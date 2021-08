HSG-Professor stellt Herisauer Wochenmarkt Regelung in Frage

Gemeinderatswahlen in Herisau HSG-Professor stellt Wochenmarkt-Regelung in Frage: «Dürfte einer Prüfung durch das Bundesgericht kaum standhalten» Die Gemeinde Herisau begrenzt seit kurzem die Anzahl Standaktionen von politischen Gruppierungen und Parteien am Wochenmarkt auf einmal pro Wahlkampf oder Abstimmung. Der Staatsrechtler und HSG-Professor Benjamin Schindler sieht keine rechtliche Grundlage für diese Beschränkung. Ramona Koller 18.08.2021, 05.00 Uhr

Die Gemeinde Herisau muss über die Bücher: Ein HSG-Professor weist darauf hin, dass die Beschränkung der politischen Arbeit am Wochenmarkt rechtswidrig sei. Bild: Archiv

Am 16. August publizierte die «Appenzeller Zeitung» einen Artikel mit dem Titel «‹Politische Aktivitäten sind ein Grundrecht›: Unmut bei Herisauer Parteien über Einschränkungen beim Wochenmarkt». Im Artikel wurde geschrieben, dass die Gemeinde eine Regelung erlassen hat, welche die Anzahl Besuche einer Partei oder politischen Gruppierung am Herisauer Wochenmarkt auf einmal pro Wahlkampf oder Abstimmung beschränkt.

Diese Regelung stösst bei den Parteien auf Unverständnis. Neben der Tatsache, dass sie von der Gemeinde nicht direkt informiert worden seien, stören sich die Politikerinnen und Politiker vor allem daran, dass ihnen eine Möglichkeit genommen werde, Politik zum Volk zu bringen. Sie sprechen davon, dass sie in ihren Grundrechten eingeschränkt werden. Nun erhalten sie Rückenwind von einem Staatsrechtler.

Vorgehen rechtlich kaum haltbar

Benjamin Schindler, Professor für öffentliches Recht an der Universität St.Gallen. PD

Der HSG-Professor und Staatsrechtler Benjamin Schindler reagierte auf den Artikel mit Verwunderung:

«Eine solche Beschränkung der Meinungsfreiheit und der politischen Rechte, wie sie nun in Herisau vorgesehen ist, dürfte wohl kaum einer Prüfung durch das Bundesgericht standhalten.»

Dieses habe sich in einem Grundsatzurteil aus dem Jahr 2000 deutlich dazu geäussert, dass ein «bedingter Anspruch» bestehe, öffentlichen Grund zu nutzen, wenn dies zur Ausübung von Grundrechten wichtig sei.

Wenn es zu einem Nutzungskonflikt komme, so sei den ideellen Grundrechten, in diesem Fall der Meinungsfreiheit der politischen Parteien, in der Regel Vorrang einzuräumen.

Ausübung der Grundrechte wird eingeschränkt

Dass nun in Herisau die Ausübung der Meinungsfreiheit und der politischen Rechte im Interesse der übrigen Marktbetreiber eingeschränkt werden soll, widerspreche dieser Rechtsprechung, stellt Schindler klar. Haltlos ist nach Ansicht des Staatsrechtlers sodann das Argument, die Marktteilnehmer wünschten keine weitere politische Information. Es sei nicht Aufgabe des Staates bzw. der Gemeinde, das Bedürfnis nach politischen Informationen zu regeln.

Gemeinde klärt Sachverhalt

Die Abteilung Volkswirtschaft, welcher der Wochenmarkt unterstellt ist, habe den Hinweis aufgenommen und sei dabei, den Sachverhalt zu klären. Dies gibt Johannes Wey, Kommunikationsbeauftragter der Gemeinde Herisau, auf Anfrage bekannt. Dazu werde man mit Benjamin Schindler Kontakt aufnehmen.

Wey weist darauf hin, dass man im Gegensatz zu anderen Gemeinden kulant sei:

«Ein Blick auf andere Marktorte zeigt, dass auf den Märkten in der Regel überhaupt keine politischen Stände zugelassen werden.»

Die Abteilung Volkswirtschaft hält zudem fest, dass einzig die Möglichkeit, während des Wochenmarkts einen Stand für politische Zwecke zu betreiben, eingeschränkt worden sei. «Der Obstmarkt steht den Parteien, abgesehen vom Samstagvormittag, wenn der Wochenmarkt stattfindet, wann immer möglich zur Verfügung», sagt Wey.

Die neue Regelung hat auch die drei Kandidierenden um den freigewordenen Herisauer Gemeinderatssitz dazu bewogen, andere Wege zu gehen. Während Patrik Kobler vermehrt auf mediale Präsenz im Onlinebereich setzt, nutzt Stefanie Danner den Obstmarkt vermehrt freitagabends. Monika Baumberger hingegen begegnete den Leuten während des Wochenmarkts an ihrem Stand auf der gegenüberliegenden Strassenseite.