Ausserrhoden:Initiative für «Selbstbestimmte Gemeinden» lanciert

Gemeindestrukturen Gegen Zwangsfusionen: In Ausserrhoden wird eine Initiative zur Stärkung der Selbstbestimmung der Gemeinden lanciert Gemeinden in Ausserrhoden sollen selbst entscheiden können, ob sie fusionieren wollen. Dies verlangt eine heute lancierte Initiative. Im Komitee engagieren sich mehrere Kantonsräte, ehemalige Regierungsräte und Gemeindepräsidenten. Jesko Calderara 06.01.2022, 11.47 Uhr

Die vorgestellte Initative verlangt, dass Gemeinden eigenständig über Fusionen entscheiden können. Bild: APZ

Zum Thema Gemeindestrukturen ist am Donnerstag an einer Medienorientierung in Trogen die Volksinitiative für «Selbstbestimmte Gemeinden» vorgestellt worden. Das Begehren richtet sich insbesondere gegen das aus Sicht des Komitees «wenig bedachte Ansinnen» der Regierung, die Anzahl Gemeinden in Ausserrhoden von 20 auf vier zu reduzieren.