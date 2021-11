Ergebnisse der Umfrage zum Sportanlagenkonzept Herisau liegen vor

Gemeindesportanlagenkonzept Ausreichende bis vollständige Auslastung: Herisau klärt Handlungsbedarf bei Sportanlagen Die Ergebnisse der Umfrage zum Gemeindesportanlagenkonzept (Gesak) der Gemeinde Herisau liegen vor. In einem nächsten Schritt werden Massnahmen definiert. Ramona Koller 25.11.2021, 08.46 Uhr

Laut den Umfrageergebnissen wird unter anderem das Fehlen einer zweiten Dreifachturnhalle bemängelt. Diese wird beispielsweise für Unihockeyspiele benötigt. Bild: Daniel Rodriguez



Die Gemeinde Herisau arbeitet zurzeit an einem Gemeindesportanlagenkonzept (Gesak). Die umfassende Grundlagenarbeit für das Gesak ist abgeschlossen. Sie umfasst eine Bevölkerungsumfrage, an der sich 414 Personen beteiligten. Gemeindepräsident Max Eugster ist mit der Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmerinnen zufrieden. «Dank der zahlreichen Antworten können wir ein breit abgestütztes Bild zeichnen», so Eugster. Zusätzlich wurden die Bedürfnisse von Schülerinnen und Schülern, Schulleitungen, Vereinen, Armee und weiteren Anspruchsgruppen abgeklärt.

Diese ergaben eine Auslastung der Sportanlagen durch Vereine und Gruppen von beinahe 100 Prozent. «Ich habe mit einer hohen Auslastung gerechnet. Dass die Anlagen beinahe ganz ausgelastet sind, überrascht mich jedoch», erklärt Eugster. Die Sportanlagen sind zu bestimmten Zeiten für die Benutzung durch die Vereine reserviert. Die Auslastung durch die breite Öffentlichkeit bezeichnet Eugster als ausreichend.

11 Prozent sind unzufrieden

Der überwiegende Teil der Befragten aus Schule und Vereinen beurteilte die Herisauer Sportanlagen als gut bis sehr gut. In der Bevölkerungsumfrage, an der mehrheitlich sportlich aktive Herisauerinnen und Herisauer teilgenommen haben, beurteilten 47 Prozent das Angebot an Sport- und Freizeitanlagen in der Gemeinde als genügend, insgesamt 42 Prozent bezeichnen es als gut oder sehr gut. Als schlecht oder sehr schlecht wurde das Angebot von 11 Prozent beurteilt. Was von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern bemängelt wird, weiss Matthias Wieser von der Bhateam Ingeniere AG, welche die Umfrage im Auftrag der Gemeinde ausgewertet hat. Die schlechten Rückmeldungen seien hauptsächlich auf das fehlende Hallenangebot für Vereine am Abend zurückzuführen. «Dabei wird mehrheitlich das Fehlen einer zweiten Dreifachturnhalle bemängelt, um die Bedürfnisse der Vereine abzudecken», so Wieser. Es gebe Sportarten wie Unihockey und Handball, welche aufgrund der Spielfeldgrössen eine Dreifachsporthalle benötigen würden. In weiteren Rückmeldungen werden Freizeitanlagen wie beispielsweise Biketrails, Pumptracks oder Beachvolleyballfelder gewünscht.

Finanzverträgliche Massnahmen definieren

Zusätzlich zu den Befragungen wurden sämtliche Sportanlagen im Besitz der Gemeinde Herisau im Detail auf Auslastung, Funktionalität und Zustand geprüft. Eugster bezeichnet den Zustand als gut: «Die Anlagen können alle genutzt werden. Einige Normen haben sich in den letzten Jahren allerdings verändert und so erfüllen gewisse Einrichtungen die Bedingungen für offizielle Wettkämpfe nicht», so Eugster. Ob diese Einrichtungen auf die neuesten Standards angepasst werden, sei Gegenstand der Abklärungen.

Das Ziel sei es, finanzverträgliche Massnahmen zu finden, welche die Attraktivität der Sportanlagen in einem guten Kosten-Nutzen-Verhältnis in der Gemeinde weiter steigern. Bereits im Frühling sollen das Gemeindesportanlagenkonzept und die Massnahmen, die wo möglich gemeinsam mit den Vereinen und der Interessensgemeinschaft Sport erarbeitet werden, im Gemeinderat behandelt werden.