiative braucht, um diesen Prozess schon von Beginn weg abzuwürgen, ist mehr als fraglich.» Vielmehr sollten nach Meinung der GLP gemeinsame Ziele auf Kantonsebene definiert werden und diese völlig lösungsoffen umgesetzt werden. Denn für eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden sprechen für die GLP viele Punkte. Als Beispiele nennt Fitzi eine effi­zientere und nachhaltigere Raumplanung, die Steigerung der Qualität von staatlichen Dienstleistungen und der Infrastruktur oder die Bündelung und Stärkung von Standortpolitik und -marketing. Und wenn solche Verbesserungen mit Gemeindefusionen am besten erreicht werden können, steht die GLP Appenzellerland dahinter – aber es soll nicht auf Biegen und Brechen fusioniert werden.

Die EVP AR kann der Initiative «Selbstbestimmte Gemeinden» wenig Positives abgewinnen. Die Initianten hätten wohl realisiert, dass eine Variante mit vier Gemeinden eine echte Chance haben könnte, vermutet EVP-Präsident Mathias Steinhauer. «Dies wollen sie mit allen Mitteln verhindern.» Die Gründe seien aus seiner Sicht wenig konstruktiv. Zudem habe das Komitee auch keine Vision aufgezeigt, wie Ausserrhoden in 20 Jahren aussehen könnte.

Steinhauer zeigt sich erstaunt darüber, dass eine so hochkarätige Truppe den politischen Prozess auf diese Art und Weise zu beeinflussen versucht. «Eigentlich sollten die vorhandenen Instrumente im politischen Prozess bekannt sein – und dass eine neuerliche Initiative mit den bekannten Fristen hier quer in der Landschaft steht, ist vermutlich klar.»

Zur Rolle von Frei und Brunnschweiler äussert sich der EVP-Präsident nicht gross. Er sagt lediglich: «Die traditionelle Sichtweise, dass ehemalige Regierungsräte sich eher diskret verhalten, mag sicher eine gewisse Berechtigung haben.» Wenn sie sich schon engagierten, habe er eine grössere Erwartung, was den inhaltlichen Output anbelangt, als nur den Status quo zu verteidigen, sagt Steinhauer.

Für die EDU Appenzellerland ist die angekündigte Volksinitiative eine «legitime Reaktion» auf den Gegenvorschlag der Regierung. «Fusionen, die von oben kommen, sind nicht immer erwünscht und sehr problematisch in der Umsetzung», sagt Daniel Graber, Präsident der EDU Appenzellerland. Darauf habe man bereits bei der Stellungnahme zur Initiative «Starke Ausserrhoder Gemeinden» hingewiesen. Zusammenschlüsse müssten aus dem Volk herauswachsen und nicht von der Regierung überstülpt werden, sagt Graber.

Dass der politische Prozess zum Thema Gemeindestruktur mit einer weiteren Initiative beeinflusst wird, ist für die EDU Appenzellerland unumstritten, aber schweizerisch. Eine andere Meinung als beispielsweise die SP vertritt die Partei bei der Frage, ob sich ehemalige Mandatsträger politisch einmischen sollen. «Deren Wissen sollte man nicht einfach brachliegen lassen», gibt Graber zu bedenken. Wie stark sich alt Regierungsräte in politische Diskussionen einmischen, sei ihnen überlassen.

